Самарцы отпраздновали День города, наблюдали двойную радугу, а «Крылья» сыграли вничью с «Химками»

В Самаре в выходные сфотографировали двойную радугу, на День города на разных площадках выступали Виктория Дайнеко и оперная певица Аида Гарифуллина, а самарские «Крылья Советов» на выезде сыграли вничью с «Химками». Рассказываем, что случилось в Самаре за выходные по состоянию на 12 сентября 2022.

Самарские «Крылья Советов» на выезде вничью сыграли с «Химками» в девятом туре РПЛ. Набрав одно очко, команда по итогам тура оказалась на десятом месте. Следующую игру самарцы проведут дома в кубковом матче с «Зенитом», который состоится в среду, 14 сентября.

Самарцы не поддерживали идею по ужесточению коронавирусных ограничений. Об этом стало известно по итогам опроса на сайте Superjob. Сейчас 57% опрошенных считают, что вводить новые ограничения не нужно, а в прошлом году многие высказывались, что усиление ограничений было необходимым.

Певица Виктория Дайнеко поделилась своими впечатлениями о Самаре и ее жителях после своего выступления на Дне города. Она рассказала, что публика очень позитивная, люди любят свой город и рады празднику. Также самарцев с днем города поздравила оперная певица Аида Гарифуллина.

В Самаре выяснили, что в Промышленном районе живет больше человек, чем в других в городе. На втором и третьем местах разместились Кировский и Советский районы, меньше всего людей живет в Самарском районе.

Над Самарой заметили двойную радугу, редкое явление сфотографировали жители города. Двойную радугу видели в двух районах. Синоптики говорят, что такое явление возникает, когда луч солнца дважды отражается от дождевых капель.

В Самаре после ремонта открыли обновленный сквер имени Куйбышева, который находится на пересечении улиц Бакинской, Фасадной и Пугачевского тракта. Там сделали новое освещение, посадили деревья, сделали скамейки и качели.

Новая сельскохозяйственная ярмарка начала работу в Самаре. Она открылась около музея Алабина, посетителям доступна продукция местных производителей, а также привозят товары из близлежащих регионов.