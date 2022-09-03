Что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 3 сентября 2022

В Самаре рассказали о строительство метро, в школы региона пошли 41 500 первоклассников, а в Самарской Луке экспедиция изучала местные мифы

В Самаре рассказали, когда будет построена новая станция метро «Театральная», журналист «КП-Самара» рассказала о первом сентября глазами родителя, а в Самарскую Луку отправилась экспедиция, чтобы исследовать связанные с этим местом мифы и легенды. Рассказываем, что случилось в Самаре за прошедшую неделю по состоянию на 3 сентября 2022.

В Самаре этой осенью приступят к непосредственному строительству станции метро «Театральная». В эфире радио «Комсомольская правда-Самара» заместитель директора «Управления капитального строительства» Самарской области Александр Богданов рассказал, где расположатся вестибюли и сколько времени продлится строительство. Кроме того, мы рассказывали, какие улицы в Самаре закроют из-за строительства метро.

В Самарской области в этом году в школу 1 сентября пошли 41 500 первоклассников. Журналист «КП-Самара» в этом году отправила сына в 1 класс и оценила первое сентября глазами родителя. Также мы узнали, что изучали школьники и учителя в Самаре 150 лет назад.

В социальных сетях появилось видео, как в Тольятти мужчина пинает девочку, после чего та падает на асфальт. Ситуация широко обсуждалась в прессе и попала в поле зрения правоохранительных органов, а волонтеры самарской общественной организации «Право на счастье» нашли ребенка и выяснили, в каких условиях живет семья.

Стали известны подробности убийства девушки на Ново-Садовой в Самаре, тело которой со связанными руками и ногами в июне прошлого года нашли в комнате общежития. Обвиняемым является 26-летней Евгений Мишустин. В суде был опрошен судмедэксперт Алексей Небуш, который выяснял причины смерти девушки.

В Самарской области произошло крупное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем. В аварии погибли три человека. По предварительной информации, легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. Также в аварии получили травмы водитель легковушки и его 19-летний пассажир, их доставили в больницу. По информации полицейских, все, кто ехал в этой машине, имели временную регистрацию в городе Долгопрудном Московской области.

В Самаре прошла волна сообщений о минировании детских садов, ресторанов, рынков, судов и торговых центров. Буквально за час сообщения об акте терроризма получили практически все учреждения, где в будние дни скапливается большое количество людей. Правоохранительные органы выясняют, кто распространял данные сообщения.

В Самарской области экспедиция отправилась в исследовательский поход на Самарскую Луку. Исследователи интересовали связанные с этим местом мифы и многочисленные рассказы об аномальных явлениях. Результаты похода оказались неожиданными.