В самарской школе открылась лаборатория «ОДК-Кузнецов»

Алексей Соболев рассказал Дмитрию Азарову и Александру Хинштейну о системе профориентации школьников.

В День знаний в школе № 26 в Самаре открылась лаборатория ПАО «ОДК-Кузнецов».

Также учебному учреждению предприятие передало полноразмерный ракетный двигатель РД-107А, который производит уже более 60 лет. Он знаменит тем, что вывел на орбиту космический корабль Юрия Гагарина и до сих пор является неотъемлемой частью российской космической программы, обеспечивая 100 % пилотируемых отечественных пусков. И это неслучайно, ведь надежность двигателей РД-107А/РД-108А составляет 99,99 %.

В инженеры со школьной скамьи

В церемонии открытия лаборатории приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, директор школы № 26 Анатолий Лазарев и управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

- Два года назад мы начали реализовывать программу профориентации с самарскими вузами. В первую очередь это Самарский государственный технический университет и Самарский университет. В прошлом году приняли решение на базе нашей опорной школы № 26 открыть лабораторию. Мы должны у учащихся пробудить желание выбирать инженерные специальности уже со школы, ведь в двигателестроительной отрасли много работы. Сегодня вызовов в этом направлении огромное количество и нам нужны люди, чтобы с ними справиться. Мы развиваемся, вводим новые корпуса и цеха, до конца года закончим строительство нового конструкторского бюро в поселке Управленческий. Горизонт планирования в нашей отрасли - больше 20 лет, - рассказал присутствующим Алексей Соболев.

Дмитрий Азаров отметил, что в школе удачно расположили слесарный класс и открывшуюся лабораторию.

- Они хорошо дополняют друг друга. Хорошая синергия, - сказал он.

Лаборатория даст ребятам возможность освоить навыки, которые в будущем пригодятся им на рабочем месте. Здесь школьники будут учиться мастерству токарной и фрезерной обработки, компьютерному моделированию, получать дополнительные знания по английскому языку. В лаборатории будут проходить мастер-классы и для учеников других опорных школ «ОДК-Кузнецов».

К проведению профориентационных мероприятий привлекаются представители ведущих региональных вузов и организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Наставляют ребят и работники «ОДК-Кузнецов». Один из кураторов - оператор станков программ управления «ОДК-Кузнецов» Даниил Никоненко.

- Я сам проходил практику на таких станках, когда учился в колледже, - рассказал он гостям.

Теперь школу №26 будет украшать легендарный двигатель РД-107А.

Настроить на профессию

Школа № 26 входит в число 15-ти опорных образовательных учреждений «ОДК-Кузнецов». Все они участвуют в системе профессиональной ориентации старшеклассников, которая помогает выбрать будущую специальность, востребованную не только в «ОДК-Кузнецов», но и в регионе, в стране.

Школьники участвуют в олимпиадах «Построй карьеру в ОДК», регулярно посещают производственные подразделения предприятия, встречаются и общаются с руководством и специалистами завода, участвуют в мастер-классах и профессиональных пробах. Также предприятие ведет работу в этом направлении с родителями и педагогами.

На 2022-2023 годы запланировано множество мероприятий. Это тематические экскурсии в ПАО «ОДК-Кузнецов» с открытыми мастер-классами «От заготовки до детали», профориентационные чемпионаты «Построй карьеру в ОДК» и «Космическая история Самары», чемпионат «Каракури», экскурсии в лаборатории и музей двигателей Самарского университета, занятия в лаборатории ТРИЗ Точки кипения Hi-Tech ПАО «ОДК-Кузнецов» и встречи школьников с представителями топ-менеджмента предприятия в рамках проекта «100 вопросов об успешной карьере».