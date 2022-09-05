«Бьет – значит статья»: непридуманные истории самарских женщин, которые смогли спастись от мужа-тирана

Домашнее насилие - очень серьезная и глубокая социальная проблема Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бьет – значит любит? Нет! Бьет – значит статья 115 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью»

Мы не часто в новостях слышим о том, что в какой-то маленькой квартирке на окраине города муж с завидным постоянством лупит почем свет свою жену. Об этом станет известно, только тогда, когда последний удар отнимет жизнь хрупкой женщины. К сожалению, таких случаев очень много, но женщины все равно продолжают верить в светлое чувство, что она сможет изменить своего мужа-тирана, а кто-то просто не уходит, потому что боится. Для таких женщин в Самаре был создан проект «Знание остановит гендерное насилие». «КП-Самара» поговорила с директором московского фонда SILSILA и руководительницей самарского проекта Анастасией Бабичевой, которая рассказала о трех случаях гендерного насилия, и как женщинам удалось спасти себя и свое будущее.

История 1. «Мамочка, а папа тебя убьет?»

Елена и Юрий (имена изменены – прим. ред.) всегда жили в достатке, любви и взаимопонимании. Абсолютно благополучная семья хвасталась счастливыми фотографиями с отпуска и домашних торжеств, но со временем идеальный муж Елены начал показывать свою темную сторону личности. Юрий сначала применял формы психического и мелкого физического насилия: оскорблял жену, мог больно схватить, толкнуть и физически принудить к какому-либо действию. Насилие в отношении супруги развивалось по нарастающей, но не заканчивалось даже в период беременности Лены.

Твердое решение закончить эти отношения и вместе с детьми уйти от мужа Елена приняла сама, после того, как тот попытался ее задушить на глазах у малышей. Молодая мать пришла за помощью к Анастасии Бабичевой, в проект «Знание остановит гендерное насилие».

Женщине требовалась не только психологическая помощь, но и юридическое сопровождение. После развода муж требовал, чтобы младшая дочь осталась жить с ним. Насилие в отношении Елены продолжалось и после расторжения брака, хоть и опосредовано. Юрий жестко провоцировал бывшую супругу, пытался через детей контролировать ее жизнь, а также открыто настраивал их против матери.

Мы сопровождали клиентку в течение нескольких лет: участвовали в судебных процессах, регулярно с ней работал психолог, мы оказывали натуральную помощь, пока женщина искала работу и налаживала самостоятельную жизнь, и в целом, всё это время, оставались на связи. Сейчас, спустя годы, ситуация относительно стабилизировалась, - рассказывает Анастасия Бабичева.

В данной ситуации руководитель проекта защиты женщин особенно отмечает роль судов по отношению к детям. Так, по словам Анастасии Бабичевой, несмотря на подтвержденные эпизоды насилия в отношении матери на глазах у детей, суд все равно занимал позицию «Детей это не касается, а, значит, на отношения с отцом влиять не должно».

- Это очень распространённое заблуждение, фактическая ошибка, которая пока, увы, остаётся в «слепой зоне» российского общества. Травма и угроза безопасности детей-свидетелей насилия сопоставима с ущербом для непосредственной жертвы. Именно поэтому сейчас мы работаем над этой проблемой отдельно, мы планирует создать первый в России короткометражный фильм о проблеме детей-свидетелей домашнего насилия «Как дела, малыш?», - говорит руководитель самарского проекта.

История 2. «Да синяков не бьет, а, значит, не самый худший вариант»

Елизавета ждала второго малыша от любимого мужа, но по секрету подружкам она рассказывала, что муж-то уже и не любимый, постоянно кричит на нее, обзывает, обвиняет во всех проблемах и буквально закапывает самооценку матери своих детей в землю, смешанную с навозом. Насилие в этой семье было относительно не сильным, Анатолий мог схватить супругу за волосы и тащить за собой прямо по магазину, а мог даже пнуть ее ногой. Такое отношение Лиза терпела годами.

- Ну, а куда я с двумя детьми? Без жилья, без работы. Толя ведь не бьет, а значит, не самый худший вариант, - тихонько отвечала Лиза своим подругам, которые были в шоке от ее рассказов.

Подруга не могла видеть, как Лиза угасает буквально на глазах, и привела ее в центр помощи Анастасии Бабичевой. Специалисты долго разбирали ситуацию, риски и перспективы каждого из возможных решений девушки. Елизавета много работала с психологами и юристами. В итоге, после нескольких месяцев работы, накануне родов Лиза вдруг «пропала с радаров» и перестала выходить на связь. Через пару лет она появилась с такой обратной связью:

«Я в итоге развелась, тяжеловато одной с двумя малышами, но я все равно счастлива. Алименты нам бывший муж не платит. Периодически, когда забирает детей к себе на выходные, нападает на меня, пару раз было сильно страшно. Но я сменила замки, стараюсь с ним не пересекаться, и все ок. Дети стали намного спокойнее, вообще хорошо дома стало, с детьми прям рай. Спасибо вам за такое количество эмпатии и доброты. От всего сердца благодарю, что вы делаете жизнь лучше!»

История 3. «Не вижу другого выхода, иначе это сделает он»

В проект однажды обратилась женщина, у которой сестра оказалась в больнице с сотрясением мозга после очередных нападений супруга. По рассказам родственницы, муж годами избивал ее сестру, в том числе, оправдывая насилие религиозными соображениями. Запрос обратившейся был конкретным и касался юридическим аспектов: как сделать так, чтобы полиция не бездействовала в ответ на заявления о побоях, а работала; как забрать вещи сестры и детей из квартиры, хотя муж их не отдаёт, и подобное. Мы консультировали и очень рекомендовали помочь ее сестре обратиться за помощью лично и начать работу с психологом.

- К сожалению, жертву насилия мы так и не дождались. Женщина не смогла выдержать давление и угрозы мужа после выписки из больницы, и покончила с собой, - рассказала Анастасия.

«Почему он меня бьет?»

Так, почему же происходит насилие? По мнению руководителя проекта «Знание остановит гендерное насилие», для этих и для всех иных ситуаций насилия он всегда один и тот же. Это произошло потому, что один человек решает, что он имеет больше прав и привилегий, чем другой, и поэтому делает выбор применять насилие для получения своей выгоды, для реализации своих желаний. Никаких других причин нет и быть не может. Насилие – это абсолютно всегда выбор того, кто его совершает.

- Из насилия всегда есть выход, даже если кажется, что его нет. К сожалению, за помощью люди обращаются, если вообще обращаются, слишком поздно, когда проблема становится сложносоставная. Именно поэтому требуются месяцы, а чаще годы, чтобы преодолеть и само насилие, и множество его последствий – от психологической травмы самой женщины и детей-свидетелей до преследования авторами насилия. Поэтому, пожалуйста, не молчите и обязательно обращайтесь за помощью. Она, действительно, возможна, - обращается к женщинам Анастасия Бабичева.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА:

Психолог, к. ф. н. Нина Ковалюнас:

Домашнее насилие - очень серьезная и глубокая социальная проблема. Трудность в том, что жертвы домашнего насилия зачастую скрывают свое бедственное положение от социума, близких, часто считают, что сами виноваты в ситуации в семье, что, конечно, не соответствует действительности.

Домашний тиран - это еще и очень искусный манипулятор, внушающий своей жертве и страх и вину одновременно. Любовь и одновременно ненависть к тирану заставляет искать причины ужасного положения дел не в личности тирана, а в собственном поведении, которое жертва пытается менять, но это, естественно, не помогает, потому что причина - личность тирана, которому насилие и власть приносит удовольствие и повышение собственной значимости.

Жертвам домашнего насилия требуется помощь близких, психологов, юристов. Иначе, действительно, может стать поздно – случаи самоубийства не единичны в подобных ситуациях. Не стоит недооценивать проблему.

Многие женщины не говорят о своем бедственном положении, но этого быть не должно. Жертвы должны знать, куда они могут обратиться за поддержкой и помощью и видеть и верить, что есть многие другие, которые с подобными трудностями уже справились. Когда человек знает, что есть люди, которые помогут (не всегда это близкие), тогда он может решиться и начать изменять свою жизнь и жизнь своих детей в лучшую сторону. И главное - этого действительно можно достичь, главное – поверить, что все получится и начать делать реальные шаги.

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