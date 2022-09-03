Погода в Самаре на выходные 3-4 сентября 2022: температура может понизиться до +13 градусов

В Самаре становится прохладно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области в ближайшие дни температура воздуха может понизиться до 13 градусов, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в первые выходные осени 3-4 сентября 2022.

По данным синоптиков, в предстоящие дни ожидается до 18 градусов тепла, а местами по области температура понизится до +13 градусов. В ночное время прогнозируют от 4 до 9 градусов тепла.

В основном в выходные и в начале недели будет без осадков, но в воскресенье ожидается небольшой дождь.

Как отмечают синоптики, на территорию Европейской части России с акватории Баренцева моря поступает арктический воздух, из-за чего значительно понизится температура воздуха. В соседних областях будет еще холоднее, ночью ожидаются заморозки до -2 градусов.

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