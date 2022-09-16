Главные новости Самары и области 16 сентября 2022: перекрытие Ново-Садовой, чиновники-добровольцы и бунт в спецприемнике

Рабочая неделя завершилась новостями о перекрытиях дорог и помощи жителям Донбасса

Пятница, 16 сентября 2022 года, выдалась богатой на различные события в Самарской области. Среди них: помощь Донбассу и его жителям от чиновников и депутатов, перекрытие Ново-Садовой и бунт в спецприемнике. Публикуем главные новости Самары и области на сегодня.

Чиновники-добровольцы и денежная помощь от депутатов

На территории губернии продолжается набор в «Самарский батальон». В числе добровольцев оказались не только неравнодушные граждане, но и представители администрации Самары — муниципальные служащие и члены их семей, сотрудники МП. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина.

Депутаты, в свою очередь, решили помочь вынужденным переселенцам из ЛДНР и Украины. Представители Самарской губернской думы передадут им свой однодневный заработок.

Перекрытие ул. Ново-Садовой

В Самаре в ночь на 17 сентября 2022 года ограничат движение по улице Ново-Садовой. Причина — ремонт проезжей части на двух участках от Полевой до Кирова. Работы не затронут перекресток с Советской Армией, где сейчас строят двухуровневую развязку. Проезд будут перекрывать по полосам: ночью по направлению в «город», днем - «из города». Срок — 1,5 месяца.

Бунт в спецприемнике Тольятти

В ночь с 15 на 16 сентября 2022 года, в Центре временного содержания иностранных граждан в Тольятти произошло ЧП. Там шестеро мигрантов, которых задержали за грабежи и разбои, устроили бунт. Они угрожали сотрудникам спецприемника, пытались выломать двери и поджечь матрасы. Утихомирить их смогли только бойцы ОМОНа.

Ремонт Южного моста ускорят

Губернатор Дмитрий Азаров потребовал ускорить завершение ремонта Южного моста в Самаре. Такое поручение он дал городской администрации. По словам главы региона, деньги на проведение работ есть. Все дело в нерасторопности отдельных служб. Чиновникам поручили устранить все проблемы на путепроводе в сжатые сроки.

Две новые модели LADA

АВТОВАЗ планирует создать две новые модели LADA. Это будут кроссовер на платформе Vesta и отдельное семейство сегмента «В» на глобальной платформе. Совет директоров предприятия единогласно одобрил старт двух проектов. Новые модели LADA должны встать на конвейер в 2024-2025 годах.