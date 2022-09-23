Трактор из овощей и железная девушка в кокошнике: как проходит Поволжская агропромышленная выставка-2022 в Самарской области

Необычная скульптура встречает костей караваем на площадке Хворостянского района / Фото: vk.com/mr_hvorostyanskiy

В пятницу, 23 сентября 2022 года, в Самарской области стартовала XXIV Поволжская агропромышленная выставка. Ее проводят в поселке Усть-Кинельский. На мероприятие съехались аграрии со всего региона — более 500 предприятий и организаций. На своих площадках они демонстрируют все, что уродилось у них в этом году. Показываем самые яркие фото с открытия масштабной ярмарки.

На выставке представлена различная натуральная продукция- от сыров до меда / Фото: vk.com/mcxsamregion

На открытие выставки, которая заняла территорию в 40 га, приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поблагодарил аграриев региона за рекордный урожай.

С открытием выставки жителей поздравил губернатор Дмитрий Азаров / Фото: vk.com/mcxsamregion

— В этом году побили абсолютный рекорд Самарской области. Труженики села собрали 3,3 млн тонн зерна. Такой урожай в регионе не собирали более 30 лет! Урожайность составила 33 ц/га, чего в истории губернии не было никогда, — отметил глава региона.

По словам губернатора, на выставку также приехали аграрии из 15 регионов России и Белоруссии. Дмитрий Азаров пообщался с производителями сельхозтехники и осмотрел последние разработки, в том числе предприятий Самарской области.

На форуме представили сельскохозяйственную технику / Фото: vk.com/mcxsamregion

В программе двухдневного мероприятия: ярмарка фермерской продукции из различных районов Самарской области; X юбилейный конкурсный показ сельхозживотных, в том числе крупного рогатого скота; выставка техники; а также круглые столы, тематические сессии, практикумы, мастер-классы и концертная программа.

У каждого района Самарской области своя площадка на выставке / Фото: vk.com/mcxsamregion

Площадку Пестравского района украсили яркими подсолнухами. Гостей там встречают женщины в народных костюмах. Повсюду висят картины с красотами родного края. Работают мастерицы — они делают сувениры. А внутри деревянного домика скрываются стеллажи с молочной продукцией, которой славится район. Она широко представлена в магазинах региона.

Гостей встречают яркие подсолнухи / Фото: vk.com/pstr_adm

На площадке Пестравского района работают мастерицы - они делают различные сувениры / Фото: vk.com/pstr_adm

Пестравский район привез на выставку свою молочную продукцию / Фото: vk.com/pstr_adm

Вход на площадку Приволжского района украшают мини-мельница и внушительные старинные ворота. Внутри расставлены стеллажи и столы, которые ломятся от овощей и фруктов, собранных в этом году аграриями. Есть и необычный арт-объект — трактор, полностью собранный из моркови, картофеля и баклажанов.

На входе на площадку Приволсжкого района установили мини-мельницу и "старинные" ворота / Фото: vk.com/publicprivolie

Жители Приволжского района сделали трактор из моркови, картофеля и баклажанов / Фото: vk.com/publicprivolie

Хворостянский район удивляет гостей натуральной фермерской тушенкой из говядины, яркими цветами, ароматным медом и румяной выпечкой. Представлено там и творчество местных мастеров — цветастые половички, плетеные корзинки, поделки из дерева. В центре всего этого многообразия — скульптура девушки в кокошнике, которая встречает посетителей караваем. Пьедестал сделан из трех уровней, на каждом из которых красиво уложены свежие овощи.

Хворостянский район представил тушенку собственного производства / Фото: vk.com/publicprivolie

Столы на площадке Хворостянского района ломятся от румяных караваев / Фото: vk.com/publicprivolie

Напомним, выставка будет работать 23 и 24 сентября 2022 года с 9:00 до 17:00. Добраться до нее можно на бесплатном автобусе от остановки на площади Кирова в Самаре или на маршрутке № 126 до остановки «Дорожник» (п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, 82).