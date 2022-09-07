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Общество7 сентября 2022 15:28

«Роснефть» отмечает Международный день чистого воздуха

В этом году главная тема звучит как «Воздух, которым мы дышим»
Жанна ВАЛЮТИНА
"Роснефть" уделяет большое внимание экологической политике

"Роснефть" уделяет большое внимание экологической политике

7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха, который призван привлечь внимание общественности к проблеме воздействия на атмосферу. В 2022 году в качестве ключевой выбрана тема «Воздух, которым мы дышим», что подчеркивает необходимость международного и регионального сотрудничества для трансграничных мер по сохранению чистоты атмосферы.

Ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности Компании. «Роснефть» уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН, а в 2018 году подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития. Одной из приоритетных целей для Компании является «Борьба с изменением климата».

Компания сокращает выбросы парникового газа

Компания сокращает выбросы парникового газа

В конце 2021 года Совет директоров Компании одобрил стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», основой которой стала цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году по областям охвата 1 и 2. Это станет возможно благодаря реализации ряда стратегических инициатив, среди которых: значительное сокращение выбросов парниковых газов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году, постепенный перевод собственного транспорта Компании на низкоуглеродные виды топлива и др.

С 2018 года Компания направила более 200 млрд рублей «зеленых» инвестиций на повышение экологичности бизнеса и минимизацию воздействия на окружающую среду в рамках реализации стратегии развития, при этом в 2021 году сумма «зеленых» инвестиций составила порядка 55 млрд руб.

Приоритетное внимание в своей деятельности «Роснефть» уделяет сокращению выбросов метана - парникового газа, удельный потенциал воздействия которого в десятки раз превышает воздействие углекислого газа. На предприятиях Компании ведется контроль источников эмиссии метана с помощью беспилотных летательных аппаратов, оснащенных лазерными сканерами и видеокамерами. Также внедряются методы наземного мониторинга.

Другим важным направлением деятельности Компании является сокращение выбросов в атмосферный воздух. В 2021 году сократить общую массу выбросов загрязняющих веществ удалось на 12%. Результаты достигнуты за счет комплексного подхода в реализации ряда корпоративных программ, предусматривающих своевременную разработку, корректировку и выполнение инвестиционных проектов по созданию объектов природоохранной инфраструктуры: закупки и монтажа природоохранного оборудования, проведения инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ и других мероприятий.

Дочернии компании "Роснефти" транслируют данные экомониторинга на большие экраны, доступные жителям городов

Дочернии компании "Роснефти" транслируют данные экомониторинга на большие экраны, доступные жителям городов

Следуя принципам открытости экологической информации дочерние общества «Роснефти» ведут практику установки городских экомониторов – специальных светодиодных экранов, круглосуточно транслирующих данные о состоянии воздуха в санитарно-защитной зоне предприятий. Информация для мониторов формируется на основании обработки результатов замеров автоматизированных стационарных постов контроля.

«Роснефть» традиционно уделяет большое внимание сохранению и восстановлению природных ресурсов, включая лесные массивы. Лесные насаждения содействуют очищению воздуха и являются естественным поглотителем парниковых газов. Компания и ее дочерние предприятия по итогам 2021 года высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород в регионах присутствия.

Для достижения стратегической цели по снижению углеродного следа Компания провела масштабную подготовительную работу и в июне 2022 года приступила к реализации уникального комплексного лесоклиматического проекта в Красноярском крае, который обеспечит поглощение углерода объемом 10 млн тонн СО2-эквивалента.

Кроме того, в рамках VII Восточного экономического форума «Роснефть» заключила договор с Сибирским федеральным университетом о выполнении научно-исследовательских работ (НИР) для методологического обеспечения лесоклиматического проекта.

Существенный вклад в дело охраны окружающей среды вносит и самарский нефтеперерабатывающий завод КНПЗ: за последние несколько лет предприятие снизило воздействие на окружающую среду более чем в 2,5 раза. Это стало возможным благодаря реализация масштабной инвестиционной программы модернизации и технического перевооружения производственных мощностей предприятия. Так, за последние несколько лет на Куйбышевском НПЗ были построены и введены в эксплуатацию три крупных промышленных комплекса: установка изомеризации, установка по производству метил-трет-бутилового эфира, комплекс каталитического крекинга FCC, заменивший сразу три установки предыдущего поколения. Новые ключевые объекты построены с учётом последних изменений в требованиях к промышленной и экологической безопасности, в них применены лучшие природосберегающие технологии, которые позволили значительно повысить показатели экологичности производства.

На КНПЗ работает мобильная экологическая лаборатория

На КНПЗ работает мобильная экологическая лаборатория

Также в числе значимых природоохранных проектов, реализованных КНПЗ за последние годы, перевод энергетики установок с мазута на природный газ, модернизация газофакельного хозяйства, установка на резервуары сырьевых и товарных парков понтонов, сокративших испарение нефтепродуктов с поверхности резервуаров до 99,5%. Куйбышевский НПЗ первым в Самаре установил городские экологические мониторы, на которые в режиме онлайн транслируются данные о состоянии атмосферного воздуха в Куйбышевском районе.

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