Джаз, классика, Любэ и станкозавод: главные события, которые нельзя пропустить на День города в Самаре 10-11 сентября 2022 года

День рождения Самары отметят в эти выходные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти выходные Самара будет отмечать день города. В честь 436-летия областной столицы на различных площадках пройдет более 150 мероприятий. Рассказываем о самых интересных событиях Дня города в Самаре 9, 10 и 11 сентября 2022, которые точно нельзя пропустить. Публикуем программу дня города в Самаре 2022 года.

Джаз и классика: концерты на день города в Самаре - 2022

9 сентября.

День города начнут отмечать вместо со 100-летием российского джаза. в 17:30 на склоне площади Славы пройдет Гала-концерт к 100-летию российского джаза проекта "От Калининграда до Сахалина". На сцену появятся ведущие джазовые музыканты России – Московский джазовый оркестр под управлением народного артиста России Игоря Бутмана, трио Даниила Крамера, Вадим Эйленкриг&Eilenkrig Crew, сыграет перед зрителями и Самарский джазовый оркестр.

10 сентября

12:00, Парк Дружбы, праздничная программа «Моя Самара»

17:00 Парк культуры и отдыха им.Гагарина, «Огни большого города»

18:00, на склоне площади Славы состоится концерт классической музыки с участием звезд оперной сцены Аиды Гарифуллиной и Алексея Татаринцева, симфонического оркестра Самарской филармонии (дирижер – Михаил Щербаков). Прозвучат классические арии, дуэты и симфонические произведения.

Полная программа мероприятий Дня города в Самаре 11 сентября 2022

11 сентября

Днем большая часть интересной программы будет проходить на набережной.

C 12:00 в Парке дружбы, который находится в жилом районе Волгарь, состоится этнофестиваль «Наследие народов». Работать будут четыре тематические площадки, на одной из них пройдут концерты, на других – выставки и творческие мастер-классы. Гостей ждут фотозоны в народном стиле. Вход на мероприятие свободный. Добраться до парка можно будет на бесплатных автобусах с 11:00 до 18:30 с Новокуйбышевска, Южного города и Самары.

10:00 – 20:00 на Чкаловком спуске будет проходить фестиваль фитнеса с соревнованиями, бесплатными занятиями и детской площадкой.

13:00 – 16:00, Маяковский спуск. Праздник от медиахолдинга «Комсомольская правда» с конкурсами , мастер-классами, концертомК с участием кавер-группы «Пинта кофе».

10:00 – 20:00, 2 очередь набережной у бассейна ЦСК ВВС - выставка «Сделано в Самаре» с розыгрышем сувениров, ярмаркой и мастер-классами.

15:00, Безымянный спуск. Концерт «С днем рождения, Самара». Участники: кавер-группа «Однажды», Александр Дроздов (ВИА «Синяя Птица»), театр «Искорки».

С 12:00 до 19:00, 4-ая очередь набережной около «Ладьи». Концертно-игровая программа «Народы Поволжья: культура, традиции, обычаи». Будут представлены десять творческих площадок с мастер-классами, играми и забавами, народными угощениями и конкурсами. С 14:00 и до 17:00 работают тематические площадки, мастер-классы по древнерусской каллиграфии, гончарному делу, ткачеству и плетению, бои на средневековом оружии, показательные выступления воспитанников военно-патриотического клуба, лазер-таг тир.

14:00, Ул. Куйбышева 128/1. До официального открытия можно будет посетить арт-пространство Станкозавод. Здесь можно будет послушать музыку, поесть, совершить покупки, посетить интересные лекции и сделать яркие фотографии. Перед центральным входом расположится эстетический маркет полезных покупок: одежда, обувь, аксессуары, подарки, книги, керамика, пластинки, детские книги и игрушки. В 20.00 начнет свою работу первое акустическое караоке #ПереПой.

С 11:00 в Областной библиотеке будет работать Фестиваль «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: ОТКРЫТЫЙ КОСМОС». До вечера: встречи с известными писателями, интерактивные выставки, работа книжной ярмарки.

17:00, площадь Куйбышева пройдет патриотический концерт «Мы вместе» и концерт тура в поддержку внутреннего туризма «Хороша родная». На сцену выйдут знаменитые эстрадные исполнители, в числе которых Ольга Кормухина, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, «Город 312», «Корни» и группа «Любэ». После завершения концерта небо над Самарой озарит праздничный фейерверк.

Как будет ходить транспорт на день города в Самаре - 2022

КСТАТИ

Как поедет транспорт

10 и 11 сентября часть дорог в центре будет перекрыта.

Проезд будет запрещен с 18:00 до 21:00 10 сентября 2022 года – по Волжскому проспекту на участке от улицы Вилоновской до улицы Маяковского;

- с 08:00 до 23:59 11 сентября 2022 года – по улице Чапаевской на участке от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, а также по улице Шостаковича на участке от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской;

- с 17:00 до 23:00 11 сентября 2022 года – по улице Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской, по улице Молодогвардейской на участке от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской, по улице Красноармейской на участке от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской (данное ограничение не распространяется не только на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, но и на городской наземный электротранспорт – трамваи).

По скорректированным схемам будет следовать общественный транспорт – автобусы маршрутов №№ 61, 207, 247, 261, 24, 92, 34, 80, 226, 297.