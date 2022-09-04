Чуть не снес встречные машины: КАМАЗ опрокинулся на трамвайные рельсы на Заводском шоссе в Самаре

КАМАЗ прилег на бок посреди дороги в Самаре. Фото: СамараДТП

КАМАЗ опрокинулся на трамвайные рельсы на Заводском шоссе в Самаре 4 сентября 2022 года. Фотографии ДТП очевидцы выложили в социальных сетях. Рассказываем подробности.

«Начало крутить на мокром грунте»

Все произошло около 16.10 в воскресенье. Водитель уверял, что его подрезали, однако очевидцы это утверждение опровергли.

- Грузовик ехал со стороны ул. Земеца к 22 партсъезда, - рассказывает в комментариях очевидец происшествия Наталья. – Дорога была свободна, однако почему-то КАМАЗ выехал на трамвайные пути через высокий бордюр. Его начало крутить на мокром грунте, после чего он чуть не вылетел на встречную полосу. Но второй бордюр не позволил ему этого сделать, и КАМАЗ опрокинулся набок. Грохот был сильный, зрелище жуткое! Было очень страшно. Если бы он не перевернулся, то снес бы встречные машины. Я ехала во встречном направлении и успевала уйти вправо, но другие машины - нет.

Очевидцы поделились фото с места происшествия в соцсетях. Фото: https://vk.com/dtp_163

Перекрыл трамвайные пути

В ГУ МВД Самарской области журналисту «КП-Самара» сообщили, что в ДТП обошлось без пострадавших.

- За медицинской помощью в больницы города никто не обращался, - пояснили правоохранители. – Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства ДТП.

Опрокинувшийся КАМАЗ не только шокировал проезжающих мимо автомобилистов, но и перекрыл трамвайные пути, из-за чего движение рельсового транспорта пришлось временно приостановить. Но этот вопрос удалось быстро решить, грузовик с рельс убрали.

- Сотрудник полиции, находясь на месте происшествия, принял все необходимые меры, чтобы убрать грузовик с трамвайных путей и восстановить движение общественного транспорта, - сообщили журналисту «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.