«Мы и так как селедки в банке»: В Самаре разгорелись войны между сторонниками и противниками продления автобуса №67

Самарцы продолжают жаловаться на общественный транспорт в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот уже много времени жители Кошелев Парка настойчиво требуют у чиновников решить проблему общественного транспорта в их микрорайоне. Каждое утро и вечер самарцы буквально втискиваются в переполненные автобусы №67, которые единственные связывают их микрорайон с центром. Губернатор Дмитрий Азаров обратил внимание на проблему и поручил Министерству транспорта срочно предпринять меры, однако чиновники не видят необходимости продления маршрута №67, так как нет массового подтверждения от местных жителей. Тогда жители Кошелев Парка приняли решение собрать подписи, чтобы уговорить чиновников как можно скорее решить давно назревшую проблему.

В настоящее время удалось собрать около 400 подписей, но этого катастрофически мало, чтобы Минтранс начал действовать. Активисты Кошелев Парка просят всех, кому интересна тема общественного транспорта, прийти в офис управляющей компании на улице Снычева, 2. У диспетчера есть подписные листы, которые нужно заполнить и оставить там же. Можно даже взять листы с собой и обойти соседей, чтобы собрать как можно больше подписей.

Не нужно продлевать маршрут, нужно увеличивать транспорт

Однако не все «кошелевцы» согласились с продлением действующего маршрута. Единственным выходом их сложившейся ситуации жители Кошелев Парка видят введение дополнительных муниципальных автобусов №67 на маршрут.

- Вы тогда подписывайте и на увеличение автобусов, они с конечной у нас выезжают битком, а пока до «Меги» доедет, все как селёдки в банке. Если 67 продлят то все, нам ни сесть, ни встать будет. Будем пешком в город на работу ходить, а потом собирать подписи против продления, - возмущаются самарцы в социальных сетях.

Но чиновники и перевозчик не торопятся выделять дополнительные машины, так как тоже не видят в этом реальной необходимости. В социальных сетях практически каждый день появляются новые фотографии забитых автобусов, где люди стоят на нижних ступенях так, что водитель просто не может закрыть двери. Но это не убеждает чиновников в острой необходимости увеличения подвижного состава.

Уже сейчас в 67 автобус влезть по утрам нельзя Фото: из соцсетей

- К нам предлагают запустить больше маршруток, но это дороже для людей. У нас живут много пенсионеров, студентов и школьников, у которых нет финансовой возможности в втридорога платить за поездку в город, - говорят самарцы.

Также местные жители в ответ на советы вызывать такси или ждать другой автобус говорят, что это тоже финансово не выгодно, а если ждать, то есть риск опоздать на работу. Кроме того, в часы пик каждый приезжающий автобус уже забит по завязку.

Трамваи и метро - утопия?

Напомним, проблема общественного транспорта в новых микрорайонах Крутые Ключи и Кошелев Парк была актуально еще несколько лет назад. Для удобства жителей чиновники продумывали различные варианты, но, к сожалению, никакие масштабные проекты не были реализованы до сих пор. Так, в 2018 году в Самаре заговорили о продлении трамвайной ветки до Крутых Ключей. Чиновники планировали делать запрос в федеральную казну, но потом стало известно, что средства на строительство готовы выделить частные инвесторы. На сегодняшний день тема с трамваем в Кошелеве немного поутихла.

В конце 2019 года власти Самары провели конкурс и выбрали перевозчика на автобусный маршрут №299 «Кошелев Парк – Самара Арена». Предполагалось, что автобус будет проходить через улицы Климова, Коммунаров, Садовую в Волжском районе, трассу «Самара — Бугуруслан», а также улицы Чекистов, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, Арена 2018 и 8-ой проезд. На нем будут работать два автобуса в период с 6:00 до 21:00. Интервал движения составит 60 минут. Обслуживать маршрут должен был ООО «РУС-АВТО», но до сих пор автобусы так и не перевозят пассажиров.

В начале 2022 года сами жители Кошелев Парка предложили протянуть до их микрорайона метро. Такую идею уже предлагали депутаты гордумы в 2018 году, но власти в настоящее время больше нацелены развивать метро в историческом центре Самары.

Некоторые самарцы считают, что ни введение доптранспорта, ни копание метро не поможет решить проблему «кошелевцев». По их мнению, необходимо комплексное решение ситуации. Они предложили перенести платформу Ягодное, создать ТПУ, закончить строительство Северного шоссе и других соединительных дорог, а также возвести путепровод над ЖД путями, чтобы не терять драгоценные минуты на переезде.

Предложений, которые решили бы проблему общественного транспорта в Крутых Ключах и Кошелев Парке, за последние несколько лет было достаточно. Теперь остается только ждать, какое решение примут чиновники, а самарцы в это время активно напоминают о себе в социальных сетях, на официальных страницах самарских властей, собирают подписи, обрывают телефоны диспетчерских служб. В настоящее время какого-то определенного решения Минтранс не принял, будем надеяться, что в скором времени «кошелевцы» смогут в комфорте добраться до городского центра. Впереди зима, а в теплых пуховиках залезть в переполненный автобус будет уже намного проблематичнее.

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