Конец света в Коптевом овраге: что известно об одном из самых необычных мест посёлка Управленческий

Местные жители любят спускаться к Волге и наслаждаться прохладой оврага Фото: Алена ПРОВКИНА

Многие самарцы считают поселок Управленческий одним из самых зеленых и спокойных. Как говорят местные жители, в Красноглинском районе чистый воздух и благоприятная атмосфера для комфортной жизни. Оказалось, небольшая территория имеет достаточно длинную историю.

Интересной и полезной информации на просторах интернета совсем немного. Лишь немногие знают о строительстве поселка, его истории и развитии. Только благодаря историку Станиславу Ильинскому, труды которого опубликовали небольшим тиражом, получилось окунуться в прошлое и понять, чем жили самарцы сто лет назад.

Одним из значимых мест для жителей поселка Управленческий является Коптев овраг. Многие рассказывают, что именно этот спуск к Волге напоминает о беззаботном детстве. Поселок расположен на возвышенности, поэтому ребята бегали вниз, чтобы окунуться в речке и собрать зеленых яблок с чужих огородов.

Отмечают, что более ста лет назад в Коптеве, как его прозвали местные, сезонно проживали углежоги. Они выжигали древесный уголь, который в то время помогал растапливать самовары и согревать дом, и отправляли в Самару. Также уголь давал еще один приятный бонус для рабочих – он помогал очистить водку от примесей.

Углежогам часто приходилось оставаться на рабочем месте ночью, чтобы следить за горящими кучами. От них шла едкая копоть. Из-за черного дыма овраг и получил свое название. Чтобы не тратить время на дорогу, рабочие обосновали рядом небольшие землянки. Поселения Красноглинского района были связаны одной тропой от Красной Глинки, через Коптев овраг и до Малой Царевщины.

Овраг получил свое название из-за работ углежогов Фото: Алена ПРОВКИНА

Не только Коптев Овраг знаменит своей историей, но так и недостроенная ГЭС, Винтовая дорога и здание Здравницы, которое, к сожалению, проработало совсем недолго. Самой забавной историей, произошедшей в Коптеве, считают «конец света». В середине прошлого века на масленицу в Самару явился некий Алексей и стал убеждать граждан в скорой кончине всего мира. Он порекомендовал уезжать из города в пустыню и ждать «трубы архангельской».

Самарцы смогут насладиться живописным видом при спуске в овраг Фото: Алена ПРОВКИНА

Испуганные жители поселка собрали свои вещи и отправились в овраг, где построили себе гробы, надели саваны и стали ждать. В таком положении люди пробыли весь великий пост. Является ли эта история правдой – неизвестно. Благодаря работе историка, удалось получить все архивные материалы и узнать о жизни поселка гораздо больше.