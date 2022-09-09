День дружбы народов в Самаре в сентябре 2022: где будет, как добраться, программа праздника

Во время праздника состоятся фотосессии в народном стиле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в воскресенье, 11 сентября, отметят День дружбы народов, который празднуется в Самарской области с 2014 года. Запланирована праздничная программа в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов». Рассказываем, как отметят День дружбы народов в Самаре в сентябре 2022.

Где пройдет

Праздник состоится в комплексе «Парк дружбы народов», который находится в Куйбышевской районе по улице Александра Солженицына. Парк был открыт в сентябре прошлого года, там разместились 20 подворий, на которых можно познакомиться с культурой разных народов.

Программа и площадки

Тематические площадки начнут работать с 12:00. Предусмотрено несколько локаций, где состоятся выступления творческих коллективов, пройдут выставки и мастер-классы.

На центральной сцене запланированы выступления творческих коллективов национальных общественных организаций.

Площадка «Артель» - мастер-классы по художественной обработке дерева и кожи, ковке, гончарному делу, лозоплетению, национальной росписи.

Площадка «Ярмарочные ряды» - выставки изделий декоративно-прикладного творчества.

Площадка «Дружное детство» - анимационная программа, интерактивные мастер-классы, подвижные игры.

Также состоится интеллектуальная игра «Этноквиз», во время которой участники смогут проверить свои знания о культуре народов, живущих в Самарской области.

На территории парка будут работать фотозоны в народном стиле.

Как добраться

11 сентября с 11:00 до 18:30 организуют бесплатные автобусы, которые будут ходить по мере наполняемости. Автобусы будут ходить по следующим адресам:

- автостанция «Аврора» (Самара);

- микрорайон Южный город 1, остановка «Поликлиника» и «Школа»;

- Новокуйбышевск, ТРК «Сити Парк».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Селфи в юрте, розовый дом и необычные наряды: почему стоит посетить этнопарк «Дружбы народов» в Самаре

Показываем, куда можно съездить недалеко от Самары, устроить себе необычную фотосессию и расширить кругозор (подробнее)