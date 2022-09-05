«Нам эта экскурсия не нужна»: в Самаре жители двух микрорайонов конфликтуют из-за маршрута автобуса

Изменения в маршруте автобуса 5д пришлись по вкусу не всем. Фото: мэрия Самары

В Самаре между жителями двух микрорайонов разгорелся конфликт из-за маршрута автобуса №5к. Недавно автобус изменил маршрут и стал заезжать в микрорайон Волгарь. Местные жители восприняли новшество на «ура». Однако пассажирам с Сухой Самарки эти изменения пришлись не по вкусу. Журналист «КП-Самара» выяснила, что происходит.

В ВОЛГАРЬ ЗАПУСТИЛИ ЛЬГОТНЫЙ АВТОБУС

Муниципального автобуса, который бы ехал в Волгарь, жители нового микрорайона ждали с нетерпением - долгое время попасть сюда можно было либо на личном автомобиле, либо на коммерческой маршрутке. Или приходилось далеко идти из глубины микрорайона до остановки на трассе.

Люди неоднократно писали обращения в мэрию с просьбой решить проблему, и наконец в августе чиновники пошли им навстречу.

- В августе мы немного изменили маршрут автобуса 5д, который курсирует между Сухой Самаркой и Губернским рынком, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Самара» заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин. – И этот автобус стал заезжать в Волгарь. В автобусе действуют все виды льготного проезда, в том числе социальные карты, интервал движения там небольшой, поэтому маршрут сразу стал пользоваться большим спросом.

Однако почти сразу возникла проблема. Жители Волгаря обнаружили, что ни утром, ни вечером в часы пик, когда основная масса людей едет на работу или с работы, вожделенного муниципального автобуса дождаться невозможно.

- Мы очень рады, что в наш микрорайон наконец пустили 5д автобус. Но он не заезжает к нам ни утром, ни вечером – только в середине дня, - рассказали журналисту «КП-Самара» местные жители. - Так что планировать свой маршрут по-прежнему проблематично.

ПОЧЕМУ АВТОБУС 5К НЕ ЗАЕЗЖАЕТ В ВОЛГАРЬ В САМАРЕ

Как выяснилось, виноват в этом оказался конфликт интересов жителей двух микрорайонов. И-за изменения маршрута пассажирам с Сухой Самарки пришлось проводить в салоне автобуса лишние 15-20 минут, ожидая, пока общественный транспорт заедет в Волгарь и заберет там людей. Спешащим на работу жителям Сухой Самарки это пришлось не по вкусу.

- Мы столкнулись с тем, что пассажиры с Сухой Самарки буквально не давали водителю заехать в Волгарь, открыто заявляли – дескать, нам эта экскурсия не нужна, - рассказал Юрий Тапилин журналисту «КП-Самара». – Поэтому, во избежание обострений, мы разрешили утром и вечером не делать этот крюк.

В то же время в мэрии признают – жителям Волгаря тоже нужно добираться до города и обратно.

- Сейчас мы работаем в тестовом режиме – еще даже месяца не откатали, - пояснил Юрий Тапилин. - Но проблему уже видим. Скорее всего, мы пойдем навстречу жителям Сухой Самарки и автобус 5д не будет по пути заезжать в Волгарь. А для жителей Волгаря сделаем отдельные автобусы, которые будут стартовать из этого микрорайона, или вообще запустим отдельный маршрут. Чтобы удобство для одних пассажиров не достигалось за счет других.