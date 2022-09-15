Главные новости Самары на 15 сентября 2022: отмена торгов на покупку квартир для расселенцев и вызов игроков «КС» в сборную

Четверг, 15 сентября 2022 года, оказался богат на разные события

Стало известно, что произошло в Самаре и области в четверг, 15 сентября 2022 года. Среди главных новостей за сегодня: отмена торгов на покупку жилья для жителей домов, попавших под расселения из-за строительства метро; горящий грузовик на Заводском шоссе и попадание четырех игроков «Крыльев Советов» в сборную России.

Пылающий грузовик на Заводском шоссе

Утром 15 сентября 2022 года в Самаре на Заводском шоссе произошел пожар. Там в движении загорелся грузовик. Огонь за считанные мгновения охватил кабину водителя. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

На развязке по ул. Ново-Садовой включили свет

В Самаре близится к завершению строительство развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Там уже уложили асфальт и сделали освещение. В темное время суток стали включать свет. Ранее сообщалось, что осенью по эстакаде откроют пробное движение.

Игроки «КС» в сборной России

Четырех футболистов «Крыльев Советов» вызвали в сборную России. Иван Ломаев, Александр Коваленко, Роман Ежов и Максим Глушенков будут готовиться с национальной командой к игре с Киргизией.

Нового микрорайона не будет

Глава города Елена Лапушкина отклонила заявление ООО «Специализированный застройщик» ССК-ЮГ». Компания планировала застроить четыре участка общей площадью 468,5 тысяч кв. м, которые находятся в границах улиц Заусадебной, Уральской, Поселковой и Центральной. Неподалеку от ТРК «Амбар». Однако возведению нового микрорайона помешал другой крупный проект – создание подвесной канатной дороги к Южному городу.

Дворцу спорта исполнился год

В четверг, 15 сентября 2022 года, ледовый Дворец спорта отметил год с момента открытия. За это время там прошли десятки различных мероприятий. В обновленном здании побывали звезды спорта и российской эстрады: фигуристы Медведева, Загитова, Туктамышева, группы «Ария» и «Руки Вверх!».

Купить квартиры не вышло

В Самаре отменили торги на покупку квартир для жителей, которых выселят из-за строительства метро «Театральная». Процедура изъятия домов стала поводом для новых скандалов.

Новая разработка самарских ученых

Самарские ученые придумали, как удешевить краниопластику – операцию по исправлению дефектов черепа. Они решили разработать установку, которая сможет оперативно создавать персональные имплантаты. Специалисты будут использовать титановые листы и роботов-кузнецов. Аналогов нет ни в России, ни в мире.