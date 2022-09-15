«Это точно передается по наследству»: педагог из Самары рассказала, как поменялся интерес среди молодежи к авторской песне

Участники Грушинского трио: "Грушинский фестиваль жил, жив и будет жить" Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Изгиб гитары желтой…» - эти строчки бардовской песни знает каждый, кто хоть раз пел под гитару возле костра. В 60-е годы прошлого столетия авторские песни были на пике популярности, но со временем мы стали забывать о той сказочной атмосфере, которая царит под аккомпанемент гитары и тихие голоса, поющие о любви и жизни. Однако барды категорически отрицают, что авторская песня давно умирает и увядает, ведь Грушинский фестиваль ежегодно продолжает собирать десятки тысяч слушателей, авторов и исполнителей песен. Журналист «КП-Самара» поговорил с лауреатом и главным жюри Грушинского фестиваля, участницей «Грушинского трио», которая выступает с авторской песней на сцене с 1979 года, Ольгой Ермолаевой. Самарчанка рассказала нам, как менялось отношение подрастающего поколения к авторской песне и о том, что сейчас делают организаторы «Грушинского фестиваля», чтобы популяризовать бардовские песни под гитару среди молодежи.

- Грушинский фестиваль жил, жив и будет жить. В следующем году мы отметим уже 50-й фестиваль авторской песни. В этом году Грушинская поляна собрала более 50 тысяч участников и зрителей, что говорит о том, что авторская песня популярна, как и десятки лет назад, - говорит Ольга Ермолаева.

Ежегодно на фестивале работает и детская сцена. В 2022 году на летний фестиваль было подано более 300 заявок от детей в возрасте до 18 лет. Сцена работала трое суток и все это время юные барды показывали свои таланы. По словам Ольги, на гитаре начинают учиться в возрасте 6 лет, но малыши идут на занятия неосознанно, а по наставлению родителей. Интерес к авторской песне проявляется с 12 лет, тогда многие начинают уже писать самостоятельно музыку и тексты, чтобы на фестивале выйти с ними на сцену и побороться за звание лауреата.

Ольга Ермолаева много лет входит в состав жюри фестиваля Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Любовь к авторской песне передается по наследству. Если родители ребенка ежегодно посещают Грушинский фестиваль или сами являются бардами, то их дети практически точно пойдут по стопам родителей, - поддерживает свою супругу Анатолий Головин, который стоял у истоков Грушинского, пел с Валерием Грушиным в ансамбле Поющие бобры.

Среди самарской молодежи, по словам Ермолаевых, наблюдается большой интерес к фестивалю и игре на гитаре в целом. У нас есть множество талантливых коллективов, солистов и авторов текстов и музыки, которые участвуют в различных всероссийских и даже международных конкурсах. Во многих школах преподают уроки не только классической гитары, но и данного узкого направления, как бардовская песня. Помимо уроков музыки, дети с удовольствием ходят в походы, выезжают на фестивали и слеты бардов, где проходят мастер-классы, знакомятся с известными исполнителями бардовской песни и открывают для себя много нового и интересного.

- Я получаю огромное удовольствие, когда слушаю детские выступления. Их глаза сияют, они благодарны за тот опыт, который дают им их преподаватели. «Груша» стала их домом, - говорит президент Самарского областного Грушинского клуба Борис Кейльман. – Восприятие песен не зависит от возраста, просто нужно заниматься с детьми, приобщать к разному искусству. Авторскую песню нужно просто любить.

Концерт "Рука в руке" пройдет в ОДО в конце ноября 2022 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Кроме летнего фестиваля на Мастрюковских озерах, в Самаре проводят концерты авторской песни. В конце ноября 2022 года в самарском ОДО состоится концерт «Рука в руке», где талантливым детям представится возможность спеть на одной сцене с любимым бардом. Сейчас Грушинский клуб ведет прием заявок на участие в большом концерте на официальном сайте grushinfestival.ru

По мнению участников крупнейшего фестиваля авторской песни, проводить концерты и мастер-классы необходимо, чтобы не позволить данному направлению музыки потеряться среди попсы. Современные исполнители крутят свои треки по телевизору, радио, в каждом телефоне, но даже это не может перекрыть ту известность бардовских песен, которая складывалась много десятков лет. В школьных учебниках выделен целый раздел по истории авторской песни, а пока жива память, которая передается из поколения в поколение, то будет вечна и песня.

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