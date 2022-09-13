Отопление будет - да и на улице как раз потеплеет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторник в Самарской области выдался насыщенным на различные события. Рассказываем главные новости Самары за день сегодня, 13 сентября 2022 года, которые вы могли пропустить в рабочее время. Составили подборку самых важных событий.

Замерзнуть не успеем

Самарские власти рассказади, когда точно дадут отопление в сентябре 2022 года. По словам ответственных сотрудников к отопительному сезону уже вовсю готовятся, а начнется н уже в 20-х числах сентября. Многие самарцы уже рассказали, что в трубах шумит вода – а значит, отопление близко.

- С 19 по 21 сентября планируется запуск работ по теплоснабжению. В данный момент все монтажные схемы собраны на 90%. На объектах ведется работа по благоустройству, - поведал начальник профильного департамента администрации Самары Олег Ивахин.

Соседям метро дадут денег

История с расселением домов, попадающих в зону строительства метро, заинтересовала всех. Губернатор уже поручил губдуме разработать справедливый закон о компенсациях, которые позволили бы людям купить другое жилье. Как жаловались многие, предложенные компенсации просто оставляли большинство людей на улице. Например, некоторым за очень скромное жилье давали лишь 500 тысяч рублей – понятно, что жилплощадь и была небольшая, но на реальном рынке за такие деньги ничего не купишь.

Как рассказал в новостях Самары сегодня, 13 сентября 2022 года депутат Госдумы Александр Хинштейн, принято решение предоставить жителям муниципальных квартир жилье поблизости, чтобы не отрывать взрослых и детей от ближайшей среды обитания, а собственникам жилья, если оно единственное, предложат для выкупа цену за квадратный метр не ниже рыночной – то есть 70 тыс рублей. При этом оплачивать будут из расчет не меньше 33 кв.м. Все эти предложения были озвучены на встрече с губернатором и должны быть в ближайшее время оформлены в виде закона.

Детсады станут дороже

Тариф на детские сады вырастет с 1 октября 2022 года. Соответствующий документ уже подготовила администрация города. Согласно документу, вместо 167 рублей родители будут платить 197 рублей за один день. В эту сумму входит питание и иные расходы. Постановление вступит в законную силу с 1 октября. Все подробности здесь.

«Крылья Советов» оценили

13 сентября 2022 года в новостях появилась информация о самых дорогих игроках ФК «Крылья Советов». Мы рассказали, кто попал в топ-5. Откроем лишь одну тайну – самый дорогой наш игрок – это 23-летний Роман Евгеньев из «Динамо». В спину ему дышит боснийский полузащитник Амар Рахманович.

Игрушкин наиграл на три года условно

В Самаре вынесли приговор по делу бывшего начальника самарской «Почты России». Артуру Игрушкину за злоупотребление полномочиями дали три года условно. Мужчина заставлял подчиненных строить себе загородный дом, а служебный автомобиль продал жене. Вся история произошла еще в 2017 году. Однако судебное решение вынесено только сейчас.

«Облака над Волгой» появятся в художественном музее

И к добрым новостям: уже 14 сентября в Самарском областном художественном музее откроется выставка произведений Юрия Филиппова. Она приурочена к 95-летию со дня рождения художника. В его произведениях 90-00 годов воспроизводится мощный образ природного мира Самарской луки и Жигулей.

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