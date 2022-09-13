А спать здесь стоя? Показываем самые маленькие квартиры в Самаре, выставленные на продажу в 2022 году

Рассмотрели варианты квартир до 13 кв. м. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Риелторы называют осень – деловым временем года. Именно сейчас, когда летние отпуска подошли к концу, а детей собрали и отправили в школу, горожане начинают задумываться о покупке недвижимости и улучшении жилищных условий. Именно в сентябре традиционно наблюдается и рост цен на квадратные метры, поэтому не все могут себе позволить выйти на сделку сразу же. Однако смотреть и прицениваться никто не запрещает. «КП-Самара» решила посмотреть, что предлагают сейчас на рынке недвижимости и показать, какие самые маленькие недорогие квартиры продаются в сентябре 2022 года в Самаре.

Мы нашли пять вариантов мини-квартир, которые полностью пригодны для проживания. В них есть свет, вода, проведено отопление и газ. Единственное отличие от полноценной комфортабельной квартиры – общая площадь в кв. м. Итак, начнем, пожалуй, с самой «большой» квартиры из нашего ТОП-5.

5 место. Продуманная до мелочей студия в 13 кв. м.

Уютная студия на Нагорной. Фото: Авито

Вниманию самарцев предлагается квартира-студия с новым ремонтом, которая находится на улице Нагорной, 13 недалеко от пансионата для детей-инвалидов. Квартирка выполнена в белых тонах, что визуально расширяет площадь. Собственник продает студию даже с мебелью – остается холодильник, стиральная машина, шкаф-купе, диван и новый кухонный гарнитур. Санузел в квартире также отремонтирован, вся сантехника новая.

Общая площадь: 13 кв. м.

Цена: 950 000 рублей

4 место. Комната с раковиной за полмиллиона

Комната в поселке Береза требует ремонта Фото: Авито

В поселке Береза, недалеко от аэропорта Курумоч в Красноглинском районе выставлена на продажу изолированная комната общей площадью 12,8 кв. м. Комнатушка требует ремонта, однако риелтор утверждает, что это даже хорошо, ведь в комнате можно сделать перепланировку под свой вкус. Сейчас там установлен унитаз и раковина, но можно сломать встроенный шкаф и поставить в нише душевую кабину. Про кухню в объявлении ничего не сказано, да и на фотографиях ее нет. Зато указано, что комната находится в кармане на 5 квартир, где очень спокойные и дружелюбные соседи.

Общая площадь: 12,8 кв. м.

Цена: 550 000 рублей

3 место. Интрига на восточной стороне

Кроме нового окна в квартире нет ничего? Фото: Авито

Квартиру в 12,2 кв. м. за 540 тысяч рублей продают также как и предыдущую в поселке Береза. Однако в отличие от той комнаты, продавец решил заинтриговать потенциальных покупателей и не стал выкладывать фотографии и полностью описывать все то, что есть в квартире.

- Сторона восточная, район тихий, квартира нуждается в ремонте. Из нового установлена входная дверь и окно пластиковое. По необходимости вышлю фото, - написал в объявлении собственник.

Общая площадь: 12,2 кв. м.

Цена: 540 000 рублей

2 место. Малосемейка с евроремонтом за наличные

Квадратура небольшая, но собственник оценил ее в миллион. Фото: Авито

В Кировском районе Самара на проспекте Юных пионеров, 34а на продажу выставили бюджетную малосемейку общей площадью 12 кв. м. Продавец сразу обозначил в объявлении, что под ипотеку он квартиру не продаст, поэтому желающим приобрести компактное жилье с евроремонтом, стоит иметь при себе миллион рублей.

В квартире сделан хороший ремонт, натянуты потолки и поставлено новое окно. Внутри квартирки есть собственный раздельный санузел с кафелем на полу. Место очень уютное, зелёное, кругом деревья, рядом большой парк, который начали ремонтировать. Этот вариант замечательно подойдёт для одного человека, например студента, пенсионера и просто одинокого человека.

Общая площадь: 12 кв. м.

Цена: 1 000 000 рублей

1 место. Нежилое помещение, в котором можно жить

В самой маленькой квартире есть все, для проживания. Фото: Авито

На первом месте в нашем ТОП-5 самых маленьких самарских квартир – студия в поселке Управленческий на улице Парижской Коммуны, 19А. Общая площадь мини-квартиры – всего 10,6 кв. м. Однако на данной площади уместился совмещенный санузел, кухонный гарнитур и двуспальный диван-кровать.

- По документам – это «нежилое помещение» в собственности, но использовалось оно как полноценная квартира. Помещение можно использовать как жилое, так и под мини-офис, сдачу в аренду на часы и др., - говорит собственник квадратных метров.

Общая площадь: 10,6 кв. м.

Цена: 800 000 рублей

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