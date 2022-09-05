«Перевертыш» на рельсах и раздавленные фурами легковушки: подборка самых страшных ДТП за неделю в Самарской области

За неделю в Самарской области произошло несколько смертельных ДТП

В Самарской области с 29 августа по 4 сентября 2022 года произошло несколько жутких ДТП. Почти все — на трассах и с участием грузового транспорта. К сожалению, не обошлось без жертв. Редакция «КП-Самара» сделала подборку самых страшных аварий за неделю. Ее цель — напомнить водителям и пешеходам о важности соблюдения ПДД и к чему может привести невнимательность на дорогах.

Погибли трое московских туристов

Легковушка после столкновения с грузовиком вылетела в кювет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Первое ДТП произошло утром 29 августа 2022 года на трассе М-5 под Сызранью. 36-летний водитель Kia Rio выехал на «встречку» (в месте, где это запрещено) и угодил под колеса муковоза. Большегруз отправил легковушку в кювет. На тот момент в иномарке находились пять человек. Выжили только двое. Насколько известно, все были жителями Московской области.

Снесли водителя вместе с дверью

Вечером 1 сентября 2022 года в Самаре произошло необычное ДТП. Водитель автомобиля «Рено» решил выйти из салона, не убедившись в безопасности сего действа. В результате мужчину вместе в дверью машины снесло другое авто. Пострадавшего госпитализировали.

Водителя сбили, когда он вышел из машины на проезжую часть Фото: СОЦСЕТИ

За день погибли трое

2 сентября 2022 года в Самарской области произошли сразу два смертельных ДТП. Одна авария унесла жизнь пожилого жителя Тольятти. Он, управляя отечественной легковушкой, врезался в автобус, который ехал впереди. Автомобилист скончался на месте.

Пожилой водитель врезался в автобус и погиб Фото: СОЦСЕТИ

Второе ДТП произошло на трассе Самара — Бугуруслан в Кинельском районе. Там столкнулись фура Scania, Datsun и Land Cruiser. Водитель большегруза выехал на «встречку» и столкнулся с двумя легковушками. В результате аварии погибли 52-летний водитель внедорожника и его 19-летняя пассажирка. Также пострадал водитель грузовика.

Еще одно ДТП в тот день произошло в Самаре. Автобус № 126, который ехал из Кинеля, врезался в остановку общественного транспорта. К счастью, из людей никто не пострадал. А вот павильон получил серьезные повреждения — у него оказались смяты металлические балки и выбиты стекла.

Автобус № 126 протаранил в Самаре остановку Фото: СОЦСЕТИ

Одна легковушка залетела под фуру, другая под трактор

Еще две жизни унесла авария 3 сентября 2022 года на трассе Самара — Большая Черниговка. Там Mazda влетела в грузовой Mercedes. Легковушку разорвало на части. От нее мало что осталось. Водитель и пассажир скончались на месте. Еще одного пассажира госпитализировали в больницу.

Mazda разорвало на части после столкновения с грузовиком

Страшное ДТП произошло 3 сентября 2022 года на Смышляевском путепроводе в Самаре. Водитель Nissan влетел в экскаватор-погрузчик, который ехал перед ним. 39-летний мужчина получил смертельные травмы. Также в аварии пострадали двое его пассажиров: женщина и 8-летний мальчик.

Водитель на Nissan влетел в экскаватор и погиб Фото: СОЦСЕТИ

«Перевертыш» на рельсах

Последнее громкое ДТП прошлой недели — авария на трамвайных путях на Заводском шоссе в Самаре. Днем 4 сентября 2022 года там опрокинулся на бок КамАЗ. По словам очевидцев, грохот был сильный, а зрелище жуткое, ведь грузовик едва не выскочил на встречную полосу. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Из-за ДТП временно приостанавливали движение трамваев. На видео попал момент поднятия большегруза с рельсов.