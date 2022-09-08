«Эти собаки – наши»: стала известна судьба бродячих псов, которых отловили в парке Победы в Самаре

Животные вызывали панику и возмущения среди горожан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общество и бродячие собаки – конфликт, не утихающий годами. Подобные проблемы встречаются на территории всей страны. В последние годы людям все сложнее ужиться с меньшими братьями: из-за ряда нападений они попросту их боятся. С людской агрессией и недоверием встречаются даже спокойные и вполне миролюбивые четвероногие. Тем не менее, выгнать собак с улицы нельзя, поэтому приходится как-то налаживать соседство. К сожалению, это удается не всегда.

Так, в августе 2022 года от бродячих животных пострадал юный житель Самары. Собаки напали на ребенка и укусили его. Инцидент произошел в парке Победы на улице Аэродромной. Самарские волонтеры и директор компании, которая занимается отловом бродячих собак, рассказали, как обстоит ситуация на сегодняшний день.

«Родители детей против такого соседства»

7 сентября 2022 года сотрудники подрядной организации посетили парк Победы. Местные жители и ранее жаловались на гуляющих там бродячих животных, однако о нападениях не сообщалось. Происшествие, в результате которого пострадал ребенок, заставило специалистов оперативно выехать на место.

— Это первый опыт, когда мы попытались на одной площадке примирить две противоборствующие стороны. Это люди, которые опасаются за жизнь и здоровье своих детей на территории парка Победы, и волонтерский коллектив, который здесь длительное время опекает безнадзорных собак. Но, к сожалению, ситуация приобрела не очень позитивный оборот: мальчик был укушен. Родители детей против такого соседства. Хотя все мы понимаем, что в городе быть соседями с бездомными животными нам придется, – рассказала «КП-Самара» директор ООО «ФлагманВет» и директор подрядной организации по отлову безнадзорных животных Инна Тарасенко.

В парке Победы сотрудники обнаружили около 10 бездомных собак. Причем специальных клипс, означающих, что они уже попадали к специалистам, у них не было. Исключение – четвероногие, которые находятся под опекой волонтеров.

– Эти собаки живут здесь у нас, мы курируем их четыре года. Это добрейшей души собаки, которые никого не трогают. Более того, у них есть по клипсе в ухе – это говорит о том, что они имеют право на проживание в городе. Однако рядом кучкуются дикие собаки без клипс, их около десяти, – поделилась жительница Самары, волонтер Светлана.

«Всех отправили в приют»

Подрядчик и волонтеры нашли выход из сложившейся ситуации. По крайней мере, частично – трех собак отловили и увезли из парка Победы. Теперь их определят в приют на длительное проживание.

Собак погрузили в машину и увезли из парка. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

– Пока будем искать им подходящий дом. Мы создали для них подходящие условия проживания в приюте, сделали утепленные будки, – поделилась Инна Тарасенко.

Волонтеры отмечают, что не бросят своих четвероногих друзей. Они планируют регулярно навещать их.

– Эти собаки наши, больше никак сказать нельзя. У меня две свои собаки, и этих в парке мы курируем, лечим. Конечно, будем продолжать лечить, ездить туда, куда их сейчас заберут, – рассказала самарский волонтер Светлана.

Перед тем, как погрузить засыпающую собаку, волонтеры ласково гладят животное - это поможет избежать ненужных волнений и стрессов. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Проблема общества и собак сегодня расколола население на два лагеря. Одни борются за права животных, другие уверены, что бродячих собак нужно полностью убрать с улиц. Конфликт постепенно перерос в социальный, уверена Инна Тарасенко.

– Люди не понимают друг друга. Те, кому эти животные не безразличны и дороги, и те, кто их опасается, находятся по разные стороны баррикад. Из-за этого решение вопроса стопорится. И то количество вбросов и фейков, которые есть вокруг этой тематики, тоже не идет на пользу и не двигает нас в сторону какого-то перемирия, – подвела итог директор ООО «ФлагманВет» и директор подрядной организации по отлову безнадзорных животных Инна Тарасенко.