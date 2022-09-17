Что случилось в Самаре за неделю по состоянию на 17 сентября 2022

«АвтоВАЗ» объявил о создании новых моделей, самарские красавицы борются за победу в конкурсе «Мисс офис-2022», а «Крылья» победили «Зенит»

Самарские «Крылья Советов» дома победили «Зенит» в кубковом матче, четыре красавицы из Самарской области борются за титул «Мисс офис-2022», а тольяттинский «АвтоВАЗ» объявил о планируемом запуске новых моделей.

В Тольятти мигранты устроили бунт в спецприемнике. Они были задержаны за грабежи и разбои, по предварительным данным, им не понравились условия содержания. Сначала мужчины громко ругались, а затем стали поджигать матрасы. Как нам удалось узнать, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Самарские красавицы претендуют на титул «Мисс офис-2022». От нашего региона за победу будут бороться девушки из областной столицы, Тольятти и Сызрани. Поддержать девушек могут все желающие, а посмотреть на них можно в нашем материале.

Тольяттинский «АвтоВАЗ» объявил, что выпустит две новые модели, которые должны встать на конвейер в 2024-25-м годах. Речь идет о кроссовере на платформе модели Vesta и отдельном семействе автомобилей класса «В».

Новый ледовый дворец спорта на улице Молодогвардейской в Самаре отметил день рождения – ему исполнился год. Мы вспомнили главные события, какие происходили там с момента открытия.

Самарские «Крылья Советов» на домашнем стадионе провели кубковый матч с «Зенитом» из Санкт-Петербурга и одержали победу. После игры главные тренеры подвели итоги встречи.

В Самаре отменили торги на покупку квартир для жителей областной столицы, которых переселят из-за строительства новой станции метро «Театральная». Ситуация с переселением широко обсуждается общественностью и прессой. Сейчас собственникам предлагают компенсацию, а также покупают жилье в других районах. Поскольку собственники заявляли, что назначаемых компенсаций не хватает для приобретения нового жилья, в регионе были приняты поправки в областное законодательство.

В Самаре рассказали, когда могут дать отопление этой осенью. В настоящее время идет подготовка к отопительному сезону, который в прошлом году, напомним, наступил рекордно рано. В этом году пока для подачи тепла еще слишком жарко, а на следующей неделе, кстати, и вовсе потеплеет почти до тридцати градусов.