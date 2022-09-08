Начало учебного года ребята Комсомольского района Тольятти встретили «Веселыми стартами»

«Веселые старты» несколько лет подряд заряжают ребят энергией в начале учебного года. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

В первые дни сентября в Комсомольском районе Тольятти тут и там появились объявления, приглашающие всех желающих на спортивные праздники. Заинтересовавшимся не пришлось далеко добираться: «Веселые старты» прошли аж в трех точках - школах №18, 11 и 25. На территории школы №18 собралось более 140 ребят разного возраста - от дошкольников до вполне «взрослых» 6-7-классников. Поделенные на команды, мальчишки и девчонки соревновались в самых разных эстафетах под ободряющие крики многочисленных болельщиков - друзей, мам и пап. Кроме заряда позитива, неоценимого в начале учебного года, все участники «Веселы стартов» получили призы и грамоты от КуйбышевАзота, затеявшего мероприятие.

Сегодня в Комсомольском районе уже трудно найти школьника, который хоть раз не испытал свою ловкость в «Веселых стартах», которые не только открывают учебный год, но и завершают его перед наступлением летних каникул. Программа «Дворовый спорт», в рамках которой эти мероприятия проводятся, реализуется КуйбшевАзотом совместно с городским благотворительным фондом с 2013 года. И главное в этом проекте вовсе не отдельные соревнования и турниры (которых в течение года немало), а регулярные бесплатные спортивные занятия с детьми.

В празднике на разных площадках приняли участие сотни юных жителей Комсомольского района. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

Дети при деле

На площадках школ Комсомольского района трижды в неделю с ребятами в разных возрастных группах футболом, хоккеем и другими видами спорта занимаются профессиональные тренеры.Дети и подростки приучаются к спортивному образу жизни с удовольствием - ничто так не затягивает, не формирует спортивный характер как командные игры. А инвестирует в здоровый дух подрастающего поколения КуйбышевАзот, оплачивая труд тренеров и покупку спортинвентаря.

Николай Воронин более 40 лет работал в Тольятти школьным учителем физкультуры и хоккейным тренером - до сих пор его повзрослевшие воспитанники играют за ледовые дружины городских предприятий. За это время Николай Семенович видел и расцвет детского спорта, и его упадок, и возрождение интереса. Последние лет восемь тренирует юных футболистов в рамках программы «Дворовый спорт», через день чередуя занятия в двух школах.

- Дети играют в футбол с удовольствием, - уверен Николай Воронин. - Когда у ребят есть альтернатива, они не будут сидеть в гаджетах или бесцельно слоняться по улице. Только в школе №18 у меня занимаются пять возрастных групп футболистов - около 65 человек.

Трижды в год (осенью, зимой и весной) в Комсомольском районе проводятся футбольные турниры в четырех возрастных группах, в ходе которых юные тольяттинцы выясняют, какая команда круче гоняет мяч. Первый, «Золотая осень», уже на подходе. А это значит, что будут новые чемпионы «двора». И не только в футболе!

Участники «Веселых стартов» получили дипломы и призы. Фото ПАО «КуйбышевАзот»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Елена Косова, начальник управления информации ПАО «КуйбышевАзот»:

- Благодаря программе «Дворовый спорт» сотни юных тольяттинцев получают возможность заниматься любимыми видами спорта под началом профессиональных тренеров. «КуйбышевАзот» поддерживает благотворительный проект с 2013 года, принимая также активное участие в организации спортивных дворовых праздников для детей и их родителей. Мы чувствуем обратную связь и понимаем всю важность этой работы для настоящего и будущего Тольятти.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С 2013 года в рамках программы

- охвачено 1800 детей от 7 до 18 лет,

- проведено 90 соревнований по футболу,

- 60 спортивных праздников «Веселые старты»