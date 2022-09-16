Эксперты предоставили отчет об экологическом состоянии Волги

Волонтеры Сбера 20 мая отобрали пробы воды в 15 городах по течению Волги. Фото: Сбербанк

Поставить точный диагноз

Волга испокон веков была кормилицей, крупной транспортной артерией, а ее берега, соответственно – удобным местом для поселений. Со временем деревни и крепости превратились в промышленные города, для энергоснабжения которых по всей реке выросли плотины и электростанции, а быстроходные челны – в теплоходы и танкеры на топливных двигателях. Прогресс под девизом «Взять у природы все» имел и обратную сторону: сегодня река нуждается в спасении, и это понимают все – от волонтеров до руководства страны. Волга стала объектом федерального внимания в нацпроекте «Экология», а в календаре экологических дат у нее появился свой день – 20 мая.

Предварительно волонтеры прошли обучение для работы с научным оборудованием. Фото: Сбербанк

В День Волги, 20 мая, Сбер совместно с некоммерческим фондом «Без рек как без рук» провел экологическую акцию. Волонтеры, предварительно прошедшие специальное обучение, одновременно взяли 30 проб волжской воды в 15 городах, расположенных по всему течению реки. Места определили эксперты-экологи – в Самаре и Тольятти выбрали по две контрольных точки – по течению Волги до городов и после. Так, взяв пробы с помощью научного оборудования, волонтеры отправили их для исследования в московскую специализированную лабораторию. Результаты помогут оценить состояние Волги не только в моменте, но и в динамике, ведь акция проводится уже второй раз.

- Проект «Дань Волге в День Волги» второй год подряд демонстрирует не только высокую вовлеченность корпоративных волонтеров Сбера в исследовательскую работу, но и предоставляет уникальные научные результаты, на основании которых мы можем отслеживать состояние качества воды одной из главных речных артерий страны - реки Волги, - отметил генеральный директор фонда «Без рек как без рук» Олег Ломаков. - Антропогенная нагрузка на реку сегодня достаточно велика. Уменьшение её негативного воздействия на население и биосферу Волги в целом - это одна из актуальных и важнейших задач, которую мы решаем совместно со Сбером, осуществляя комплексный мониторинг экологического состояния Волги.

Волонтеры Сбера поздравили Волгу не только исследованием ее воды, но и субботником: на уборку берегов в Самаре и Тольятти вышли более 100 добровольцев.

Дню Волги добровольцы Сбера посвящают субботники на берегах реки. Фото: Сбербанк

Итог акции

Недавно ученые представили отчет по предоставленным волонтерами Сбера данным. Исследовав гидрохимический состав воды самой протяженной реки в Европе, эксперты заключили: по сравнению с 2021 годом качество воды улучшилось по ряду загрязнителей. По их мнению, это может быть связано с уменьшением сброса загрязняющих веществ в реку и более эффективной работой очистных сооружений. В то же время, возможно, это эффект от более сильного половодья в 2022 году.

Анализ проб воды, взятых по течению Волги до крупных городов и после, подтвердил антропогенное влияние мегаполисов на экосистему реки. Для ряда городов зафиксировано несколько видов загрязнений: тепловое, изменение pH, нитратами, нитритами, аммонием, фосфатами, ионами железа, марганца, брома, алюминия, магния, лития.

Из всех городов волжского бассейна на изменение химического состава воды в большей степени влияют Самара, Ульяновск и Волгоград (но нормативы допустимого воздействия на Волгу не превышены), в наименьшей - Кинешма и Кострома.

По превышению ПДК (предельно-допустимых концентраций) лидерами являются Козьмодемьянск, Чебоксары и Тверь. Минимальные превышения ПДК отмечены для Самары, Казани и Ярославля.

Анализ концентраций в пробах воды 70 катионов тяжелых металлов показал, что 90% из них находятся в пределах нормы. Поэтому для дальнейшего исследования и мониторинга загрязнения воды в Волге необходимо сфокусировать внимание только на семи из них: железе, марганце, броме, алюминии, магнии, литии, бериллии. Их концентрации иногда превышают ПДК.

В дальнейшем целесообразно включить в мониторинговые исследования загрязнения пластиком, в том числе микропластиком. Этот загрязнитель в последнее десятилетие становится существенным и требует отдельного внимания.

Собранные данные переданы в МГУ и другие научные организации. Полученные по итогам акции результаты будут использованы при разработке проектов по улучшению экологического состояния Волги.

В экологическом волонтерстве участвуют целыми семьями. Фото: Сбербанк

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин:

- Для нас акция "Дань Волге в День Волги" имеет не только научно-практическое значение. Своей поддержкой экологических проектов Сбер стремится объединить всех неравнодушных к экологии и ответственному потреблению людей и сформировать в нашей стране ESG-сообщество, которое будет подстёгивать экологическую повестку, инициировать мероприятия, побуждать людей и бизнес активнее участвовать в общественно значимых городских и общероссийских проектах и более внимательно относиться к тому, какое влияние человек оказывает на природу своей деятельностью.