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Общество13 сентября 2022 16:47

Зажгли набережную! «Комсомолка» поздравила самарцев с днем города

По словам гостей, это была самая зажигательная площадка на набережной
Елена ЧЕЧЕНИНА

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В минувшие выходные Самара отмечала день рождения – 436 лет. Парки, скверы и, конечно же, набережная превратились в площадки для грандиозного празднования. В воскресенье самарцев развлекала и угощала «Комсомолка» вместе со своими партнерами. Сказать, что праздник удался на славу – значит промолчать.

Очень радует, что для многих стало доброй традицией отмечать День города именно с «Комсомолкой».

- Мы уже третий год подряд приходим на площадку любимой газеты. Мне все тут нравится: ведущий, танцы, песни, конкурсы. Можно сфотографироваться с разными героями, подкрепиться вкусняшками, проявить себя и выиграть призы. В этом году я пригласила подруг, отмечаем праздник в большой компании, - поделилась Алиса Макарова.

«Искорки» представили танец, посвященный Самаре.

«Искорки» представили танец, посвященный Самаре.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Шире круг!

Какая замечательная получилась концертная программа! Открыли ее показательные выступления Федерации эстетической гимнастики Самарской области. Детский музыкально-хореографический театр «Искорки», обладатель Гран-При престижных российских и международных конкурсов, показал свои лучшие номера. Как рукоплескали зрители барабанщикам детского музыкального театра Ale&Drums! Никого не оставили равнодушными выступления детского циркового коллектива «Арлекино» и бальные танцы от танцевально-спортивного клуба «Глория» в СК «Грация». А с какими зажигательными песнями выступила Белла Чезлова и шоу-проект «КузьмИнишна»!

Какая «зажигалочка» Белла Чезлова и шоу-проект «КузьмИнишна»!

Какая «зажигалочка» Белла Чезлова и шоу-проект «КузьмИнишна»!

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Яркие концертные номера перемежались интеллектуальными и спортивными конкурсами, в которых принимали участие и взрослые, и дети. От желающих помериться силами и блеснуть своими знаниями буквально не было отбоя! Еще бы: наш бессменный ведущий Сергей Никоноров виртуозно умеет превратить самого обычного самарца в активного участника праздника.

- Я никогда раньше столько не участвовала в конкурсах, но тут невозможно было устоять, так было здорово, весело и интересно. Спасибо «Комсомолке»! - рассказала о своих эмоциях Ольга Агафонова.

На площадке школы музыки «Меломания» учили играть на барабанной установке.

На площадке школы музыки «Меломания» учили играть на барабанной установке.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Нужно каждому

- Мам, смотри, это Хаги Ваги и Кисси Мисси, давай с ними сфотографируемся! - слышалось то тут, то там. Это юные гости площадки «Комсомолки» оценили аниматоров от сети медицинских центров А2MED: от желания сделать памятное фото с суперпопулярными персонажами не было отбоя. И столь же длинная очередь выстроилась за аквагримом от медцентра.

Сказочные персонажи от сети медцентров А2MED пришлись по сердцу всем.

Сказочные персонажи от сети медцентров А2MED пришлись по сердцу всем.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Пока дети развлекались, взрослые заводили полезные контакты с хорошими медиками. В сети центров А2MED оказывают более 1 миллиона медицинских услуг, от обследований до сложнейших операций. Здесь есть консультации квалифицированных врачей различных специальностей для детей и взрослых, анализы, профилактическое отделение, стоматология, блестящая пластическая хирургия и многое другое. Можно сказать, что здесь помогут при любом запросе.

Более 50 детей сделали аквагрим на площадке сети медцентров A2MED.

Более 50 детей сделали аквагрим на площадке сети медцентров A2MED.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Настоящим гвоздем программы стала веселая эстафета на призы от сети медицинских центров А2MED, в которой приняли участие 20 детей от малышей до подростков. Соревнование прошло под бурную поддержку болельщиков. Одна из команд обошла другую буквально на пару секунд.

- Ну и что ж, главное – участие, это было очень весело, - не расстроилась Соня Лавкина, которая бежала в эстафете вместе с братом Димой и подругами. Тем более, что участники ее команды все равно завоевали отличные призы для своих родителей. Это сертификаты на профессиональную гигиену полости рта в центре А2MED, которая полезна каждому. А члены команды-победительницы получили сертификаты на консультацию врача-педиатра – главного специалиста по детскому здоровью.

Сладости для радости

Знаменитые слойки от Самарского БКК уже много лет являются главным угощением на площадках КП. В этот раз на день города привезли 1500 различных изделий: слоенок с малиной и клубникой, ароматных кексов с апельсиновыми цукатами и круассанов с шоколадной начинкой, которые комбинат начал выпускать буквально пару месяцев назад, и они сразу же завоевали популярность среди горожан.

А я слоечки люблю… от Самарского БКК!

А я слоечки люблю… от Самарского БКК!

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Получить угощение было просто. Шаг 1: сфотографироваться в обновленной сладкой фотозоне Самарского БКК, шаг 2: зарядившись праздничным настроением и получив жетон, обменять его на «вкусняшку» по своему выбору. Многие не ограничивались одним подходом: радости, как и сладостей, должно быть много!

- Клубничная самая вкусная! Буду просить маму покупать такие, - попробовав несколько изделий, сделала вывод Вероника Агафонова.

Подкрепившись, юные гости праздника с азартом участвовали в состязаниях по перетягиванию каната на призы от Самарского БКК. Сначала соревновались мальчики, а во втором раунде девочки. Победителям достались чемпионские наборы новинок от комбината: круассан с шоколадом, слойка «Неженка» с сыром и штрудель с вишневой начинкой, но и проигравшие команды не ушли без вкусных поощрительных призов.

Яркая фотозона Самарского БКК поднимает настроение.

Яркая фотозона Самарского БКК поднимает настроение.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Придумал Самарский БКК конкурс и для взрослых – чемпионат по скоростному поеданию слоенок с клубничной начинкой. Участвовать в нем вызвались трое мужчин и две представительницы прекрасного пола: серьезный мужской аппетит против женского умения перекусить на ходу, не отвлекаясь от важных дел. Наградой трем победителям стали сертификаты на приобретение продукции в фирменных магазинах Самарского БКК – да, за это стоило побороться! Ну а тем, кому не улыбнулась удача, достались утешительные призы – еще больше вкусных слоек. Как пошутил кто-то из гостей праздника - для домашних тренировок.

Перетягивание каната на призы Самарского БКК — любимая забава детей.

Перетягивание каната на призы Самарского БКК — любимая забава детей.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Призы вкусные и полезные

Бурные эмоции вызвал и другой чемпионат по скоростному поеданию – на сей раз пиццы от ресторана «Перчини». Победителю достался сертификат в ресторан.

Чтобы пройти весь марафон развлечений на площадке «Комсомолки», нужно не только хорошее настроение, но и бодрость. Благодаря известному во всем мире бренду кофе Torabika энергии хватало всем: на празднике было выпито более 3 тысяч чашечек отличнейшего кофе и вручено для дегустации столько же упаковок кофейных леденцов KOPIKO нескольких видов. Оба продукта производятся из индонезийских вулканических кофейных зерен. Благодаря инновационным технологиям идеально раскрываются все грани вкуса и аромата уникального зерна. Кстати, 4 леденца KOPIKO заменяют чашку эспрессо – это удобно, когда нужно взбодриться, но под рукой нет кипятка для заваривания кофе. Но, на взгляд гостей, попробовавших оба продукта, лучше не заменять, а дополнять леденцами чашечку кофе Torabika, чтобы получить истинно гурманское удовольствие.

На празднике было выпито более 3 тысяч чашек кофе Torabika.

На празднике было выпито более 3 тысяч чашек кофе Torabika.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Торговая марка воды SiEnergy выявила самого сильного мужчину на площадке КП, проведя соревнование, кто дольше удержит на вытянутой руке 5-литровую бутыль с водой. Победителю вручили фирменный бокс лимитированной серии воды SiEnergy. Уникальность воды в том, что она содержит кремний, и благодаря этому дарит энергию, чувство свежести, способствует выводу токсинов и усиленной выработке коллагена, что важно и силачам, и красавицам.Кстати, у SiEnergy есть и специальная мягкая вода для кофе, идеально раскрывающая его вкус и аромат – гурманы оценят.

Победителю в конкурсе силачей вручили бокс воды SiEnergy лимитированной серии.

Победителю в конкурсе силачей вручили бокс воды SiEnergy лимитированной серии.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Медицинская компания «Смотри» разыграла сертификат на лазерную коррекцию зрения.

Воот такие глаза были у женщины, выигравшей лазерную коррекцию зрения в клинике «Смотри!»

Воот такие глаза были у женщины, выигравшей лазерную коррекцию зрения в клинике «Смотри!»

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Федеральная франчайзинговая сеть магазинов "Галамарт" наградила гостя праздника, который больше всех знает про медиахолдинг «Комсомольская правда» и про сам «Галамарт».

А знаете, какой приз был самым желанным для детей? Сертификат на заезд в детский оздоровительный лагерь «Салют» на смену в 21 день. Его можно было выиграть в чемпионате по прыжкам на скакалке.

С любовью к Самаре

Какой же день города без конкурса, посвященного родной Самаре? Викторину на эту тему подготовил Росбанк, который входит в число крупных корпоративных благотворителей и меценатов России и реализует множество гуманитарных проектов. Участниками викторины стали подростки. Вопросы были несложные, но требующие четких знаний и мгновенной реакции.

Росбанк готов дать хороший совет по финансам даже на празднике.

Росбанк готов дать хороший совет по финансам даже на празднике.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На площадке Росбанка так и кипела активность. Дети фотографировались в фотозоне с веселыми аниматорами и получали призы: пеналы, которые можно и нужно раскрашивать, кружки, магнитики, головоломки и силиконовые браслеты. Малышам разрисовывали личики аквагримом.

А вечно занятые взрослые могли воспользоваться ситуацией и обсудить с представителями Росбанка множество серьезных финансовых вопросов. Какой вклад выбрать? Если кредит – то какой выгоднее? Есть ли кешбек по картам? Какие условия по кредиткам? Стоит ли сегодня брать ипотеку и под какой процент? А можно ипотеку на строящееся жилье? Консультанты Росбанка работали без устали – вопросов было много, и это здорово, что можно было обсудить перспективу своих финансов с одним из крупнейших банков России, имеющим наивысшие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств. Многие горожане после консультации оставляли заявки на банковские продукты – после праздника с ними свяжутся и помогут с оформлением.

- Росбанк уже многие годы является надежным финансовым партнером для своих клиентов и рад любой возможности встречи с ними, - подчеркнула директор территориального офиса Росбанка в Самаре Екатерина Сажнева. – Поэтому мы воспользовались таким прекрасным поводом, как День города, чтобы стать еще ближе к горожанам и порадовать их подарками от банка. А также проконсультировать по продуктам тех, у кого, возможно, нет времени на посещение офиса. При этом хочу напомнить, что мы всегда рады видеть всех в наших отделениях и доступны онлайн. И конечно же, поздравить всех с таким чудесным объединяющим всех нас праздником!

Было жарко!

На празднике было еще много увлекательных площадок.

Наука — это круто!

Наука — это круто!

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Умная Самара» оборудовала 4 лаборатории, в которых дети проводили эксперименты по химии, физике, биологии и медицине.Детский технопарк «Кванториум-63» провел увлекательные мастер-классы по виртуальной реальности, IT и аэроквантуму. Школа музыки «Меломания» обучала желающих игре на барабанной установке. Нескучные научные занятия по биологии, химии и анатомии провел СМИТ IT-Медицина СамГМУ. С клиникой «Здоровые дети» все желающие лепили из глины. И, продолжая тему здоровья - выездная лаборатории Самарского областного «СПИД-Центра» протестировала на ВИЧ более 100 самарцев.

Гвоздь программы — «Пинта кофе»: перепели все хиты!

Гвоздь программы — «Пинта кофе»: перепели все хиты!

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Хедлайнером праздника «Комсомолки» стала кавер-группа «Пинта кофе». Перепели все хиты, зажигали так, что было жарко.

- Самая веселая площадка на набережной! – сделали вывод гости.

С днем рождения, любимая Самара!

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