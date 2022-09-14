Главные новости Самары 14 сентября 2022 года: перекрытие Московского шоссе и пожар в колледже

Дайджест новостей за 14 сентября 2022 года в Самаре

Стало известно, что произошло в Самаре и области в среду, 14 сентября 2022 года. Главными новостями дня стали ремонт и перекрытие дорог, строительство новых небоскребов, донное чудовище на берегу Волги и маски в общественном транспорте.

Огромное чудище у Ладьи

На пляж у Ладьи в Самаре выбросило огромное мертвое чудище. В длину оно достигает более одного метра. Горожане предполагают, что это сом. Почему он погиб и как оказался на берегу Волги — пока загадка. Впечатлительных самарцев находка напугала.

Московское шоссе перекроют

В Самаре перекроют одну из главных магистралей города — Московское шоссе. Причина — замена теплотрассы. Ориентировочная дата начала работ — 15 сентября 2022 года. По данным мэрии, ремонт проведут в два этапа — поочередно по направлениям движения. Будут захватывать по две полосы.

Небоскреб на пр. Масленникова

В Самаре стартовали работы по подготовке площадки под строительство небоскреба на проспекте Масленникова. Сейчас там сносят помещения, которые ранее принадлежали автосервису. На этом месте планируют возвести высотный ЖК, состоящий из двух стеклянных башен. Высота одной составит 22 этажа, второй — 5.

Ремонт Южного моста откладывается

В Самаре перенесли сроки ремонта Южного моста. К обновлению путепровода должны были приступить в сентябре 2022 года, но работы до сих пор не начались. Как сообщили чиновники, пока найти подрядчика не удалось. Старт ремонта моста сдвинули на 15 октября 2022 года.

ЗАГС переехал на стадион

Жители Самары теперь могут заключить брак на стадионе «Солидарность Арена». Туда временно переехал отдел ЗАГСа Красноглинского района. Причина — капитальный ремонт офиса.

Обновленный «Молодежный»

В Самаре завершается реконструкция парка «Молодежный». Жители города смогут посетить обновленную территорию уже в октябре 2022 года. Им будут доступны детская и спортивная площадки, велодорожки, теннисные столы, удобные скамейки и шезлонги.

Маски в транспорте

Жителей Самары взбудоражило объявление на дверях троллейбусов. На электротранспорте разместили таблички с просьбой надевать СИЗы. Горожане переживают, что маски вновь надолго вернутся в их будни. Однако, насколько известно, масочный режим в регионе еще не вводят. Пока призыв к ношению СИЗов — это только рекомендация.

Пожар в колледже

Днем 14 сентября 2022 года к колледжу ж/д транспорта на Комсомольской площади съехались пожарные машины. Как выяснилось, в здании вспыхнул огонь. Он охватил территорию площадью 20 кв. м. Из здания эвакуировали 100 человек. Никто не пострадал. Причина пожара пока неизвестна.