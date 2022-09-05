«Бьет – значит статья»: непридуманные истории самарских женщин, которые смогли спастись от мужа-тирана

Домашнее насилие - очень серьезная и глубокая социальная проблема
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Бьет – значит любит? Нет! Бьет – значит статья 115 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью»
Мы не часто в новостях слышим о том, что в какой-то маленькой квартирке на окраине города муж с завидным постоянством лупит почем свет свою жену. Об этом станет известно, только тогда, когда последний удар отнимет жизнь хрупкой женщины. К сожалению, таких случаев очень много, но женщины все равно продолжают верить в светлое чувство, что она сможет изменить своего мужа-тирана, а кто-то просто не уходит, потому что боится. Для таких женщин в Самаре был создан проект «Знание остановит гендерное насилие». «КП-Самара» поговорила с директором московского фонда SILSILA и руководительницей самарского проекта Анастасией Бабичевой, которая рассказала о трех случаях гендерного насилия, и как женщинам удалось спасти себя и свое будущее.
Елена и Юрий (имена изменены – прим. ред.) всегда жили в достатке, любви и взаимопонимании. Абсолютно благополучная семья хвасталась счастливыми фотографиями с отпуска и домашних торжеств, но со временем идеальный муж Елены начал показывать свою темную сторону личности. Юрий сначала применял формы психического и мелкого физического насилия: оскорблял жену, мог больно схватить, толкнуть и физически принудить к какому-либо действию. Насилие в отношении супруги развивалось по нарастающей, но не заканчивалось даже в период беременности Лены.
Твердое решение закончить эти отношения и вместе с детьми уйти от мужа Елена приняла сама, после того, как тот попытался ее задушить на глазах у малышей. Молодая мать пришла за помощью к Анастасии Бабичевой, в проект «Знание остановит гендерное насилие».
Женщине требовалась не только психологическая помощь, но и юридическое сопровождение. После развода муж требовал, чтобы младшая дочь осталась жить с ним. Насилие в отношении Елены продолжалось и после расторжения брака, хоть и опосредовано. Юрий жестко провоцировал бывшую супругу, пытался через детей контролировать ее жизнь, а также открыто настраивал их против матери.
Мы сопровождали клиентку в течение нескольких лет: участвовали в судебных процессах, регулярно с ней работал психолог, мы оказывали натуральную помощь, пока женщина искала работу и налаживала самостоятельную жизнь, и в целом, всё это время, оставались на связи. Сейчас, спустя годы, ситуация относительно стабилизировалась, - рассказывает Анастасия Бабичева.
В данной ситуации руководитель проекта защиты женщин особенно отмечает роль судов по отношению к детям. Так, по словам Анастасии Бабичевой, несмотря на подтвержденные эпизоды насилия в отношении матери на глазах у детей, суд все равно занимал позицию «Детей это не касается, а, значит, на отношения с отцом влиять не должно».
- Это очень распространённое заблуждение, фактическая ошибка, которая пока, увы, остаётся в «слепой зоне» российского общества. Травма и угроза безопасности детей-свидетелей насилия сопоставима с ущербом для непосредственной жертвы. Именно поэтому сейчас мы работаем над этой проблемой отдельно, мы планирует создать первый в России короткометражный фильм о проблеме детей-свидетелей домашнего насилия «Как дела, малыш?», - говорит руководитель самарского проекта.
Елизавета ждала второго малыша от любимого мужа, но по секрету подружкам она рассказывала, что муж-то уже и не любимый, постоянно кричит на нее, обзывает, обвиняет во всех проблемах и буквально закапывает самооценку матери своих детей в землю, смешанную с навозом. Насилие в этой семье было относительно не сильным, Анатолий мог схватить супругу за волосы и тащить за собой прямо по магазину, а мог даже пнуть ее ногой. Такое отношение Лиза терпела годами.
- Ну, а куда я с двумя детьми? Без жилья, без работы. Толя ведь не бьет, а значит, не самый худший вариант, - тихонько отвечала Лиза своим подругам, которые были в шоке от ее рассказов.
Подруга не могла видеть, как Лиза угасает буквально на глазах, и привела ее в центр помощи Анастасии Бабичевой. Специалисты долго разбирали ситуацию, риски и перспективы каждого из возможных решений девушки. Елизавета много работала с психологами и юристами. В итоге, после нескольких месяцев работы, накануне родов Лиза вдруг «пропала с радаров» и перестала выходить на связь. Через пару лет она появилась с такой обратной связью:
«Я в итоге развелась, тяжеловато одной с двумя малышами, но я все равно счастлива. Алименты нам бывший муж не платит. Периодически, когда забирает детей к себе на выходные, нападает на меня, пару раз было сильно страшно. Но я сменила замки, стараюсь с ним не пересекаться, и все ок. Дети стали намного спокойнее, вообще хорошо дома стало, с детьми прям рай. Спасибо вам за такое количество эмпатии и доброты. От всего сердца благодарю, что вы делаете жизнь лучше!»
В проект однажды обратилась женщина, у которой сестра оказалась в больнице с сотрясением мозга после очередных нападений супруга. По рассказам родственницы, муж годами избивал ее сестру, в том числе, оправдывая насилие религиозными соображениями. Запрос обратившейся был конкретным и касался юридическим аспектов: как сделать так, чтобы полиция не бездействовала в ответ на заявления о побоях, а работала; как забрать вещи сестры и детей из квартиры, хотя муж их не отдаёт, и подобное. Мы консультировали и очень рекомендовали помочь ее сестре обратиться за помощью лично и начать работу с психологом.
- К сожалению, жертву насилия мы так и не дождались. Женщина не смогла выдержать давление и угрозы мужа после выписки из больницы, и покончила с собой, - рассказала Анастасия.
Так, почему же происходит насилие? По мнению руководителя проекта «Знание остановит гендерное насилие», для этих и для всех иных ситуаций насилия он всегда один и тот же. Это произошло потому, что один человек решает, что он имеет больше прав и привилегий, чем другой, и поэтому делает выбор применять насилие для получения своей выгоды, для реализации своих желаний. Никаких других причин нет и быть не может. Насилие – это абсолютно всегда выбор того, кто его совершает.
- Из насилия всегда есть выход, даже если кажется, что его нет. К сожалению, за помощью люди обращаются, если вообще обращаются, слишком поздно, когда проблема становится сложносоставная. Именно поэтому требуются месяцы, а чаще годы, чтобы преодолеть и само насилие, и множество его последствий – от психологической травмы самой женщины и детей-свидетелей до преследования авторами насилия. Поэтому, пожалуйста, не молчите и обязательно обращайтесь за помощью. Она, действительно, возможна, - обращается к женщинам Анастасия Бабичева.
Психолог, к. ф. н. Нина Ковалюнас:
Домашнее насилие - очень серьезная и глубокая социальная проблема. Трудность в том, что жертвы домашнего насилия зачастую скрывают свое бедственное положение от социума, близких, часто считают, что сами виноваты в ситуации в семье, что, конечно, не соответствует действительности.
Домашний тиран - это еще и очень искусный манипулятор, внушающий своей жертве и страх и вину одновременно. Любовь и одновременно ненависть к тирану заставляет искать причины ужасного положения дел не в личности тирана, а в собственном поведении, которое жертва пытается менять, но это, естественно, не помогает, потому что причина - личность тирана, которому насилие и власть приносит удовольствие и повышение собственной значимости.
Жертвам домашнего насилия требуется помощь близких, психологов, юристов. Иначе, действительно, может стать поздно – случаи самоубийства не единичны в подобных ситуациях. Не стоит недооценивать проблему.
Многие женщины не говорят о своем бедственном положении, но этого быть не должно. Жертвы должны знать, куда они могут обратиться за поддержкой и помощью и видеть и верить, что есть многие другие, которые с подобными трудностями уже справились. Когда человек знает, что есть люди, которые помогут (не всегда это близкие), тогда он может решиться и начать изменять свою жизнь и жизнь своих детей в лучшую сторону. И главное - этого действительно можно достичь, главное – поверить, что все получится и начать делать реальные шаги.
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