«Главное – доверие и уважение»: в Самарской области стартовал конкурс «Народный участковый -2022»

В Самарской области выбирают лучшего участкового в 2022 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре 2022 года в Самарской области стартовал традиционный конкурс ГУ МВД на звание «Народного участкового». В этом году в конкурсе принимают участие 31 полицейский из муниципальных и городских районов Самарской губернии, из которых любой желающий может выбрать самого лучшего. «КП-Самара» изучила анкеты участников.

Голосование стартовало 11 сентября 2022 года на официальном сайте ГУ МВД по Самарской области в специальном разделе конкурса «Народный участковый». Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него. Конкурс будет проходить в три этапа – на региональном, губернском и федеральном уровнях.

Первый этап конкурса продлится до 20 сентября 2022 года, второй – с 7 по 16 октября, а награждение и вручение главного приза состоится в канун Дня участкового уполномоченного полиции, который неизменно отмечается 17 ноября.

Юлия Аграфенина работает участковым поселка Новоборский

Среди участников конкурса четыре представительницы прекрасного пола. Юлия Аграфенина работает участковым поселка Новоборский Борского района с 2018 года. С начала 2022 года Юлия рассмотрела 153 обращения граждан и раскрыла 5 преступлений.

Наталья Аникина следит за порядком в Новокуйбышевске

- На мой взгляд, главным профессиональным достижением в работе участкового уполномоченного полиции является уважение населения, представителей органов местного самоуправления, а также правильно выстроенная работа на обслуживаемом административном участке, - говорит участковый уполномоченный полиции старший сержант Юлия Агрофенина.

В Красноглинском районе Самары на должности участкового работает майор полиции Кристина Шептунова

Майор полиции Наталья Аникина следит за порядком в Новокуйбышевске. С начала этого года она раскрыла 5 преступлений. В Красноглинском районе Самары на должности участкового с 2012 года работает майор полиции Кристина Шептунова. С начала 2022 года Кристина раскрыла 13 преступлений, 10 из которых были по статье 158 УК РФ «Кража». В Отрадном уже год работает старший лейтенант полиции Ирина Зайцева. За небольшой срок работы она успела рассмотреть 190 обращений местных жителей и раскрыть 7 из 10 преступлений.

В Отрадном работает старший лейтенант полиции Ирина Зайцева

Женщины участвуют в конкурсе на звание лучшего участкового наравне с мужчинами. Это говорит о профессионализме и стойкости духа сильных женщин, которые готовы бросить все силы на борьбу с преступностью на ведомственной им территории. Главным качеством хорошего полицейского девушки называют уважение и доверие граждан, а также профессионализм и умение налаживать контакт с любыми категориями граждан для достижения поставленных целей.

«КП-Самара» желает удачи полицейским, участвующим в конкурсе «Народный участковый»