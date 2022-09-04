«Не позволяли «Крыльям» использовать их преимущества»: что сказали после матча «Крыльев Советов» с ЦСКА 4 сентября 2022

В домашнем матче «Крылья» уступили ЦСКА Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» принимали московский ЦСКА в восьмом туре РПЛ на стадионе «Солидарность Самара Арена». Игра состоялась в воскресенье, 4 сентября.

«Крылья» проиграли со счетом 0:1, единственный гол в матче после розыгрыша углового забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

Хотя «Крылья» не набрали очков, они пока остаются в первой десятке чемпионата страны.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: «Когда стало не хватать сил, старались довести игру хотя бы до ничейного счета»

Наставник самарцев отметил, что у «Крыльев» хорошо получился первый тайм, когда команда не позволяла сопернику создавать моменты. Во втором тайме сил уже не хватало, поэтому самарцы старались удержать счет и заработать одно очко, но сделать этого не получилось.

По словам Осинькина, сейчас в команде много перестановок в составе, что пока не позволяет действовать быстро и точно при переходе из обороны в атаку. «Мало голов, пока большая текучка в линии атаки», - сказал тренер.

Осинькин также рассказал, когда смогут играть Дмитрий Иванисеня и Фернандо Костанца. По его словам, они вернутся не раньше конца октября - начала ноября.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов: «Начало осталось за соперником»

Главный тренер армейцев после матча рассказал, что в начале игры его футболисты оставляли много свободных зон, чем пользовались быстрые игроки «Крыльев».

- Во втором тайме стали лучше комбинировать, не позволяли молодой команде использовать ее преимущества, - сказал Федотов.

Хотя игроки ЦСКА во втором тайме чаще атаковали, забить долгое время не удавалось. Федотов отметил слабую реализацию моментов и оказался доволен, что удалось забить после углового.

Следующий матч «Крылья» проведут на выезде, 10 сентября (суббота) встретившись с «Химками». В Самаре же команда сыграет 14 сентября (среда), когда примет «Зенит» из Санкт-Петербурга во втором туре группового этапа кубка страны.

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