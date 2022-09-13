Зажгли набережную! «Комсомолка» поздравила самарцев с днем города

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В минувшие выходные Самара отмечала день рождения – 436 лет. Парки, скверы и, конечно же, набережная превратились в площадки для грандиозного празднования. В воскресенье самарцев развлекала и угощала «Комсомолка» вместе со своими партнерами. Сказать, что праздник удался на славу – значит промолчать.

Очень радует, что для многих стало доброй традицией отмечать День города именно с «Комсомолкой».

- Мы уже третий год подряд приходим на площадку любимой газеты. Мне все тут нравится: ведущий, танцы, песни, конкурсы. Можно сфотографироваться с разными героями, подкрепиться вкусняшками, проявить себя и выиграть призы. В этом году я пригласила подруг, отмечаем праздник в большой компании, - поделилась Алиса Макарова.

«Искорки» представили танец, посвященный Самаре. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Шире круг!

Какая замечательная получилась концертная программа! Открыли ее показательные выступления Федерации эстетической гимнастики Самарской области. Детский музыкально-хореографический театр «Искорки», обладатель Гран-При престижных российских и международных конкурсов, показал свои лучшие номера. Как рукоплескали зрители барабанщикам детского музыкального театра Ale&Drums! Никого не оставили равнодушными выступления детского циркового коллектива «Арлекино» и бальные танцы от танцевально-спортивного клуба «Глория» в СК «Грация». А с какими зажигательными песнями выступила Белла Чезлова и шоу-проект «КузьмИнишна»!

Какая «зажигалочка» Белла Чезлова и шоу-проект «КузьмИнишна»! Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Яркие концертные номера перемежались интеллектуальными и спортивными конкурсами, в которых принимали участие и взрослые, и дети. От желающих помериться силами и блеснуть своими знаниями буквально не было отбоя! Еще бы: наш бессменный ведущий Сергей Никоноров виртуозно умеет превратить самого обычного самарца в активного участника праздника.

- Я никогда раньше столько не участвовала в конкурсах, но тут невозможно было устоять, так было здорово, весело и интересно. Спасибо «Комсомолке»! - рассказала о своих эмоциях Ольга Агафонова.

На площадке школы музыки «Меломания» учили играть на барабанной установке. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Нужно каждому

- Мам, смотри, это Хаги Ваги и Кисси Мисси, давай с ними сфотографируемся! - слышалось то тут, то там. Это юные гости площадки «Комсомолки» оценили аниматоров от сети медицинских центров А2MED: от желания сделать памятное фото с суперпопулярными персонажами не было отбоя. И столь же длинная очередь выстроилась за аквагримом от медцентра.

Сказочные персонажи от сети медцентров А2MED пришлись по сердцу всем. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Пока дети развлекались, взрослые заводили полезные контакты с хорошими медиками. В сети центров А2MED оказывают более 1 миллиона медицинских услуг, от обследований до сложнейших операций. Здесь есть консультации квалифицированных врачей различных специальностей для детей и взрослых, анализы, профилактическое отделение, стоматология, блестящая пластическая хирургия и многое другое. Можно сказать, что здесь помогут при любом запросе.

Более 50 детей сделали аквагрим на площадке сети медцентров A2MED. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Настоящим гвоздем программы стала веселая эстафета на призы от сети медицинских центров А2MED, в которой приняли участие 20 детей от малышей до подростков. Соревнование прошло под бурную поддержку болельщиков. Одна из команд обошла другую буквально на пару секунд.

- Ну и что ж, главное – участие, это было очень весело, - не расстроилась Соня Лавкина, которая бежала в эстафете вместе с братом Димой и подругами. Тем более, что участники ее команды все равно завоевали отличные призы для своих родителей. Это сертификаты на профессиональную гигиену полости рта в центре А2MED, которая полезна каждому. А члены команды-победительницы получили сертификаты на консультацию врача-педиатра – главного специалиста по детскому здоровью.

Сладости для радости

Знаменитые слойки от Самарского БКК уже много лет являются главным угощением на площадках КП. В этот раз на день города привезли 1500 различных изделий: слоенок с малиной и клубникой, ароматных кексов с апельсиновыми цукатами и круассанов с шоколадной начинкой, которые комбинат начал выпускать буквально пару месяцев назад, и они сразу же завоевали популярность среди горожан.

А я слоечки люблю… от Самарского БКК! Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Получить угощение было просто. Шаг 1: сфотографироваться в обновленной сладкой фотозоне Самарского БКК, шаг 2: зарядившись праздничным настроением и получив жетон, обменять его на «вкусняшку» по своему выбору. Многие не ограничивались одним подходом: радости, как и сладостей, должно быть много!

- Клубничная самая вкусная! Буду просить маму покупать такие, - попробовав несколько изделий, сделала вывод Вероника Агафонова.

Подкрепившись, юные гости праздника с азартом участвовали в состязаниях по перетягиванию каната на призы от Самарского БКК. Сначала соревновались мальчики, а во втором раунде девочки. Победителям достались чемпионские наборы новинок от комбината: круассан с шоколадом, слойка «Неженка» с сыром и штрудель с вишневой начинкой, но и проигравшие команды не ушли без вкусных поощрительных призов.

Яркая фотозона Самарского БКК поднимает настроение. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Придумал Самарский БКК конкурс и для взрослых – чемпионат по скоростному поеданию слоенок с клубничной начинкой. Участвовать в нем вызвались трое мужчин и две представительницы прекрасного пола: серьезный мужской аппетит против женского умения перекусить на ходу, не отвлекаясь от важных дел. Наградой трем победителям стали сертификаты на приобретение продукции в фирменных магазинах Самарского БКК – да, за это стоило побороться! Ну а тем, кому не улыбнулась удача, достались утешительные призы – еще больше вкусных слоек. Как пошутил кто-то из гостей праздника - для домашних тренировок.

Перетягивание каната на призы Самарского БКК — любимая забава детей. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Призы вкусные и полезные

Бурные эмоции вызвал и другой чемпионат по скоростному поеданию – на сей раз пиццы от ресторана «Перчини». Победителю достался сертификат в ресторан.

Чтобы пройти весь марафон развлечений на площадке «Комсомолки», нужно не только хорошее настроение, но и бодрость. Благодаря известному во всем мире бренду кофе Torabika энергии хватало всем: на празднике было выпито более 3 тысяч чашечек отличнейшего кофе и вручено для дегустации столько же упаковок кофейных леденцов KOPIKO нескольких видов. Оба продукта производятся из индонезийских вулканических кофейных зерен. Благодаря инновационным технологиям идеально раскрываются все грани вкуса и аромата уникального зерна. Кстати, 4 леденца KOPIKO заменяют чашку эспрессо – это удобно, когда нужно взбодриться, но под рукой нет кипятка для заваривания кофе. Но, на взгляд гостей, попробовавших оба продукта, лучше не заменять, а дополнять леденцами чашечку кофе Torabika, чтобы получить истинно гурманское удовольствие.

На празднике было выпито более 3 тысяч чашек кофе Torabika. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Торговая марка воды SiEnergy выявила самого сильного мужчину на площадке КП, проведя соревнование, кто дольше удержит на вытянутой руке 5-литровую бутыль с водой. Победителю вручили фирменный бокс лимитированной серии воды SiEnergy. Уникальность воды в том, что она содержит кремний, и благодаря этому дарит энергию, чувство свежести, способствует выводу токсинов и усиленной выработке коллагена, что важно и силачам, и красавицам.Кстати, у SiEnergy есть и специальная мягкая вода для кофе, идеально раскрывающая его вкус и аромат – гурманы оценят.

Победителю в конкурсе силачей вручили бокс воды SiEnergy лимитированной серии. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Медицинская компания «Смотри» разыграла сертификат на лазерную коррекцию зрения.

Воот такие глаза были у женщины, выигравшей лазерную коррекцию зрения в клинике «Смотри!» Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Федеральная франчайзинговая сеть магазинов "Галамарт" наградила гостя праздника, который больше всех знает про медиахолдинг «Комсомольская правда» и про сам «Галамарт».

А знаете, какой приз был самым желанным для детей? Сертификат на заезд в детский оздоровительный лагерь «Салют» на смену в 21 день. Его можно было выиграть в чемпионате по прыжкам на скакалке.

С любовью к Самаре

Какой же день города без конкурса, посвященного родной Самаре? Викторину на эту тему подготовил Росбанк, который входит в число крупных корпоративных благотворителей и меценатов России и реализует множество гуманитарных проектов. Участниками викторины стали подростки. Вопросы были несложные, но требующие четких знаний и мгновенной реакции.

Росбанк готов дать хороший совет по финансам даже на празднике. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На площадке Росбанка так и кипела активность. Дети фотографировались в фотозоне с веселыми аниматорами и получали призы: пеналы, которые можно и нужно раскрашивать, кружки, магнитики, головоломки и силиконовые браслеты. Малышам разрисовывали личики аквагримом.

А вечно занятые взрослые могли воспользоваться ситуацией и обсудить с представителями Росбанка множество серьезных финансовых вопросов. Какой вклад выбрать? Если кредит – то какой выгоднее? Есть ли кешбек по картам? Какие условия по кредиткам? Стоит ли сегодня брать ипотеку и под какой процент? А можно ипотеку на строящееся жилье? Консультанты Росбанка работали без устали – вопросов было много, и это здорово, что можно было обсудить перспективу своих финансов с одним из крупнейших банков России, имеющим наивысшие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств. Многие горожане после консультации оставляли заявки на банковские продукты – после праздника с ними свяжутся и помогут с оформлением.

- Росбанк уже многие годы является надежным финансовым партнером для своих клиентов и рад любой возможности встречи с ними, - подчеркнула директор территориального офиса Росбанка в Самаре Екатерина Сажнева. – Поэтому мы воспользовались таким прекрасным поводом, как День города, чтобы стать еще ближе к горожанам и порадовать их подарками от банка. А также проконсультировать по продуктам тех, у кого, возможно, нет времени на посещение офиса. При этом хочу напомнить, что мы всегда рады видеть всех в наших отделениях и доступны онлайн. И конечно же, поздравить всех с таким чудесным объединяющим всех нас праздником!

Было жарко!

На празднике было еще много увлекательных площадок.

Наука — это круто! Фото: Альберт ДЗЕНЬ

«Умная Самара» оборудовала 4 лаборатории, в которых дети проводили эксперименты по химии, физике, биологии и медицине.Детский технопарк «Кванториум-63» провел увлекательные мастер-классы по виртуальной реальности, IT и аэроквантуму. Школа музыки «Меломания» обучала желающих игре на барабанной установке. Нескучные научные занятия по биологии, химии и анатомии провел СМИТ IT-Медицина СамГМУ. С клиникой «Здоровые дети» все желающие лепили из глины. И, продолжая тему здоровья - выездная лаборатории Самарского областного «СПИД-Центра» протестировала на ВИЧ более 100 самарцев.

Гвоздь программы — «Пинта кофе»: перепели все хиты! Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Хедлайнером праздника «Комсомолки» стала кавер-группа «Пинта кофе». Перепели все хиты, зажигали так, что было жарко.

- Самая веселая площадка на набережной! – сделали вывод гости.

С днем рождения, любимая Самара!