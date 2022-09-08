ТОП-7 событий фестиваля «Время читать: Открытый космос» для детей

Фото: Самарская областная научная универсальная библиотека.

Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать: Открытый космос» - это семейный праздник, здесь будет точно интересно и полезно не только взрослым ценителям уикендов со смыслом, но и детям, подросткам. Лучшие книги для юных читателей, самые новые методики по распаковке книг, которые заинтересуют чтением даже тех, кто только учит буквы, ждут всех мечтателей о космосе.

Фото: Самарская областная научная универсальная библиотека.

10 сентября, суббота

11:00 Космические сказки от писателя Дениса Либстера

11:00 Большое космическое путешествие с ракетой Пиу-Пиу (4+) ( Путешествовать можно два дня);

11.00 – 16.00 «Космическое путешествие на планету Эбру»: мастер-класс для детей по рисованию на воде в технике Эбру; «Рисуем космос»: мастер-класс по правополушарному рисованию (Игра в космос (МКС): Молодежная космическая станция);

13:00 – 14:00 «Книжный сомелье» с писателями Ольгой Пашниной и Софьей Ролдугиной.г. Москва ;

11 сентября, воскресенье

13:00 Мастер-класс от писателя Александра Конторовича «Война в космосе - клинки или бластеры / сайбер против катаны» (г. Москва).

14:00 Встреча с писателем Олегом Роем (г. Москва). Презентация проекта совместно с издательством «Детская и юношеская книга»;

14:00 Мастер-класс от писателя Дмитрия Казакова «Как говорить с инопланетянином: искусственные языки и космос» (г. Москва);

Фото: Самарская областная научная универсальная библиотека.

По традиции главное событие фестиваля – книжная ярмарка. «Детская и юношеская книга», «Школьная Пресса» и «Школьная Книга», Издательство «Абрикобукс» (г. Москва); «Дошкольная книга» (г. Москва); «Розовый жираф» (г. Москва); «Самокат» (г. Москва) и т.д.– всего 20 ведущих издательств страны, которые будут продавать новинки без наценки. Самая актуальная литература по развитию малышей от младенчества до начальной школы, прекрасно оформленные книжки для самых маленьких, первые детективы и фентези, красочные атласы звездного неба – лучшее приобретение для будущего успеха ваших наследников.

Потрясающая неземная музыка Петра Термена (единственный в мире бесконтактый инструмент терменвокс), а также можно будет послушать самарскую группу «Контора Кука» и, наконец, космическую импровизацию от Сергея Летова и Олега Гаркуши.

Фото: Самарская областная научная универсальная библиотека.

На книжном фестивале можно будет познакомиться с настоящими космонавтами и теми, кто готовит их к полетам.

Сверяем часы с полной программой праздника https://readfest.ru/program; https://vk.com/readfest2022 .

Место встречи: областная научная библиотека (пр. Ленина 14 А) и пространство вокруг 10 и 11 сентября.