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Общество13 сентября 2022 8:57

Цифровизация набирает обороты

«Транснефть» объединяет опыт своих специалистов для создания современных программ учета
Елена ЧЕЧЕНИНА

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО

Осенью 2021 года «Транснефть» запустила «пилотный» проект «Корпоративной интегрированной информационной системы управления ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть». Для этой крупнейшей в мире нефтепроводной компании цифровизация - одна из важнейших задач сегодня: без современных информационных технологий невозможно обеспечить функционирование такого гигантского предприятия с его многозадачностью. Для создания информационной системы управления «Транснефть» использовала наработки собственных дочерних обществ: в качестве экспертов при постановке задач, описании бизнеспроцессов и формирования бизнес-моделей привлечено огромное количество руководителей и специалистов из филиалов по всей стране, в том числе и из ООО «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция». Один из экспертов в проекте - Андрей Спиридонов, главный специалист отдела комплектации и сопровождения поставок. «Комсомолка» поговорила с ним и узнала, каково это - трудиться над таким масштабным проектом, чем он гордится в своей карьере и чем увлекается в нерабочее время. - Если в тебе нет творческой жилки, в разработке делать нечего. Не получится создать ничего толкового. У меня - широкое поле деятельности: проектирование, разработка, тестирование, контроль, изучение новых программ. За это и люблю свою работу, - признается Андрей. Андрей Спиридонов окончил Поволжский технологический институт в Тольятти по специальности «Информационные системы в экономике». Работал в промышленном, энергетическом комплексе Тольятти и Самары: «Волгоцеммаш», «Толяттинская ТЭЦ», «Волжская ТГК». В 2007 году пришел в систему организаций «Транснефть»: сначала в «Транснефть Финанс», а затем в ООО «Транснефть - ТСД». На Спиридонове - разработка, внедрение, сопровождение информационных систем, как уже действующих на предприятии, так и новых, касающихся учета материально-технических ресурсов, формирование сводной и корпоративной отчетности.

Андрей Спиридонов ценит в своей работе творческое начало. Фото ООО «Транснефть — ТСД».

Андрей Спиридонов ценит в своей работе творческое начало. Фото ООО «Транснефть — ТСД».

СДЕЛАНО В САМАРЕ

Самый крупный проект, которым Андрей Спиридонов искренне гордится - разработка программного комплекса по автоматизации процессов комплектации объектов строительства материально-техническими ресурсами. - Такую задачу перед нами руководство поставило еще в 2016 году. Похожий метод применялся на строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО). Когда «Транснефть - ТСД» начала реализовывать крупные строительные проекты в нескольких регионах, в работе был огромнейший массив данных, и эта информация постоянно менялась. Обрабатывать такой объем сведений вручную в Excel было крайне непродуктивно и не соответствовало ритму работы предприятия. Автоматизировать этот процесс - задача непростая, но мы ее решили, - рассказывает Андрей Спиридонов. Вместе с двумя коллегами он в течение года создавал базовый функционал автоматизированного программного комплекса для дирекции, который существенно облегчил работу предприятия. С помощью него, например, можно оперативно отследить процесс заключения контрактов и поставки материалов, увидеть не срывают ли поставщики свои обязательства, какие МТР необходимо заказать на объект строительства или каких, наоборот, избыток и их можно переместить на другие стройки и многое другое. По воспоминаниям Андрея, над системой работали с вдохновением. А самая большая гордость в том, что алгоритмы и методология, которую создавали и внедряли в процессе написания программы Спиридонов и его коллеги, в дальнейшем были приняты компанией «Транснефть» и использованы при доработке корпоративной системы автоматизации закупочной деятельности. Сегодня ею пользуются все предприятия, входящие в систему «Транснефть».

Автоматизированный программный комплекс существенно облегчил работу предприятия. Фото ООО «Транснефть — ТСД».

Автоматизированный программный комплекс существенно облегчил работу предприятия. Фото ООО «Транснефть — ТСД».

ТРЕНИРУЕТ МОЗГ И МУСКУЛЫ

Андрей Спиридонов в прошлом увлекался скалолазанием и покорил немало вершин в Самарской области. Он любит ездить по интересным местам не только в нашем регионе, но и по России. Еще занимается фитнесом, в этом ему помогает социальная программа поддержки сотрудников, работающих в системе «Транснефть». А недавно Спиридонов принял участие в шахматном турнире предприятия и занял третье место. За большой вклад в реализацию проектов и в честь профессионального праздника - дня работников нефтяной и газовой промышленности - руководство дирекции отметило работу Андрея Спиридонова благодарностью.

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