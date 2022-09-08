На предприятии «Технопласт» будут производить в два раза больше продукции за более короткий срок

На «Технопласте» объем выпуска продукции возрастет, а время производства сократится. Фото: Министерство промышленности и торговли Самарской области.

Определили фронт работ

Компания «Технопласт» стала новым участником национального проекта «Производительность труда», который помогает производственным предприятиям значительно увеличить собственную эффективность благодаря современным бережливым технологиям. «Технопласт» выпускает комплектующие для отечественного автомобилестроения: изделия из штампованного металла, на которое приходится более 50% производства, а также детали из пластмассы, обивочные ткани, защитно-декоративные покрытия.

Увидеть просчеты и недоработки в производственном процессе и выстроить работу по современным бережливым технологиям компаниям – участникам нацпроекта помогает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Его специалисты уже провели комплексный анализ на Технопласте», используя картирование, наблюдение и хронометраж на рабочих местах, и определили фронт работ. Нужны корректировки на участке по изготовлению усилителей основания подушки переднего сидения, которые «Технопласт» делает для автомобилей «LadaVesta», «LadaGranta» и «Нива». Цель поставлена весьма амбициозная: увеличение выработки продукции более чем в два раза – с 218 до 450 изделий в сутки при одновременном снижении времени протекания самого процесса в два раза!

Изменения затронут три участка: территория склада материалов, цеха штамповки и сварки и склад готовой продукции.

Ставим цель и идем к ней

В среднем в рамках нацпроекта сотрудничество предприятий и Регионального центра компетенций длится полгода – этого достаточно, чтобы кардинально поднять эффективность производства.

- В проекте мы ставим цель: желаемый уровень выручки предприятия за год. Чтобы этого добиться, нужно, чтобы все подразделения четко сработали по строго определенным параметрам, не отклоняясь в сторону. Для этого мы используем такой инструмент бережливого производства, как декомпозиция целей. Это методика упрощения процесса достижения любой цели путем его пошаговой детализации. И если все подразделения достигнут планируемых показателей, то предприятие непременно получит желаемую выручку, — делится руководитель проекта РЦК Сергей Банников.

Нацпроект «Производительность труда» стартовал в губернии в 2018 году. По данным министерства промышленности и торговли Самарской области, уже 137 предприятий региона применяют бережливые технологии.Специалисты РЦК обучили современным инструментам повышения производительности труда уже около 2 тысяч человек. Предполагается, что к 2024 году число участников нацпроекта достигнет 169, а суммарный рост производительности труда достигнет 5%. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, это является ключевым элементом опережающего экономического развития региона.

Услуги специалистов РЦК полностью бесплатны для участников проекта. Более того, есть и дополнительные меры поддержки: инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, а также возможность взять заем на развитие производства на сумму до 300 млн рублей всего под 1%.Заявку на участие в Нацпроекте можно подать на сайте «Производительность.РФ» или через Министерство промышленности и торговли Самарской области.