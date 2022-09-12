В Самаре открылось новое арт-пространство Станкозавод. Показываем фото оттуда

Открытие прошло в День города. Фото: Александр Семочкин.

В Самаре в воскресенье, 11 сентября, открылось новое арт-пространство и креативный кластер Станкозавод. Он появился на месте на месте Средневолжского cтанкостроительного завода около Струковского сада.

Креативный кластер открылся на месте завода. Фото: Александр Семочкин.

Там разместятся бары, кафе, офисы, студии, мастерские, магазины, фотостудии и шоу-румы.

В первый день работы от посетителей не было отбоя. Фото: Александр Семочкин.

Внутри все довольно необычно. Фото: Александр Семочкин.

В Станкозаводе будут соседствовать офисы и бары, кафе и мастерские. Фото: Александр Семочкин.

Посмотреть на новое арт-пространство приходили люди разных возрастов. Фото: Александр Семочкин.

В Станкозаводе также будут проводить концерты и вечеринки. Первые уже запланированы на ближайшее время.

В Станкозаводе много мест, где можно сделать фотографии. Фото: Александр Семочкин.

Открытие Станкозавода прошло в День города. В этот день там работали кафе и бары, выступали музыканты, работал маркет, где продавали книги, керамику, пластинки, одежду и обувь.

Там собираются устраивать концерты и вечеринки. Фото: Александр Семочкин.

Станкозавод открыт для посещения каждый день. Офисы и студии работают с 9:00 до 21:00, кафе и бары – с 9:00 до 1:00, а галереи – с 9:00 до 18:00.