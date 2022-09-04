Второй раз в первый класс: 1 сентября глазами самарской мамы, которая впервые отправила сына в школу

Кажется, кто-то начал подозревать, что детство закончилось Фото: Наталья АРТЯКОВА

Вот и прошло 1 сентября. У школьников все только начинается, а родители уже с начала августа плотно подсели на валерьянку. Казалось бы, сборы в школу, которые занимают так много сил, времени, а еще и денег, закончились, и теперь только придется с кнутом и пряником делать домашнее задание. Но не тут-то было. За пару дней до начала нового учебного года в школах провели родительские собрания, откуда мамы и папы выходили с дергающимися глазами и пустыми кошельками. Журналист «КП-Самара» в этом году отправила сына в 1 класс и решила поделиться своими эмоциями, которые она испытала впервые в своей жизни.

Чем старше детки, тем больше бедки

Говорят, в садике было проще, а «чем старше детки, тем больше бедки». В детском саду поборы на водичку, шторы, лопатки в песочницу и прочее были тоже, поэтому родители уже готовы к новому опустошению кошельков ради комфорта своих чад. В школе же к стандартным сборам «на воду и стаканчики» прибавились методические пособия, тетради, специализированные издания и прочие справочные материалы. Однако оговоримся сразу – все зависит от школьной программы и лично от методов донесения информации учителем. Например, наш классный руководитель решила в этом году отказаться от дополнительных закупок рабочих тетрадей, так как придумала новую методику донесения нужной информации до детей. Родители, которые уже не первый раз ведут ребенка в школу, вздохнули с облегчением. Я вздохнула за компанию, но все же пока что не уверена в экспериментальной системе. По мне, лучше уж проверенные методы, которые уже показали свою эффективность на предыдущих поколениях.

Первое родительское собрание в школе состоялось еще в конце мая. Тогда родителям, которые подали документы именно в эту школу, раздали памятки, что необходимо купить ребенку к 1 сентября. Ранее «КП-Самара» публиковала подробный разбор списка канцтоваров для первоклассника, где мы провели сравнительный анализ по ценам в разных магазинах Самары.

Что касается одежды, то в нашей школе существует форма одежды, но только по цвету – синие штаны, синяя жилетка и белая рубашка для мальчиков и синий сарафан, юбка и белая блузка для девочек. Но, как выяснилось на собрании перед Днем знаний, форма необходима только на праздничные линейки, а в повседневное время можно носить любые цвета, главное, чтобы не было ярких принтов и джинсов. Мы купили синюю одежду: приятный цвет, пусть ходит в этом.

Все друг друга знают с сада

На первое родительское собрание пришли практически все родители первоклашек. Естественно, хочется познакомиться заранее не только лично с учительницей, но и с родителями деток, с кем последующие 11 лет их кровинушки будут сидеть буквально за одной партой. Сбор родителей состоялся на пороге школы, а после классные руководители озвучивали фамилии детей, кто в каком классе - «А», «Б» или «В» и уводили уже «своих» в классы. Большинство первоклассников перешли в школу из одного детского сада, поэтому мамочки быстро нашли знакомых и начали сбиваться в кучки возле школы. Краем глаза увидела знакомых мам из нашего детского сада и примкнулась к их кружку. Постояли, обсудили насущное, посетовали на стоимость стержней для шариковых ручек и пошли в класс, где будут учиться наши дети ближайшие 4 года.

Первый вопрос - сколько надо денег?

Родительское собрание, традиционно, началось с представления классного руководителя, обменом контактами и пуском листа посещаемости за подписью всех присутствующих. Классный руководитель достаточно милая и образованная, а вот некоторые мамочки сразу показали себя не в лучшем свете, начиная перебивать говорящих и показывая свое неуважение к присутствующим. Учитель рассказала, чем они будут заниматься с детьми на уроках, как будет работать система поощрения, которая предполагает отсутствие оценок в 1 классе. Еще одним важным вопросом стали ежемесячные вклады в фонд класса - на праздники, подарки, водичку, методические пособия и прочее необходимое для комфортного обучения.

С этого момента в классе воцарился полный хаос. Родители в возрасте 30+ уже давно не реагируют на учительское «Класс, тише!», поэтому бурное обсуждение денег пришлось прекратить одной из самых «матерых» мам, которая отправила в первый класс уже пятого своего ребенка. Кому, как не ей, знать все приемы обезвреживания орущих бомб замедленного действия. В конце концов, эту маму избрали «вождем» родительского комитета, несмотря на то, что она уже председательствует в классах у других своих детей.

Прямо во время бурного обсуждения ежемесячных вкладов в фонд класса учительница вдруг неожиданно вспомнила, что на 1 сентября первоклашки должны принести по воздушному шарику. Обсуждения начались заново, с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Две мамочки сообщили, что у них есть знакомые, которые надувают шары гелием. У одной – 120 рублей, а у другой – 130 рублей за один шарик. В этот момент я поняла, что дешевле найти незнакомцев, чем обращаться к кому-либо из «своих». Участвовать в этой бессмысленной трате четно заработанных денег я не хотела, да и доказывать свою правоту незнакомым мне женщинам было бы глупо и бесполезно, поэтому я просто отказалась от общего сбора «на шары». В итоге на 1 сентября мой сын пошел с ярко-зеленым шаром с золотой надписью «День знаний» за 90 рублей. Хоть немного, но сэкономили. На разницу купила сыну мороженое.

Первоклассник, у тебя сегодня праздник!

Линейка началась в 10 часов утра. Классный руководитель собрал бывших детсадовцев, которые растерянно стояли с огромными букетами цветов, и выстроил в линейку. Новоявленные школьники не привыкли долго находиться в одном положении и быстро заскучали- и начали делать абсолютно все, только не стоять ровно в одной линии. Моему сыну повезло – он будет учиться с двумя девочками и двумя мальчиками, с которыми очень хорошо общался в детском саду. Однако не повезло учителю – это стало понятно уже на линейке, когда дети решили сыграть в «камень-ножницы-бумага» на щелбаны. Классный руководитель оценила ситуацию и развела друзей по разным сторонам шеренги. Весело было наблюдать и за родителями, которые показывали жестами детям, как нужно стоять, как хлопать, куда смотреть и где заправить предательски сбежавшую из штанов рубашку.

Старшеклассники прозвонили первый звонок для подрастающего поколения и дети строем пошли на классный час. Родителей туда не пустили, это было первое по-настоящему взрослое собрание детей. Глядя на мам и пап, которые судорожно заглядывали в окна школы, можно было сказать, что их преисполняла гордость. Ну, может, еще в глазах читалась радость освобождения, что хотя бы полдня ребенок наконец-то будет занят чем-то полезным, а не бесцельным зависанием в смартфоне. Радует еще, что в школе запрещены телефоны. Может, благодаря этому у детей пройдет эта больная любовь к чудовищу Хаги Ваги и Владу А4, который в свои 25 лет все еще думает, что пол – это лава.

Вот, из школы выбегает 1 «А», родители прямо на крыльце расхватывают своих детей, как горячие пирожки. За ними 1 «Б» и 1 «В». Наша громогласная мама подзывает родителей и детей сделать общее фото, толпа черно-белых детей хаотично движется за «вождем» родительского комитета, которая ищет красивый фон для общей фотографии. Идея фотографировать детей на фоне облезлой школы была забракована абсолютным большинством голосов, поэтому вся наша большая компания из 31 ребенка и с ним по пару-тройку родителей пошли искать «красивые кусты», потому что «зеленый фон – это красиво». Я уже не помню, как возникла идея фоткаться в кустах, но благо на территории школы зелени действительно много. Детей поставили в два ряда, все мамочки хотели выставить свое чадо вперед, несмотря на то, что его малыш давно перешагнул отметку в полтора метра высоту. Пришлось правление снова брать в руки родкомитета. В этот момент я поймала себя на мысли, что это объединение действительно авторитетное, к мнению которого все прислушиваются. Возможно, чуть позже я тоже примкну к ним, только из профессионального интереса, чтобы узнать как это все работает изнутри.

Детей выстроили. 31 человек. Заставить их смотреть в одну сторону хотя бы пару секунд просто невозможно. Пришлось проявлять смекалку и ставить на голову невидимое яблоко и жестом руки щелкать по нему пальцами с криком: «Дети, я здесь! Все смотрим на тетю Наташу!». К моим манипуляциям над головой присоединились и другие мамы, я слышала откуда-то сверху щелканье пальцев не менее пяти рук. Но это помогло и из десятка кадров нам удалось выбрать одну, где 80% детей смотрят в камеру.

Так прошла первая линейка на 1 сентября для первоклассников. Они еще не понимают, что теперь их ждет ближайшие 11 лет «от звонка до звонка», все идут с улыбкой до ушей и легким трепетом в сердечке, что уже завтра они придут на свой первый в жизни урок в школу. Пусть пока радуются, ведь нет ничего лучше, чем детский смех. Ну, а рыдания мы послушаем чуть позже, когда начнем учить таблицу умножения. У нас еще все впереди!

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