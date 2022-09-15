На КуйбышевАзоте встретили коллег из Ставрополья

Главная цель визита — обмен опытом. Фото: КуйбышевАзот

Три года спустя

КуйбышевАзот с дружественным визитом посетила делегация химиков Ставропольского края. Можно сказать, с ответным - первую поездку Самарский областной комитет Росхимпрофсоюза организовал в 2019 году. Тогда в Ставрополье ездили представители ведущих химических предприятий губернии - КуйбышевАзота и Тольяттиазота.

- Мы практикуем направление, которое называем «производственным туризмом», хотя больше это обмен опытом, - рассказал организатор мероприятия - председатель Самарской областной организации профсоюза работников химических отраслей промышленности Вячеслав Финагин. - По всей России работают предприятия, имеющие схожие технологии и производства. Например, аммиака. Такие заводы есть в Великом Новгороде, Невинномысске, Перми, Тольятти и Татарстане. Росхимпрофсоюз практикует ознакомительные поездки делегаций таких родственных заводов. В ходе такого общения идет знакомство с опытом коллег, обсуждается целый ряд вопросов.

Коллеги с родственных предприятий всегда найдут точки соприкосновения. Фото: КуйбышевАзот

В состав делегаций входят не любопытствующие туристы, а представители всех основных профессий отрасли - аппаратчики, слесари КИПиА и ремонтники, технологи, а также руководители производств, топ-менеджеры. В 2019 году делегация из Тольятти побывала на двух промышленных гигантах Ставрополья - АО «Невинномысский Азот» (который даже построен по одному проекту с КуйбышевАзотом) и АО «Арнест». Побывали на производственной площадке, в бытовых помещениях, пообедали в заводских столовых - то есть, оценили «кухню» предприятий в прямом и переносном смысле, сравнивая, подмечая оригинальные решения, перенимая полезное и новое. Интерес не праздный: многое из увиденного было внедрено на предприятиях в родном городе. Например, на КуйбышевАзоте внесли рациональные изменения и дополнения в спецодежду работников.

А как в Тольятти?

Делегаты со Ставропольского края тоже приехали в Самарскую область за полезным опытом. Химики побывали на промышленной площадке КуйбышевАзота, посетили корпоративный музей предприятия. Гостям показали работу очистных сооружений ливневого стока Северного промышленного узла и Центрального района - современного инновационного проекта, на котором сейчас ведется отладка технологического процесса. О работе очистных сооружений коллеги получили информацию из первых рук - начальник цеха очистных сооружений ПАО «КуйбышевАзот» Николай Котляров лично рассказал обо всех тонкостях работы экологически важного для всего Волжского бассейна объекта.

- Принимающая сторона не просто делилась опытом с коллегами, а просила поделиться своими наблюдениями - когда трудишься на одном месте, глаз может замылиться, и свежий взгляд никогда не помешает, - отмечает Вячеслав Михайлович. – Это нормальная практика.

Химики показали гостям очистные сооружения. Фото: КуйбышевАзот

В рамках визита на КуйбышевАзот состоялась конференция по вопросам реализации социальной и молодежной политики, где коллеги обсудили наиболее важные и актуальные вопросы, касающиеся каждого из предприятий. О социальной инфраструктуре тольяттинцам не пришлось много рассказывать - делегаты многое увидели своими глазами, так как на время визита их разместили на базе отдыха «Подснежник», являющейся структурным подразделением ПАО «КуйбышевАзот» и одним из важных объектов соцкультбыта предприятия.

- У каждого завода есть свои социальные «фишки», которыми можно гордиться, но противопоставить что-то яхт-клубу «Дружба», в который КуйбышевАзот инвестирует десятки лет, очень сложно, - улыбается Вячеслав Финагин. - Гостям рассказали, как благодаря химпредприятию развивается яхтенный спорт в городе, сколько детей имеют возможность бесплатно здесь заниматься.

Поделился успехами трудового коллектива, социальной политики и председатель первичной профсоюзной организации АО «Невинномысский Азот» Сергей Самофалов. А с собой увез интересные практики тольяттинцев - хорошие начинания можно и нужно тиражировать.

- В ходе таких мероприятий происходит не только обмен опытом, но и личные коммуникации - живое общение помогает свежим взглядом оценить работу и узнать массу полезной информации! - отметил Сергей Александрович.

Коллеги из Ставрополья в корпоративном музее ПАО "КуйбышевАзот". Фото: КуйбышевАзот

Сергей Туманов

Председатель профсоюзной организации ПАО «КуйбышевАзот»

- Обмен опытом полезен для каждой из сторон. В ходе подобных визитов мы всегда стараемся с коллегами честно обсуждать вопросы, которые актуальны для многих предприятий большой химии. С учетом того, последние годы, нам всем приходилось работать в условиях пандемии, в этот раз много внимания было уделено вопросам охраны труда и здоровья. К тому же, такое общение - это очень хорошая возможность перенять интересные идеи и реализовать у себя на предприятии. Ведь зачастую взгляд со стороны помогает каждому из нас лучше понять и разобраться в существующих проблемах на местах в интересах трудового коллектива.