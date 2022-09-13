«Дороги из пластилина лепили?»: общественники и полицейские проверили ямы на улицах в Самаре

Информацию о всех выявленных недостатках отправили в прокуратуру / Фото: ОНФ

В Самаре общественники, прокуроры и сотрудники ГИБДД проверили дороги, на которые поступает больше всего жалоб. Они действительно нашли там многочисленные ямы, на которые указывали горожане в своих обращениях.

Один из аварийно-опасных участков находится напротив школы на улице Красных Коммунаров. Ремонт проводили три года назад. однако сейчас там посреди пешеходного перехода красуется огромная яма. Проверяющим даже не хватило рулетки, чтобы ее полностью измерить. Опасный участок занимает более 20 метров дороги.

Огромную яму нашли прямо на "зебре" у школы на улице Красных Коммунаров / Фото: ОНФ

— Если спустя три года после ремонта мы видим яму на яме, то возникает вопрос: дорогу из пластилина лепили? Хватит латать, надо принимать кардинальные меры по комплексному ремонту! — отмечает представитель Народного фронта Алексей Морозов.

Автомобилистам приходится лавировать между многочисленных ям / Фото: ОНФ

На пересечении улиц Средне-Садовой и Победы имеются препятствия в виде выступающих колодцев. В итоге перед водителями встает дилемма: соблюсти правила и угробить машину или объехать через двойную сплошную.

Ситуация на улице Дыбенко не лучше. По словам общественников, на дороге нет живого места. Там старые выбоины закрывают некачественные заплатки, есть и новые ямы. Передвигаться по проезжей части автомобилистам довольно проблематично.

Заплатки на месте старых дефектов уже разрушаются / Фото: ОНФ

Отметим, ранее жители Самары неоднократно жаловались на состояние дорог по улицам Ново-Вокзальной, Алма-Атинской и по проспекту Масленникова. Профильные ведомства в ответ всегда сообщают, что ремонт проведут. Однако бывает, что начало работ приходится ждать довольно длительный срок.

— Мы направили в районные прокуратуры Самары все выявленные недостатки. Также в адрес городской администрации направили требование о необходимости скорейшего устранения нарушений уже в этом году, — сказал глава исполкома Народного фронта в Самарской области Владимир Марин.