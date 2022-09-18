«Собрали флаги и шевроны»: создатель музея «Огненная дуга» рассказал о поездках на Донбасс и трофеях СВО

Музей работает на территории муниципалитета с прошлого года. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Старое и известное многим выражение не теряет своей актуальности и на сегодняшний день. В современных реалиях история играет особо важную роль, тем более, что некоторые ее моменты создаются здесь и сейчас. Того же мнения придерживается житель Борского района Алексей Путылин. В прошлом году он открыл на территории муниципалитета музей-панораму «Огненная дуга», рассказывающую о событиях битвы на Курской Дуге. А сегодня музейный фонд расширяется – в частности, Алексей пополняет его трофеями СВО. Патриотическую деятельность на селе мужчина успешно совмещает с помощью российским военным – участникам спецоперации на Украине. Он рассказал «Комсомольской правде» о том, какие экспонаты удалось собрать на данный момент и о грядущих планах музея.

Коллекция экспонатов собиралась на протяжении нескольких лет. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Все трофеи передают знакомые солдаты»

Музей «Огненная дуга» способен удивить даже самого искушенного посетителя. Он разместился на месте бывшего пустыря в Борском районе. Это огромный комплекс с техникой, машинами, пушками. Здесь хранится около 46 образцов оружия – каждое в рабочем состоянии. Однако главное отличие этого музея от других заключается в том, что экспонаты можно взять в руки и даже привести в действие – например, пострелять в военном тире.

– Дети от нашего музея в восторге. Сам лично слышал, как они говорили классным руководителям после экскурсии – вот, мол, куда нас надо водить! Мы полностью погружаем ребят в историческую атмосферу. Например, кормим их обедами, какие ели солдаты в годы Великой Отечественной войны – так они словно попадают в далекое прошлое, – рассказал Алексей Путылин.

Экспонаты можно взять в руки и даже привести в действие – например, пострелять в военном тире. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Музеем Алексей занимается не в одиночку. Он собрал вокруг себя целую группу единомышленников. Ему помогают ветераны – в частности, проводят экскурсии для посетителей. Алексей признается, что без них он – как без рук, поскольку они прекрасно разбираются в тонкостях обращения с техникой. А строители, принимающие участие в создании музея, чуть ли не живут на его территории.

За год работы музей посетило большое количество детей и взрослых, однако организаторы не планируют останавливаться на достигнутом. К истории минувших дней они решили добавить еще звонкие отголоски современных событий. В частности, на базе музея планируется создание зала артефактов из Украины. И работа в этом направлении уже началась: Алексей активно пополняет экспозиции трофеями СВО.

– Пока мы находимся на стадии сбора экспонатов. Знакомые солдаты передают нам то, что им самим удалось забрать. Сейчас у нас есть украинские рации фирмы Motorola, шевроны, флаги, сухие пайки, которые для украинцев делает Южная Корея. Солдаты также передали нам свою форму, которая осталась после ранения – она вся в повреждениях от стекла, – поделился Алексей Путылин.

Параллельно с работами по сбору экспонатов организаторы музея решают вопрос с залом, в котором разместится экспозиция.

В скором времени к имеющейся коллекции добавятся трофеи СВО. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Ребята уверены, что победа будет за нами»

Музей – не единственная заслуга Алексея Путылина. Как истинный патриот, сердечно переживающий за своих соотечественников, мужчина регулярно отправляет помощь на Донбасс. Причем доставляет все необходимое самостоятельно.

– Езжу регулярно, но на территорию самого Донбасса не заезжаю. Встречаюсь с нашими самарскими солдатами на границе – привожу вещи, которые сложно через нее перевезти. Ребята выходят, встречают, забирают все необходимое. В последний раз вернулся оттуда на днях – отвозил семью в Крым и по пути заехал к нашим ребятам , – делится Алексей Путылин.

По словам Алексея, в числе необходимого – прицелы ночного видения, квадрокоптеры. Отзывчивые земляки также возят солдатам большое количество воды – не крайняя необходимость, но лишним не будет. А вот от еды военнослужащие отказываются.

– Я предлагал привезти что-то из еды – не берут. Говорят, мол, что кормят их там хорошо. Сейчас начинаем возить газовые баллоны, теплые вещи, табак, – рассказывает собеседник «Комсомолки».

Несмотря на то, что на территории региона действует несколько пунктов сбора посылок солдатам, Алексей предпочитает отвозить все вещи самостоятельно.

– Так получается намного быстрее, поскольку вещи не проходят через общую группу – они поступают сразу к нашим ребятам. И мы точно знаем, что они ни в чем не нуждаются. Многих из них я знаю лично, в свое время вместе служили в армии, – отмечает Алексей Путылин.

Сегодня российские и, в частности, самарские солдаты приняли нелегкое бремя. Оценивать обстановку трудно – она невероятно сложная как морально, так и физически. Однако Алексей отмечает, что герои настроены решительно.

– Там собрались далеко не трусливые люди. Они доблестно выполняют свою работу, и абсолютно уверены, что победа будет за нами, – подвел итог Алексей Путылин.

А пока герои СВО создают историю на чужой земле, Алексей активно продолжает сохранять ее в родных краях. В его планах – расширение музейного павильона, с созданием подземных коммуникаций, фонтанными дорожками и аллеей Славы. Учитывая патриотический настрой он и его единомышленники уверены: намеченные планы обязательно воплотятся в жизнь.