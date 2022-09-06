Полная программа празднования Дня города в Самаре в сентябре-2022: выступление «Любэ» и праздничный фейерверк

День города в Самаре будут отмечать несколько дней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 150 мероприятий состоится в Самаре во время празднования Дня города. В разных районах пройдут концерты, спортивные соревнования и выставки. Событийным центром традиционно станет площадь Куйбышева, где выступят Ольга Кормухина, Александр Маршал и группа «Любэ», а также прогремит праздничный фейерверк. Представляем полную программу на День города в Самаре в сентябре-2022.

Праздник продлится несколько дней

По традиции, празднование продолжается на протяжении нескольких дней. События запланированы с 6 по 11 сентября. В честь 436-летия города запланировано 150 различных мероприятий, которые пройдут как на крупных городских площадях, так и во дворах.

Традиционно многие горожане предпочитают проводить праздник на площади Куйбышева и площади Славы. Рассказываем, что там будет:

9 сентября, пятница, 17:30 - амфитеатр склона площади Славы. Фестиваль «Самара OPEN JAZZ», гала-концерт к 100-летию российского джаза проекта «От Калининграда до Сахалина». Выступят Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, трио Даниила Крамера, Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew.

10 сентября, суббота, 18:00 - амфитеатр склона площади Славы. Концерт классической музыки, играет симфонический оркестр Самарской филармонии под управлением дирижера Михаила Щербакова.

11 сентября, воскресенье, 17:00 – площадь Куйбышева. Патриотический концерт «Мы вместе» в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». Выступят Ольга Кормухина, Александр Маршал и группа «Любэ».

На набережной 11 сентября запланированы спортивные и творческие программы - фестиваль фитнеса, выставка «Сделано в Самаре», квест «Народы Поволжья: культура, традиции, обычаи».

После завершения концерта 11 сентября, в воскресенье, в Самаре будет праздничный фейерверк.

Также 11 сентября в Самаре будет работать новое арт-пространство Станкозавод, которое расположено по адресу: ул. Куйбышева, 128/1 (вход с улицы Куйбышева).

14:00 - эстетический маркет полезных покупок перед центральным входом. Внутри креативного кластера на летнем дворе расположены зона чиллаута, самарский стритфуд, выступит группа Joy cafe, запланированы диджейские сеты.

20:00 - первое акустическое караоке #ПереПой.

Программа празднования Дня города на площадях и во дворах Самары

«Детское время»

06.09.2022 18.00

Клиническая, 35

Концерт ко Дню города

06.09.2022 17.00

ул. Тухачевского,48

Концерт ко Дню города Самары

06.09.2022 18.00

Сквер по ул.Ташкентская

Праздничный концерт ко Дню города

06.09.2022

Пешеходная зона ул. Ленинградской (пересечение с ул. Молодогвардейской)

Открытие сквера на ул. Ташкентской, благоустроенного в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

06.09.2022 18.00

Сквер у дома №170 по ул. Ташкентской

Концерт ко Дню города

07.09.2022 17.00

ул. Спортивная,10

Концерт ко Дню города Самары

07.09.2022 16.00

Школьная аллея

«Мы вместе город наш поздравим!»

07.09.2022 16.00

Чернореченская, 49Б

Программа «Любимой Самаре»

07.09.2022 9.30

Сквер Устинова

Праздничная программа, посвященная Дню города Самары «Тебе, любимая Самара!»

07.09.2022 17.30

Сквер Речников

«Самарские ритмы»

08.09.2022 18.30

Осипенко, 144

«Мы вместе город наш поздравим!»

08.09.2022 16.00

Владимирская, 7

«Мы вместе город наш поздравим!»

08.09.2022 18.00

Чернореченская, 32-34

Концерт ко Дню города Самары

08.09.2022 16.00

Сквер «Восточный» (Зубчаниновское шоссе, 161)

Концерт ко Дню города Самары

08.09.2022 17.30

Бульвар Металлургов (ул. Строителей, 22)

Концерт ко Дню города

08.09.2022 17.00

ул.Третий год пятилетки, 206

Фестиваль национальных культур «Мы – вместе!»

09.09.2022 14.00

Сквер им.Кузнецова (пос.Управленческий)

Концерт ко Дню города

09.09.2022 17.00

ул. Гродненская,1

Концерт ко Дню города Самары

09.09.2022 18.00

ДК пос. Зубчаниновка (Магистральная, 133)

Легкоатлетический забег и закрытие Спартакиады трудовых коллективов Промышленного района на призы Администрации Промышленного района городского округа Самара

09.09.2022 10.00

Парк культуры и отдыха им.Гагарина (стадион)

Праздничная концертная программа «Я люблю тебя, Самара!»

09.09.2022 16.00

Парк «Воронежские озера»

(детская площадка со стороны ул. Стара-Загора)

Праздничная программа «Я люблю тебя, Самара!»

09.09.2022 17.30

Общественное пространство

«Дубовая Роща», сцена около школы №154

Праздничная программа, посвященная Дню города Самары «Самара - волжская душа!»

09.09.2022 17.00

Ерик Парк

Концертная программа «Люблю тебя, моя Самара, горжусь людьми, историей твоей»

09.09.2022 16.30

Сквер Фадеева

«436 метров к здоровью»

09.09.2022 11.00

Волжский проспект, 10

Праздничная концертная программа

«С любовью к городу Самара!»

09.09.2022 17.00

Сквер «Родина»

«Мы вместе город наш поздравим!»

09.09.2022 16.00

Карла Маркса, 16

Концертно-творческая программа «Я в этом городе живу...»

10.09.2022 18.00

Площадь Героев 21 Армии

Концертно-творческая программа – «С Днем рождения, любимый город», при участии ДМШ № 10 им. Д.Б.Кабалевского и ДМТ «Задумка»

10.09.2022 11.00

сквер Мир

Праздничное мероприятие, посвященное Дню города Самары «Тебе, моя Самара!»

10.09.2022 10.00

Сквер Куйбышева

Праздничный концерт «Наш любимый город»

10.09.2022 14.00

Сквер им.Санфировой

Праздничная программа «Моя Самара»

10.09.2022 12.00

Парк «Дружба»

Открытие сквера имени Куйбышева, благоустроенного в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

10.09.2022 10.00

Сквер Куйбышева (в границах улиц Бакинской, Фасадной, Пугачевского тракта)

Праздничное районное мероприятие «Огни большого города»

10.09.2022 17.00

Парк культуры и отдыха им.Гагарина (сцена новая)

Выставка электромобилей, посвященная Дню города

10.09.2022 11.00-14.00

Московское шоссе, 81 б

(площадка перед ТЦ «Парк хаус»)

Праздничное мероприятие

10.09.2022 16.00

Парк культуры и отдыха им.50-летия Октября

Концертная программа ко Дню города Самары

11.09.2022 17.00

Сквер у ДК «Октябрь» (пос.Мехзавод)

Концертная программа ко Дню города Самары

11.09.2022 13.00

Площадь у ДК «Чайка» (пос.Управленческий)

Концертная программа ко Дню города Самары

11.09.2022 19.00

Сквер Овчарова (пос.Прибрежный)

Концертная программа ко Дню города Самары

11.09.2022 19.00

Площадь у ДК «Сатурн» (пос.Береза)

Торжественная программа, посвященная Дню города Самары «Самаре-436!»

11.09.2022 20.00

Площадь у ДК «Нефтяник» (Кишиневская,13)

Молодежная программа

11.09.2022 12.00-20.00

Струковский сад

Праздничное мероприятие

11.09.2022 18.00

Парк культуры и отдыха им.50-летия Октября

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