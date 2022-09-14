Это первая победа самарцев в групповом этапе Кубка страны. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» обыграли «Зенит» во втором матче группового этапа Кубка России. Встреча проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» и закончилась со счетом 2:0, по голу забили Дмитрий Цыпченко и Максим Глушенков. Представляем обзор матча Кубка России Крылья Советов — Зенит 2:0 14 сентября 2022.

«Зенит» ожидаемо начал с позиции силы. Петербуржцы ставили на быстрый гол, чтобы потом спокойно диктовать самарцам свою игру, однако план гостей провалился. Где-то подопечные Игоря Осинькина выстояли, где-то «Крыльям» на помощь приходила удача, но первый тайм закончился вничью 0:0.

Однако волжане не отсиживались в обороне, они шли вперед и искали свои моменты.

Второй тайм тоже шел к тому, чтобы закончиться безголевой ничьей, и болельщики уже готовились смотреть серию пенальти (в групповом этапе Кубка России при ничьей команды бьют одиннадцатиметровые), как «Крылья» разразились двумя голами.

Помогло самарцам и удаление в составе «Зенита». Две желтые карточки получил Клаудиньо.

Цыпченко получил мяч на фланге, сместился в центр и пробил из-за пределов штрафной из-под двух защитников. Вратарь «Зенита» не видел момент удара, и взять такой выстрел ему было почти нереально. 1:0.

Второй мяч влетел в ворота петербуржцев уже в добавленное время. Начал атаку голкипер самарцев Богдан Овсянников, Гленн Бейл поборолся и отдал на Глушенкова, а Максим хладнокровно разобрался перед воротами. 2:0 - победа самарцев.

В следующем туре Кубка России «КС» сыграют с «Факелом». Игра пройдет в Воронеже 28 сентября. Однако перед этим команду Игоря Осинькина ждет непростой выезд в Ростов 17 сентября в рамках чемпионата страны.