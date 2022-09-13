От трубопроводов до нефтеперекачивающих станций: Строитель-нефтепроводчик рассказал о своей работе

Андрей Деревянкин любит свою работу за постоянный рост и развитие. Фото: ООО «Транснефть -ТСД»

ООО «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция» - общество, которое реализует масштабные проекты дочерних компаний «Транснефти» в Европейской части России. Дирекция строит новые и реконструирует объекты крупнейшей в мире системы магистральных трубопроводов. Предприятие представлено в 23 регионах России, в том числе и в Пензенской области.

Опыт пригодился

В компании трудятся профессионалы своего дела. Один из них - Андрей Деревянкин - начальник участка 25.6 штаба строительства №25 ООО «Транснефть - ТСД». Он контролирует процесс строительства пензенских объектов.

Андрей окончил Пензенский государственный университет по специальности «Архитектура и строительство». С 2005 по 2017 год работал на строительстве нефтепроводов.

- Сегодня моей основной задачей является организация и контроль процесса строительства объектов, - рассказывает строитель-нефтепроводчик. - Я взаимодействую с большим количеством людей и различных организаций. В процессе работы постоянно возникает необходимость что-то менять, согласовывать, утверждать в разрешительных и контролирующих органах, включая Ростехнадзор и другие.

Курс на повышение безопасности

Свою работу в «Транснефть - ТСД» Андрей Деревянкин описывает коротко: это постоянное развитие, личностный и профессиональный рост. Освоение нового для него началось с самых первых дней, когда он получил назначение руководить возведением насосных станций «Нагорная» и «Солнечногорская» в Подмосковье. Это была часть работ в рамках большой программы реконструкции трубопроводной системы для увеличения объемов транспортировки нефтепродуктов в Московский регион.

- Ранее я занимался строительством магистральных нефтепроводов, а с приходом в «Транснефть» стал отвечать за возведение площадочных объектов, технологических трубопроводов, зданий, сооружений, узлов, инженерных сетей обеспечения и т.д. - поясняет Андрей Деревянкин. - Здесь высокие требования к производству работ и безопасности, и для меня все это очень интересно.

Строитель добавляет, что ему нравится работать с качественным оборудованием на объектах.

- В рамках программы импортозамещения «Транснефть» наладила производство собственного крупного оборудования, в частности, магистральных насосов. Мы уже работаем с ними и на мой профессиональный взгляд, качество прекрасное, - делится впечатлением Андрей Деревянкин.

Физик и лирик

Работа занимает большую часть жизни нашего героя. Так или иначе, даже после окончания трудового дня не прекращается обдумывание производственных задач.

Свободное время он старается проводить вместе с семьей, устраивать небольшие поездки в соседние города. А еще Андрей играет в шахматы и пишет стихи. Недавно он принял участие в литературном движении «Единым духом мы сильны», его работа вошла в литературный сборник, который издало ПАО «Транснефть».

За большой вклад в реализацию проектов и в честь профессионального праздника - дня работников нефтяной и газовой промышленности - руководство ООО «Транснефть - ТСД» отметило работу Андрея Деревянкина благодарностью.