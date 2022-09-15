Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2022 14:15

Главные новости Самары на 15 сентября 2022: отмена торгов на покупку квартир для расселенцев и вызов игроков «КС» в сборную

Публикуем главные новости Самары на сегодня, 15 сентября 2022 года
Анастасия ФИЛАТОВА
Четверг, 15 сентября 2022 года, оказался богат на разные события

Четверг, 15 сентября 2022 года, оказался богат на разные события

Стало известно, что произошло в Самаре и области в четверг, 15 сентября 2022 года. Среди главных новостей за сегодня: отмена торгов на покупку жилья для жителей домов, попавших под расселения из-за строительства метро; горящий грузовик на Заводском шоссе и попадание четырех игроков «Крыльев Советов» в сборную России.

Пылающий грузовик на Заводском шоссе

Утром 15 сентября 2022 года в Самаре на Заводском шоссе произошел пожар. Там в движении загорелся грузовик. Огонь за считанные мгновения охватил кабину водителя. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

На развязке по ул. Ново-Садовой включили свет

В Самаре близится к завершению строительство развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Там уже уложили асфальт и сделали освещение. В темное время суток стали включать свет. Ранее сообщалось, что осенью по эстакаде откроют пробное движение.

Игроки «КС» в сборной России

Четырех футболистов «Крыльев Советов» вызвали в сборную России. Иван Ломаев, Александр Коваленко, Роман Ежов и Максим Глушенков будут готовиться с национальной командой к игре с Киргизией.

Нового микрорайона не будет

Глава города Елена Лапушкина отклонила заявление ООО «Специализированный застройщик» ССК-ЮГ». Компания планировала застроить четыре участка общей площадью 468,5 тысяч кв. м, которые находятся в границах улиц Заусадебной, Уральской, Поселковой и Центральной. Неподалеку от ТРК «Амбар». Однако возведению нового микрорайона помешал другой крупный проект – создание подвесной канатной дороги к Южному городу.

Дворцу спорта исполнился год

В четверг, 15 сентября 2022 года, ледовый Дворец спорта отметил год с момента открытия. За это время там прошли десятки различных мероприятий. В обновленном здании побывали звезды спорта и российской эстрады: фигуристы Медведева, Загитова, Туктамышева, группы «Ария» и «Руки Вверх!».

Купить квартиры не вышло

В Самаре отменили торги на покупку квартир для жителей, которых выселят из-за строительства метро «Театральная». Процедура изъятия домов стала поводом для новых скандалов.

Новая разработка самарских ученых

Самарские ученые придумали, как удешевить краниопластику – операцию по исправлению дефектов черепа. Они решили разработать установку, которая сможет оперативно создавать персональные имплантаты. Специалисты будут использовать титановые листы и роботов-кузнецов. Аналогов нет ни в России, ни в мире.

КАРТИНА ДНЯ