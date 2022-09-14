Тоннель протянулся на сотни метров. Фото: dzen.ru/media/samdig

Самарские диггеры показали на видео легендарный тоннель под Хлебной площадью в сентябре 2022 года. Несколько молодых людей прогулялись по подземелью под Самарой и выложили видеозапись свой прогулки. Автор видео, диггер Роман Рунев рассказал журналисту «КП-Самара» о таинственном тоннеле и показал, как он выглядит.

«Посвящение в подземку»

У самарских диггеров (любителей подземелий – Прим.Ред.) тоннель под Хлебной площадью считается одним из самых популярных и практически обязательных к посещению для всех, кто интересуется городскими подземельями.

Вниз ведет металлическая лестница. Фото: dzen.ru/media/samdig

- Можно сказать, что это своеобразное «посвящение в подземку» для начинающего диггера, - рассказал Роман журналисту «КП-Самара». – Я был в нем уже раз пять, и сам хожу, и экскурсии вожу. Но лазить сюда самостоятельно, без сопровождения опытных диггеров категорически не рекомендую, это может быть опасно. В этот раз решил проведать подземелье, чтобы выяснить, в каком оно состоянии – на месте ли лестница, не появились ли завалы, закрыт ли вход, чтобы туда не упали, например, школьники.

На глубине 37 метров до сих пор находятся рельсы и вагонетки. Фото: dzen.ru/media/samdig

Глубина тоннеля – 27 метров. По словам диггеров, это подземное сооружение не меняется уже почти 30 лет – тоннель был заброшен в середине 90-х. Кто и зачем его строил – достоверно неизвестно, однако у любителей подземелий есть несколько версий происхождения тоннеля.

- По одной из версий – это должна была быть ливневая канализация для сбора грунтовых и подземных вод и отвода их в сторону Самарки, - рассказывает Роман. – Вторая версия гласит, что это должен был быть тоннель для инженерных коммуникаций – в частности, под кабель и трубы – для хлебозавода.

На дне тоннеля - вода. Фото: скрин видео

На дне – рельсы, на стенах - роза

После спуска по длинной лестнице диггеры оказываются в длинном круглом бетонном тоннеле высотой 2,8 метров. На дне стоит вода, она достигает уровня колен, поэтому приходится надевать высокие резиновые бахилы. Идут осторожно, придерживаясь за стены и подсвечивая фонариком. На полу тоннеля валяется мусор, резиновые покрышки и т.д., вдоль стены протянут тонкий кабель, и стоят вагонетки, а по дну тоннеля тянутся длинные металлические рельсы.

- В конце тоннеля была проходческая бурильная машина, которая копала грунт, грузила его в вагонетки, и они двигались по рельсам, - объясняет Роман. – Но потом все бросили – и саму проходческую машину, и вагонетки, и рельсы.

В конце тоннель завален бетоном. Фото: dzen.ru/media/samdig

В щелях между бетонными кольцами, из которых состоят тоннель, видны следы парафина и местами – разводы от нефтепродуктов. Диггеры считают, что они могут проникать под землю с расположенной на поверхности заправки.

- В одном месте на стене мы обнаружили странное образование из слизи и плесени, по форме напоминающее сплюснутую розу, - рассказывает Роман. – Но дотрагиваться до него нам не захотелось. Хватило трупов утонувших крыс….

Погребены под толщей бетона

Тоннель протянулся на 100-200 метров – диггеры признаются, что под землей определить расстояния бывает непросто. Подземный ход упирается в неровную стену из бетона, которая появилась тут совсем недавно.

Когда-то здесь можно было увидеть брошенную проходческую машину, но сейчас она погребена под толщей бетона. Фото: dzen.ru/media/samdig

- Раньше ход шел еще дальше, метров на 50-100, и в конце находилась проходческая машина, - вспоминает Роман. – Но в 2018 году из-за строительства Фрунзенского моста и новой дороги здесь все залило бетоном. Оказалась под толщей бетона и проходческая машина. По всей видимости, бетон проник сюда через грунт. Страшно подумать, сколько тонн бетона и сколько миллионов рублей здесь погребено….