Украл криптовалюту у хакера: столичный военный суд оставил самарского подполковника ФБС под стражей до декабря 2022 года

Подполковник ФСБ обокрал подсудимого хакера на несколько миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подполковника регионального УФСБ Дмитрия Демина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Чекист обманным путем украл со счета подследственного хакера из Сызрани на 100 миллионов рублей. Как рассказали «КП-Самара» в пресс-службе Самарского гарнизонного военного суда, в настоящее время делом занимаются столичные следователи, а 235-й гарнизонный военный суд в Москве продлил самарцу Демину содержание в СИЗО до 1 декабря 2022 года.

Согласно материалам уголовного дела, подполковник УФСБ по Самарской области Дмитрий Демин в прошлом году принимал участие в пресечении действий хакеров в Сызрани. В результате был задержан уроженец Сызрани Антон Мочалов, который позже заявил, что у него со счета была выведена криптовалюта на несколько миллионов рублей. Самого сызранского хакера осудили на год ограничения свободы, который уже подошел к концу.

По версии обвинения, подполковник ФСБ воспользовался служебным положением и подменил электронные кошельки, куда перевел со счета Мочалова 68,5 биткоинов, что в конвертации на российскую валюту на сегодняшний день составляет почти 100 миллионов рублей.

Экс-чекиста отправили в отставку, Самарский военный гарнизонный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Через некоторое время материалы были переданы в столицу. Дмитрий Демин изначально не признавался в совершенном преступлении. Как рассказал «КП-Самара» собственный источник, на очередном заседании суда подсудимый вдруг признал вину и выразил желание сотрудничать со следствием. Однако взамен на показания, которые смогут изобличить других участников аферы, он потребовал изменить меру пресечения на домашний арест на территории Самарской области. Однако суд не стал менять решение и продлил заключение под стражу до 1 декабря, несмотря на признание Демина.

Бывшего самарского подполковника УФСБ Дмитрия Демина судят по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». О том, где сейчас находятся деньги хакера, неизвестно. Расследование неординарного уголовного дела продолжается.