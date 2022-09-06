Погода в Самаре на неделю до 9 сентября 2022: ожидаются заморозки до -2 градусов

В Самаре стало по-осеннему холодно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установилась по-осеннему холодная погода, больше характерная для конца сентября, сообщают в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на неделе до 9 сентября 2022.

Холодно будет на протяжении всей предстоящей рабочей недели. Днем на неделе ожидается до 15 градусов тепла, временами местами по области возможно понижением температуры до +10 градусов. Ночью прогнозируют от 3 до 9 градусов со знаком плюс, также предупреждают о заморозках от 0 до -2 градусов 6 и 7 сентября. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным синоптиков, погода в регионе формируется под влиянием арктического воздуха, поступающего с акватории северных морей.

Также синоптики сообщают, что на протяжении недели возможны небольшие дожди, не исключают сильные грозы.

В грозу в МЧС рекомендуют не выходить на улицу без необходимости, от дождя прятаться лучше в подъездах, магазинах или подземных переходах. Если гроза застала во время поездки на автомобиле, то лучше остановиться и переждать, при этом не покидая машины.

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