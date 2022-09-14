«Раз победили, значит, сделали все правильно»: что сказали после матча «Крыльев Советов» с «Зенитом» 14 сентября 2022

«Крылья» впервые в сезоне победили дома Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» в среду, 14 сентября, на домашнем стадионе «Солидарность Самара Арена» победили «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу со счетом 2:0.

В российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» лидирует, а самарцы замыкают первую десятку. На первом этапе Кубка команда из Санкт-Петербурга победила «Факел», а самарцы уступили московскому «Спартаку».

Для «Крыльев» это первая домашняя победа над «Зенитом» с 2006 года, тогда самарцы в четвертом туре чемпионата страны выиграли со счетом 3:2. Также впервые в сезоне самарцы добились успеха в домашнем матче. Проиграв в Самаре, команда из Санкт-Петербурга допустила первое в сезоне поражение.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин: «Состав был в некоторой степени экспериментальный»

Наставник самарской команды рассказал, что в команде провели ротацию состава перед этим матчем, то же самое делали и в «Зените».

- Состав был в некоторой степени экспериментальный, где-то несыгранность, недопонимание, - сказал Осинькин и добавил, что «если победили, то сделали все правильно».

Он отметил, что три игры за неделю проводить довольно сложно (в субботу «Крылья» в гостях играли с ЦСКА, а в предстоящие выходные запланирован выезд в Ростов-на-Дону), но напомнил, что в ФНЛ было еще сложнее.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак: «Только после поражений можно расти и крепчать»

Главный тренер питерской команды считает, что его футболисты начали неплохо, но допустили ошибки в обороне и потеряли нить игры, в результате чего «Крылья» почувствовали, что с «Зенитом» можно играть.

- Только после поражений можно расти и крепчать, поражения позволяют двигаться вперед, - сказал Семак и отметил, что все время побеждать невозможно.

В следующем матче в Кубке самарцы встретятся с воронежским «Факелом», игра состоится 28 сентября и пройдет для «Крыльев» на выезде.

В премьер-лиге следующую встречу волжане проведут в гостях у «Ростова» в ближайшую субботу, 17 сентября.

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