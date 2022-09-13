Цифровизация набирает обороты

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ НАЧАЛО

Осенью 2021 года «Транснефть» запустила «пилотный» проект «Корпоративной интегрированной информационной системы управления ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть». Для этой крупнейшей в мире нефтепроводной компании цифровизация - одна из важнейших задач сегодня: без современных информационных технологий невозможно обеспечить функционирование такого гигантского предприятия с его многозадачностью. Для создания информационной системы управления «Транснефть» использовала наработки собственных дочерних обществ: в качестве экспертов при постановке задач, описании бизнеспроцессов и формирования бизнес-моделей привлечено огромное количество руководителей и специалистов из филиалов по всей стране, в том числе и из ООО «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция». Один из экспертов в проекте - Андрей Спиридонов, главный специалист отдела комплектации и сопровождения поставок. «Комсомолка» поговорила с ним и узнала, каково это - трудиться над таким масштабным проектом, чем он гордится в своей карьере и чем увлекается в нерабочее время. - Если в тебе нет творческой жилки, в разработке делать нечего. Не получится создать ничего толкового. У меня - широкое поле деятельности: проектирование, разработка, тестирование, контроль, изучение новых программ. За это и люблю свою работу, - признается Андрей. Андрей Спиридонов окончил Поволжский технологический институт в Тольятти по специальности «Информационные системы в экономике». Работал в промышленном, энергетическом комплексе Тольятти и Самары: «Волгоцеммаш», «Толяттинская ТЭЦ», «Волжская ТГК». В 2007 году пришел в систему организаций «Транснефть»: сначала в «Транснефть Финанс», а затем в ООО «Транснефть - ТСД». На Спиридонове - разработка, внедрение, сопровождение информационных систем, как уже действующих на предприятии, так и новых, касающихся учета материально-технических ресурсов, формирование сводной и корпоративной отчетности.

Андрей Спиридонов ценит в своей работе творческое начало. Фото ООО «Транснефть — ТСД».

СДЕЛАНО В САМАРЕ

Самый крупный проект, которым Андрей Спиридонов искренне гордится - разработка программного комплекса по автоматизации процессов комплектации объектов строительства материально-техническими ресурсами. - Такую задачу перед нами руководство поставило еще в 2016 году. Похожий метод применялся на строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО). Когда «Транснефть - ТСД» начала реализовывать крупные строительные проекты в нескольких регионах, в работе был огромнейший массив данных, и эта информация постоянно менялась. Обрабатывать такой объем сведений вручную в Excel было крайне непродуктивно и не соответствовало ритму работы предприятия. Автоматизировать этот процесс - задача непростая, но мы ее решили, - рассказывает Андрей Спиридонов. Вместе с двумя коллегами он в течение года создавал базовый функционал автоматизированного программного комплекса для дирекции, который существенно облегчил работу предприятия. С помощью него, например, можно оперативно отследить процесс заключения контрактов и поставки материалов, увидеть не срывают ли поставщики свои обязательства, какие МТР необходимо заказать на объект строительства или каких, наоборот, избыток и их можно переместить на другие стройки и многое другое. По воспоминаниям Андрея, над системой работали с вдохновением. А самая большая гордость в том, что алгоритмы и методология, которую создавали и внедряли в процессе написания программы Спиридонов и его коллеги, в дальнейшем были приняты компанией «Транснефть» и использованы при доработке корпоративной системы автоматизации закупочной деятельности. Сегодня ею пользуются все предприятия, входящие в систему «Транснефть».

Автоматизированный программный комплекс существенно облегчил работу предприятия. Фото ООО «Транснефть — ТСД».

ТРЕНИРУЕТ МОЗГ И МУСКУЛЫ

Андрей Спиридонов в прошлом увлекался скалолазанием и покорил немало вершин в Самарской области. Он любит ездить по интересным местам не только в нашем регионе, но и по России. Еще занимается фитнесом, в этом ему помогает социальная программа поддержки сотрудников, работающих в системе «Транснефть». А недавно Спиридонов принял участие в шахматном турнире предприятия и занял третье место. За большой вклад в реализацию проектов и в честь профессионального праздника - дня работников нефтяной и газовой промышленности - руководство дирекции отметило работу Андрея Спиридонова благодарностью.