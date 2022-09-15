Ледовый Дворец спорта в Самаре празднует день рождения: чем запомнился первый год работы обновленной арены

15 сентября исполнился ровно год с момента открытия обновленного Дворца спорта Фото: Ольга НОВИКОВА

Ледовый Дворец спорта на улице Молодогвардейской в Самаре в четверг, 15 сентября 2022 года, отмечает маленький праздник. Сегодня исполнился ровно год с момента открытия обновленного спортобъекта. За это время там прошли уже несколько важных спортивных и развлекательных мероприятий. Публикуем топ главных событий, которые прошли в стенах Дворца спорта за последние 12 месяцев.

Старт дали хоккеисты ЦСК ВВС

Первым новую ледовую площадку опробовал хоккейный клуб ЦСК ВВС. «Летчики» провели там первый домашний матч 11 декабря 2021 года. Играли против «Звезды». Посмотреть на противостояние двух команд тогда пришли сотни болельщиков. К сожалению, самарцам не удалось порадовать своих фанатов.

Первыми площадку опробовали хоккеисты ЦСК ВВС

Взяли Кубок России по баскетболу

Куда успешнее в обновленном Дворце спорта выступили игроки баскетбольного клуба «Самара». 20 марта 2022 года они сыграли там против команды «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды. Это был финал Кубка России по баскетболу. Матч вышел тяжелым, поначалу он складывался не в пользу «горожан». Однако упорство и вера в победу позволили самарцам обойти соперника. В итоге они не только выиграли матч, но и во второй раз в своей истории стали обладателями Кубка России.

Баскетболисты "Самара" выиграли во Дворце спорта Кубок России

Чемпионы на льду

В апреле 2022 года во Дворце спорта прошло грандиозное шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». На самарский лед вышли самые титулованные фигуристы страны. Зрители могли увидеть незабываемую «Кармен» Евгении Медведевой, коронованную зрителями императрицу Елизавету Туктамышеву и дерзкий прокат от чемпионки Алины Загитовой. Пятитысячные зрительские трибуны были заполнены полностью.

Титулованные фигуристы расплавили лед в Самаре

Церемония закрытия Студвесны

В конце мая 2022 года в стенах ледового Дворца спорта состоялось еще одно масштабное и яркое событие – церемония закрытия юбилейной Студвесны. В течение нескольких часов зрители наблюдали красочные выступления участников фестиваля. Молодые люди постарались продемонстрировать все свои таланты. Для кого-то эта площадка даже стала судьбоносным местом. Парень из Саратова решился на серьезный шаг – он прямо на сцене сделал предложение своей девушке. Избранница не устояла и ответила согласием.

Дворец спорта принял церемонию закрытия юбилейной Студвесны

Рок растопил лед

Буквально через пару дней после закрытия Студвесны Дворец спорта превратился в концертную площадку легендарной рок-группы «Ария». Коллектив выступил в Самаре в рамках тура «Гость из царства теней». Музыканты порадовали поклонников любимыми хитами, а также подготовили для них сюрпризы. Зрителей удивляли трехэтажной сценой, эффектным световым шоу и трюками под куполом Дворца спорта.

Легендарная рок-группа "Ария" дала большой концерт в обновленном спортобъекте / Фото: vk.com/aria_samara_27_05

Двухдневный концерт «Руки Вверх!»

Одно из последних масштабных событий, которое прошло в обновленном Дворце спорта, - двухдневный концерт группы «Руки Вверх!». Он состоялся в рамках юбилейного тура коллектива в июне 2022 года. Послушать любимые хиты в исполнении Сергея Жукова пришли тысячи самарцев. На концерт были раскуплены все билеты. Певец не подвел поклонников – они остались в восторге от яркого и незабываемого шоу.

Группа "Руки Вверх!" устроила двухдневный концерт на ледовой арене

Добавим, летом для Дворца спорта на улице Молодогвардейской произошло еще одно важное событие. Ему присвоили имя поэта, актера и музыканта Владимира Высоцкого. К слову, в честь 55-летия концерта артиста во Дворце спорта в Самаре покажут уникальное ледовое шоу. Оно состоится 26 ноября 2022 года.

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