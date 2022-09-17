Погода в Самаре на выходные до 18 сентября 2022: ожидается потепление до +24 градусов

В Самаре снова будет по-летнему тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области после довольно холодного периода снова ожидается практически летняя погода, в ближайшие дни ожидается потепление, сообщили в Приволжском УГМС. Рассказываем, какая погода ожидается в Самаре в предстоящие выходные 17-18 сентября 2022.

По данным синоптиков, в выходные в регион снова придет тепло. Если в субботу ожидается до 20 градусов тепла, то в воскресенье температура поднимется уже до +24 градусов. В дальнейшем станет даже жарко, на понедельник обещают до +28.

Возвращение летней погоды обусловлено приходом в регион атмосферных фронтов, которые перемещаются с западных районов Европейской части России и несут порцию теплого и влажного воздуха. В результате в регионе пройдут дожди, в субботу возможны грозы.

В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют туман, из-за чего ухудшится видимость.

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