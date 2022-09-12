Норма есть, но ее не соблюдают: почему в Самаре просят изменить коэффициент парковочных мест на жилой комплекс

Сколько парковок должно быть в нормальном ЖК? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почему Самарское региональное отделение Союза Архитекторов России хочет изменить коэффициент парковок для строящегося жилья? Чем это обернется для покупателей и как изменит цены на жилье? В программе «Капитал» на радио «Комсомольская правда» ведущий Ян Налимов эти вопросы с председателем правления Самарской региональной организации Союза Архитекторов России Юрий Астахов.

- Что сейчас с парковками в строительных проектах?

Парковочные места – большая проблема для реализации любой строительной программы. По ранее установленным нормам на одну квартиру приходится одно парковочное место. И проблема заключается в том, что норма прописана, но практически никогда не соблюдается. Большинство объектов водятся с парковочный коэффициентами – либо 0,7, либо 0,5, либо 0,25, либо вообще 0. Ноль встречается очень редко, но встречается – в исключительных ситуациях. Вообще, у многих престижных жилых комплексов довольно низкие коэффициенты, например, «Парус» на улице Соколова имеет парковочный коэффициент 0,25.

- Квартиры бывают, мягко говоря, разные. Получается, и у квартиры площадью 29 квадратов, и у квартиры площадью 200 квадратов будет одно парковочное место вне зависимости от количества машин у жильцов?

Теоретически, для элитных застроек прописывается, что коэффициент у них должен быть выше, например, 2. На практике все работает иначе – почти всегда на одну квартиру одно машинное место.

- Что вы предлагаете? Как можно решить эту проблему?

Эта проблема обсуждалась и на городском совете, и на градостроительном областном совете. Экспертный совет союза архитекторов занимался этим вопросом. Эта проблема была актуальна всегда, и в каких-то случаях утверждался коэффициент 0,5, в каких-то – нет. Спросите, есть ли какие-то критерии? Критериев нет. Их никто не разрабатывал. Нет правил работы комиссии по застройке. Обычно все решается голосованием. Голосовало человек 15, половина – депутаты, половина – работники администрации.

Союз архитекторов – не единственная структура, пытающаяся решить эту проблему. Этим занимаются все люди, связанные с градостроительной деятельностью в Самаре. Инициатива исходила от всех, кто сталкивался с этой проблемой. Бывший ведущий архитектор области Владимир Спиридонов собирал статистику по близлежащим регионам и нашел среднее значение – 80 квадратных метров на одно парковочное место. Мы же попытались просчитать реальные потребности. По данным 2022 года на одного жителя приходится порядка 30 метров. Под каждого подстроиться не получится, поэтому нормативы, которые мы рассматриваем – достаточно универсальны.

- А как обстоят дела с количеством машин на количество жителей? Это же тоже учитывается?

По последним данным, на 1000 жителей зарегистрировано 344 машины. Реальных машин, конечно, меньше – не все зарегистрированные машины ездят. Судя по тенденциям, роста не наблюдается, хотя наш регион довольно автомобилизирован.

- Что на самом деле означает этот коэффициент парковки?

Это просто количество мест в паркинге. На улице мы не сможем разместить и десятой части машин, потому что становятся все более востребованы дворы без машин – больше внимания уделяется детским площадкам и озеленению.