Предприятие «Лада-Пресс» внедряет принципы бережливого производства

Работа начинается с изучения особенностей предприятия и стоящих перед ним задач. Фото: газета «Ставрополь на Волге».

Производитель штампованных металлоизделий для автомобильной промышленности «Лада-Пресс» из Ставропольского района стал участником нацпроекта «Производительность труда», чтобы увеличить эффективность своей работы с помощью самых современных технологий в управлении производством. Летом от предприятия была подана заявка в министерство промышленности и торговли Самарской области, которое курирует нацпроект в регионе. А на прошлой неделе прошла первая встреча руководителей и сотрудников «Лада-Пресс» с представителями Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, который будет помогать внедрять на производстве современные бережливые технологии.

Рост производительности – на треть

В ходе встречи специалисты познакомились с производственными мощностями и ассортиментом продукции, выпускаемой предприятием. Это штампованные изделия из металла любой сложности. Примечательно, что «Лада-Пресс» планирует расширение производства, для чего закупает четыре мощных тысячетонных пресса и ведет прием новых сотрудников. А значит, задача максимально продуктивного использования всех ресурсов и каждой секунды времени на производстве становится особенно актуальной.

Практика участия предприятий Самарской области в нацпроекте «Производительность труда» уже неоднократно доказала: секунды сэкономленного времени вовсе не пустяк - в течение дня они складываются в минуты и даже часы и позволяют значительно оптимизировать рабочее время и поднять продуктивность выработки. Есть и ряд других параметров, которые «подтягивают» благодаря нацпроекту. По данным других участников нацпроекта в Самарской области, в среднем такие показатели, как время производства и количество незавершенных процессов уменьшаются на 30-35%, примерно на столько же увеличивается производительность. Очень достойные результаты!

Эксперты Регионального центра компетенций помогут использовать мощности предприятия «Лада-Пресс»максимально продуктивно. Фото: газета «Ставрополь на Волге»

Как это работает

Как правило, процесс сотрудничества РЦК и компаний – участников нацпроекта длится полгода. Все начинается с аудита предприятия, который определяет проблемы и задачи. На «Ладе-Пресс» он стартует в ближайшее время. По итогам аудита определяется, какие процессы и каким образом необходимо перестроить. Разрабатывается комплекс изменений и поэтапно внедряется. Очень важный этап – обучение персонала. Заканчивается проект тогда, когда на предприятии устойчиво работают все вновь внедренные технологии и показывают высокую эффективность.

Но и это еще не все. Для участников нацпроекта «Производительность труда» есть и дополнительные меры поддержки. Например, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, а также возможность взять заем на развитие производства под 1%: от 50 до 300 млн рублей из федерального бюджета или до 100 млн из регионального. А услуги специалистов РЦК по оптимизации производства абсолютно бесплатны.

- Вопрос повышения производительности труда в условиях беспрецедентных санкций, которым подвергается сегодня Россия, крайне важный. Мы должны добиться большей производительности. Такую возможность дает национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, и связанные с ним меры поддержки, — считает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. — Повышение эффективности работы компаний сейчас должно быть нацелено не только на увеличение прибыли, но и на максимально быстрое импортозамещение.

На данный момент в нацпроекте приняли участие уже 136 предприятий из Самарской области. Среди них – Самарский метрополитен, производитель металлоконструкций "Нова", тольяттинский мясокомбинат «Лада» и другие. Ожидается, что к 2024 году проект поможет внедрить бережливые технологии на 169 предприятиях губернии, что даст рост производительности в регионе на 5%. А этот фактор, по словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова - ключевой элемент опережающего экономического развития региона.