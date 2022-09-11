Это шоу покажут лишь раз! В Самаре в честь 55-летия первого массового концерта Высоцкого его песни объединят с фигурным катанием

В Самаре представили новое шоу в честь Владимира Высоцкого

Уникальное шоу в честь 55-летия концерта Владимира Высоцкого во дворце спорта в Куйбышеве покажут в Самаре 26 ноября 2022 года. Это станет по-настоящему грандиозным событием – в том числе и в истории заново отстроенного Дворца спорта в областной столице. С инициативой отметить эту дату выступили местные поклонники известного поэта и актера. О том, почему такое событие нельзя пропустить, как предполагают объединить авторские песни и ледовое шоу, кто будет выступать и почему повторять шоу в других городах не будут, рассказал в Самаре сын Владимира Семеновича Никита Высоцкий.

Уникальный проект

26 ноября по словам организаторов лед во Дворце спорта будет гореть в прямом и переносном смысле. То, что стараются сделать организаторы – новшество, такого не делали еще никогда.

- Этот проект уникальный и создаётся впервые. В представлении будут синтезированы различные виды искусства, будут звучать песни и стихи Владимира Высоцкого в исполнении актёров, представлены номера на льду. Проект непростой, в том числе технически, но думаю, это будет интересно не только в Самаре, это будет такая общероссийская акция, - рассказал Никита Высоцкий.

Шоу в изначальном виде будет показано только в Самаре, продолжать проект - если и будут – только частично. Организаторы рассказали, что повторить шоу будет непросто: нужно собрать в одном месте и фигуристов, и исполнителей. К тому же программу будут выполнять в сопровождении симфонического оркестра. Так что и найти подходящую площадку будет непросто.

Сейчас работа над шоу продолжается. Главный режиссер Светлана Краюшкина рассказала, что это очень кропотливая работа. Нужно продумать все тонкости: например, факт в том, что фигуристы катаются под фонограмму, чтобы знать какой элемент приходится на какой момент. А вот синхронизировать программу на льду и оркестр не так просто. Уже известно, что песни Владимира Высоцкого исполнят Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Вениамин Смехов, Александр Домогаров, Евгений Дятлов. А Александр Ф.Скляр споет песню, которую написал Высоцкий о Куйбышеве и его жителях. Это будет премьерное исполнение.

Выступят самарские фигуристы

Заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов отметил, что сама идея такого шоу родилась на Грушинском фестивале. Именно тогда было подписано соглашение между Никитой Высоцким и губернатором региона Дмитрием Азаровым о переименовании дворца спорта в честь Владимира Высоцкого.

- Надеюсь, что для наших жителей и гостей – ценителей творчества поэта и актёра – проект станет настоящим подарком, а молодёжь поближе познакомится с талантом Высоцкого, - подчеркнул он.

Оценила инициативу и президент федерации фигурного катания на коньках Самарской области Вера Богуш. Она подчеркнула, что это большая честь для региона, в котором сильны традиции фигурного катания.

- Такая грандиозность и уникальная задумка — это огромная ответственность. Спасибо Никите Высоцкому, что он так душевно, светло, профессионально созидает память о своём отце. Это очень приятно, - сказала она.

Пока имена звезд, которые выйдут на лед в шоу, неизвестны, однако есть информация о том, что среди них будут уроженцы Самары.

Сам Никита Высоцкий в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре рассказал, что по его мнению подобный формат программы позволит привлечь внимание как можно большего количества людей – в том числе и молодежи.

- Песни Владимира Высоцкого актуальны до сих пор, и я уверен, что важно использовать все средства выразительности, чтобы пробудить интерес к творчеству моего отца. Мы очень тщательно составляем программу, подбираем песни из огромного его репертуара, которые будут связаны в единую историю. Прозвучат и песни, которые были представлены публике на том концерте 55 лет назад. Исполнители, которые будут выступать, уже доказали свою любовь к творчеству Высоцкого, и я уверен, что все происходящее на шоу станет приятным сюрпризом для поклонников творчества и для тех, кто услышит его впервые, - добавил Никита Высоцкий.

Также стоит отметить, что в преддверии концерта во Дворце пота будет работать выставка, посвященная Высоцкому. Это шоу станет одним из первых мероприятий в череде событий, приуроченных к празднованию в январе следующего года 85-летнего юбилея со дня рождения поэта. К тому же именно в следующем году случится и другое сакральное событие: Владимир Высоцкий умер в 42,5 года. И в июле столько же исполнится со дня его смерти.

Был в шоке от количества зрителей

Напомним, что 55 лет назад, в ноябре 1967 года Владимир Высоцкий дал концерт в самарском дворце спорта перед 12-тысячной аудиторией. Как рассказывал организатор этих гастролей друг барда Всеволод Ханчин, Высоцкого заманили сюда обманом. Ханчин сам поехал в Москву за Владимиром Семеновичем, он встретил актера после спектакля в театре на Таганке. В поезде ехали, играя в хулиганские игры. Ханчин больше всего боялся вопросов о том, сколько будет зрителей, и уходил от темы. Неладное Высоцкий заподозрил уже около дворца спорта. Вышел к сцене, выглянул в зал - там сплошная масса людей.

- Видим, он нервничает. Слышу от него «мать-перемать», обращенные ко мне, но не со злостью, а как-то умеренно. Этого у него было не отнять - складно ругался, красиво, - вспоминал Ханчин.

Но концерт получился отличный: Высоцкий пел, отвечал на вопросы из зала, потом дождался, когда аудитория сменилась. А после концерта писал:

- Ощущение жуткое. Громадное здание, и одна моя небольшая фигурка средь шумного зала. Но приняли грандиозно.

В Самаре есть улица Высоцкого, сквер, музей. И есть тот самый дворец спорта, в котором когда-то состоялось это удивительное выступление. И теперь в нем произойдет очередное уникальное событие - так что самарцам, есть чем гордиться.

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