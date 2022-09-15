«Без хлеба не ем»: в Тольятти ярким праздником отметили юбилей «Деревенского»

Хлебозавод №5 подарил тольяттинцам настоящий праздник. Фото: Самарский хлебозавод №5

В выходные Фанни Парк в Тольятти стал местом притяжения для маленьких и взрослых горожан, ведь именно сюда Самарский хлебозавод №5 пригласил всех поклонников своей продукции отпраздновать юбилей хлеба «Деревенский». До этого праздничные мероприятия уже прошли в областной столице, но пекари решили подарить волшебное настроение и тольяттинским потребителям своей продукции. Выступления артистов, игры, яркая фотозона и забавный аквагрим, съедобные подарки - праздничная атмосфера царила на главной аллее парка несколько часов.

СПРАВКА КП

«Деревенский» хлеб – круглый, воздушный, приготовленный на долгой опаре с добавлением натурального хмелевого отвара. Прежде чем отправиться в печь, тесто зреет несколько часов. Именно поэтому хлеб имеет янтарный цвет корочки.За пять лет Пятый хлебозавод выпек более 32 млн буханок «Деревенского» на хмелевом отваре. Линейка деревенских хлебов - это«Деревенский» пшеничный, «Деревенский» с отрубями, «Деревенский» ржано-пшеничный. За пять лет «именинник» стал популярен в Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областях.

Интересно и полезно

На главной сцене парка артисты менялись один за другим, щедро делясь с земляками хорошим настроением. По-настоящему зажгли публику ребята из детско-юношеского клуба аэробики «Самара». За три часа свои минуты славы получили и активные горожане, они выходили на сцену поучаствовать в конкурсах и получить вкусные призы. Организаторы праздника позаботились об угощении, особенно по вкусу тольяттинцам пришлись сочни с вишней и творогом и ватрушки «Творожное наслаждение».

Во время викторин выяснилось, что в технологии приготовления хлеба разбираются не только повара и кулинары: тольяттинцы со знанием дела отвечали на самые каверзные вопросы. Узнали и много нового, интересного, например, что лаваш, который выпекают на заводе, достигает метровой длины.

Вернуться в лето помогла «морская» фотозона. Фото: Самарский хлебозавод №5

Конечно, больше всех удовольствия от праздника получили дети - главные сладкоежки и любители поиграть. Для них аллея превратилась в одну большую развлекательную площадку, где каждый озорник смог найти занятие на свой вкус:научиться «печь хлеб» и попробовать собрать его из паззлов, попрыгать в необычные классики и превратиться в котенка с помощью художника и аквагрима. Большим успехом пользовалась морская фотозона: продлить лето ребята и их родители смогли, сделав снимки на фоне тропического «пляжа» с настоящим белым песком. Многие держали в руках таблички с облачками, в которых надписи обозначали тематику праздника и личное отношение к выпечке - «Сила в хлебе», «Без хлеба не ем». Даже миниатюрные девушки честно признавались: «Я люблю булочки»! Профессиональный фотограф запечатлел всех желающих - ярки фотографии, которые будут напоминать о событии, можно найти в группе Пятого хлебозавода ВКонтакте.

Позаботились о природе

Тольяттинцы провели субботу не только весело и познавательно, но и с пользой для окружающей среды. Они с удовольствием откликнулись на призыв Пятого хлебозавода поучаствовать в экологической акции «Сдай упаковку от хлеба - получи подарок!» Многие принесли с собой упаковку, в которую производители запечатывают свою продукцию, она помогает продлить срок годности и исключает попадание ненужных бактерий. Заводчане принимали любую упаковку (не только свою), а взамен вручали горожанам свежеиспеченный хлеб. Много ли занимает места невесомый кусочек полиэтилена? Однако за три часа удалось собрать и отправить на переработку два больших мешка!

Любители хлеба — это сила! Фото: Самарский хлебозавод №5

- Мы с сыновьями от души повеселились сегодня, - поделилась впечатлениями Елена Кузнецова. - И булочек наелись, и природе помогли. Мальчишки узнали об акции и запретили выбрасывать упаковку от хлеба. Кстати, того самого, «Деревенского», который любит вся семья. Желаем коллективу хлебозавода процветания и дальнейших спехов!

Хлебозавод №5 благодарит за помощь в проведении праздника рекламное агентство «Река».