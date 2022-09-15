«Взрослые не считают наши проблемы серьезными»: в Самаре школьники работают психологами для ровесников

В Самаре школьники помогают друг другу в ситуациях, в которых не справятся взрослые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я не понимаю эту тему, а мама за «двойку» будет ругать.

- Я влюбилась в мальчика, но боюсь, что он не ответит взаимностью.

- Мы пять лет сидели за одной партой, а теперь она перешла в другую школу. Я скучаю.

Взрослым порой не понять, какие чувства и эмоции испытывают дети и подростки. Однако не стоит недооценивать масштабы трагедии, ведь у каждого человека свое восприятие мира и свое эмпирическое знание. Подросткам сложно довериться взрослому и рассказать ему о своих проблемах, потому что между ними стоит стена непонимания. Члены Ассоциации служб примирения Самарской области поняли это и создали программу «Равный равному», где в роли школьных психологов выступают сами дети. О том, как работает программа в самарских школах и техникумах журналисту «КП-Самара» рассказала председатель ассоциации и руководитель программы Татьяна Прянишникова.

Дети говорят на одном языке

Служба примирения в Самарской области работает более 25 лет, но не так давно там создали специальную программу «Равный равному» для психологической помощи детям и подросткам. В настоящее время программа действует в 687 школах и 63 техникумах Самарской области. Для того, чтобы получить помощь в трудной жизненной ситуации ребенку необходимо обратиться к классному руководителю или школьному психологу.

- Изначально нашей целью было снизить количество преступного населения среди подростков. Мы помогали решать конфликтные ситуации, выясняли причины хулиганства или воровства, учили детей прощать и извлекать жизненные уроки. За все время нашей работы преступность в школах и техникумах значительно снизилась, - говорит Татьяна Прянишникова.

Служба примирения проводит бесплатные курсы социальной психологии для кураторов, которыми может стать любой взрослый сотрудник школы, неравнодушный к проблемам подрастающего поколения. Причем куратором может быть не только школьный психолог, но и любой преподаватель, любящий и уважающий детей. В роли самих равных психологов выступают ученики этой школы, достигшие возраста 13 лет. Из желающих выбирают две девочки и два мальчика и обучают их быть юными медиаторами. Раньше на подготовку медиаторов и кураторов уходило много времени, но сейчас создана универсальная программа, позволяющая пройти курс за 6 часов и сразу же приступить к работе.

- Наша ассоциация помимо обучения проводит для школьных команд равных психологов онлайн школу «Pro-медиатор», семинары и слеты с целью поддержки и обмена опытом. Дети, помогая другим, сами учатся быть в социуме, решать сложные жизненные задачи и самостоятельно искать выход из различных тяжелых ситуаций, - рассказывает руководитель программы.

Юные медиаторы помогают своим ровесникам переживать стресс перед экзаменами, разбираться в любовных вопросах или дружеских отношениях. По словам Татьяны Прянишниковой, к равным психологам в большинстве случаев обращаются подростки с 4 по 9 классы. Малыши привыкли надеяться на родителей, а старшеклассники уже решают свои проблемы сами. Дети 4-6 классов больше всего бояться потерять друга, а 7-9 класс не понимают, как выразить чувства в любовных отношениях.

Юные психологи помогают в самых сложных ситуациях

В самарских техникумах равные психологи появились не так давно, но уже стали достаточно популярными среди студентов. Однако ситуации там немного сложнее, чем в школах, поэтому медиаторам зачастую требуется помощь взрослых кураторов.

- Иногда приходится иметь дело с уголовными или административными делами. Но в работе медиаторов нет обвинения, только разбор ситуации, выводы, если требуется возмещение ущерба и примирение сторон. Все, что было сказано наедине с равными психологами, не разглашается, - отмечает председатель ассоциации служб примирения.

Дети и подростки часто испытывают дефицит внимания, им не хватает человека, с которым бы можно было поделиться своими переживаниями. Часто родители делают очень большую ошибку – не разбираются в ситуации, да нам и в голову не приходит, что обычная ситуация может быть настоящей катастрофой для психики ребенка. Именно для таких случаев в самарских школах и техникумах работает программа психологической помощи «Равный равному». И пока что результаты внушают оптимизм: оказывается, детям и правда легче делиться своими сложностями с ровесниками. Так что в дальнейшем программу могут распространить на все учебные заведения.

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