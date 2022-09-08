Получить консультацию от первого лица

Самарцы смогли задать вопросы директору Самарского филиала компании Григорию Чернову. Фото: АО "ЭнергосбыТ Плюс"

Во вторник, 6 сентября, во флагманском офисе обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» на Мирной, 162 состоялся клиентский день. Несколько десятков жителей Кировского и Промышленного районов областной столицы откликнулись на инициативу энергетиков. Самарцы приходили со своими вопросами и в реальном времени получали подробные консультации по взаимодействию с энергокомпанией. Отвечали на них непосредственно директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов и руководитель отдела клиентского сервиса Мария Рябцева.

- В основном люди задают вопросы, связанные с консультациями по квитанциям и передаче показаний. Для меня работа в таком формате - это возможность узнать напрямую от наших клиентов, что они думают о наших сервисах, чтобы в будущем их сделать более удобными. А также рассказать об онлайн-сервисах, которыми можно воспользоваться из дома и сэкономить время, - рассказал Григорий Чернов.

Наталья Зотова пришла зарегистрировать поверку счетчиков, которая у нее была накануне.

- Очень приятно, что все сделали быстро и что этим занимался сам директор. В основном дочь платит через онлайн-сервис, но сегодня пришла сама и была удивлена, что не пришлось стоять очередь, - говорит женщина.

У «ЭнергосбыТ Плюс» работают сервисы, которые позволяют в круглосуточном режиме уточнить начисление, передать показания приборов учета, внести изменения в договор теплоснабжения. Подробнее с этими каналами можно познакомиться на сайте компании.